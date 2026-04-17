«Резервы во многом исчерпаны»: глава Минэка предупредил о сложной ситуации в экономике

Резервов для создания новых рабочих мест из-за этого практически нет Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Ситуация в российской экономике сейчас более сложная, чем за все последние годы. Резервы во многом исчерпаны на фоне крепкого рубля, высоких процентных ставок, дефицита трудовых ресурсов и бюджетных ограничений. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Понятно, что ситуация в экономике непростая, не буду много повторяться. Я думаю, бизнес это чувствует наиболее остро. И ситуация, скажем так, осложняется, в том числе теми налоговыми изменениями, которые идут сейчас и к которым бизнес вынужден адаптироваться», — отметил он, выступая на Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

По его словам, основная задача сейчас заключается в том, чтобы помочь бизнесу максимально адаптироваться к той ситуации, которая происходит.

«Когда мы говорим о структурных изменениях, мы всегда говорим о том, что нам, конечно, нужно создавать новые рабочие места, нужно открывать новые производства, новые инвестиции и так далее. Это всё, правда, надо делать, в общем и целом мы последние годы это научились делать. Но мы это научились делать в условиях, скажем так, достаточно спокойного рынка труда. Когда мы понимали, что да, у нас, конечно, у всех дефицит по кадрам, кадры, конечно, искать сложно, зарплаты растут, но тем не менее мы как-то вот с этим всем справлялись, потому что где-то в экономике были резервы», — заявил глава Минэкономразвития.