Кому грозят повышенные налоги и даже штраф: «красные флаги», которые насторожат ФНС

Сохраняйте все подтверждающие документы Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Банк России будет передавать в ФНС данные о переводах граждан, если они похожи на предпринимательскую деятельность. Какие из них могут привлечь внимание налоговиков и чем это грозит, рассказала старший партнер юридической фирмы «АНП Зенит» Гузель Валеева.

Как будет работать контроль

Правительство взяло курс на обеление экономики. Одна из ключевых инициатив — автоматическая передача данных о счетах граждан в налоговую. По словам Валеевой, Банк России будет направлять в ФНС информацию о тех, чьи операции напоминают предпринимательскую деятельность или систематическое получение доходов от других людей. Речь не о бытовых переводах, а о тех, кто ведет бизнес без регистрации.

«Переводы от близких родственников, разовые бытовые переводы между физическими лицами (возврат долга, подарки) не попадут под автоматический контроль. Алгоритм будет искать не единичные платежи, а закономерности: регулярность, одинаковые суммы, большое количество отправителей. В зоне риска — те, кто ведет предпринимательскую деятельность без статуса ИП или самозанятого и получает платежи на личную карту: организаторы закупок, кондитеры, репетиторы, парикмахеры, водители, арендодатели», — пояснила эксперт.

Кого проверят в первую очередь

Система будет сравнивать поступления на карты с официальным доходом человека. Ориентир — максимальный годовой доход для самозанятых (2,4 миллиона рублей) и верхняя граница базовой ставки НДФЛ (13%). Если разница превысит 2,4 миллиона рублей, налоговая, скорее всего, направит автоматическое требование: либо пояснить аномалии, либо задекларировать доход.

Какие штрафы и наказания грозят

При обнаружении незадекларированного дохода налоговая может доначислить:

НДФЛ по ставке от 13 до 22%;

НДС 22%;

страховые взносы;

пени;

штраф за непредоставление декларации (до 30% от суммы);

штраф за неуплату налога (20%, при умысле — 40%);

административный штраф за незаконное предпринимательство (до 2000 рублей).

Если сумма неуплаченных налогов за три года превысит 2,7 миллиона рублей, возможно уголовное дело по статье 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и страховых взносов»). По ней грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы до трех лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до трех лет.

Как избежать проблем

Эксперт советует не ждать проверок, а легализовать свою деятельность. Самый простой способ — оформить статус самозанятого (налог 4–6% от поступлений) или зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, сказала Валеева в беседе с «Прайм».

Также полезно:

при переводах указывать назначение платежа («возврат займа», «подарок»);

для займов оформлять договор или расписку;

хранить подтверждающие документы (квитанции, переписку) на случай запроса от ФНС.