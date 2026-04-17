«Резервы во многом исчерпаны»: глава Минэка предупредил о сложной ситуации в экономике

Ситуация в российской экономике сейчас более сложная, чем за все последние годы. Резервы во многом исчерпаны на фоне крепкого рубля, высоких процентных ставок, дефицита трудовых ресурсов и бюджетных ограничений. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«Понятно, что ситуация в экономике непростая, не буду много повторяться. Я думаю, бизнес это чувствует наиболее остро. И ситуация, скажем так, осложняется, в том числе теми налоговыми изменениями, которые идут сейчас и к которым бизнес вынужден адаптироваться», — отметил он, выступая на Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
По его словам, основная задача сейчас заключается в том, чтобы помочь бизнесу максимально адаптироваться к той ситуации, которая происходит.
«Когда мы говорим о структурных изменениях, мы всегда говорим о том, что нам, конечно, нужно создавать новые рабочие места, нужно открывать новые производства, новые инвестиции и так далее. Это всё, правда, надо делать, в общем и целом мы последние годы это научились делать. Но мы это научились делать в условиях, скажем так, достаточно спокойного рынка труда. Когда мы понимали, что да, у нас, конечно, у всех дефицит по кадрам, кадры, конечно, искать сложно, зарплаты растут, но тем не менее мы как-то вот с этим всем справлялись, потому что где-то в экономике были резервы», — заявил глава Минэкономразвития.
На сегодняшний день резервов для этого практически нет. Макроэкономическая ситуация тоже значительно более сложная. Поэтому, по его словам, главной задачей для бизнеса в ближайшее время станет «управление себестоимостью, управление затратами, поиск, как добиться большего от тех же ресурсов, что есть, как повысить в конечном итоге свою производительность труда».
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