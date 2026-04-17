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Экономика «Резервы во многом исчерпаны»: глава Минэка предупредил о сложной ситуации в экономике

«Резервы во многом исчерпаны»: глава Минэка предупредил о сложной ситуации в экономике

Бизнес призывают максимально адаптироваться к тому, что происходит

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Резервов для создания новых рабочих мест из-за этого практически нет | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUРезервов для создания новых рабочих мест из-за этого практически нет | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Резервов для создания новых рабочих мест из-за этого практически нет

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Ситуация в российской экономике сейчас более сложная, чем за все последние годы. Резервы во многом исчерпаны на фоне крепкого рубля, высоких процентных ставок, дефицита трудовых ресурсов и бюджетных ограничений. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Понятно, что ситуация в экономике непростая, не буду много повторяться. Я думаю, бизнес это чувствует наиболее остро. И ситуация, скажем так, осложняется, в том числе теми налоговыми изменениями, которые идут сейчас и к которым бизнес вынужден адаптироваться», — отметил он, выступая на Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

По его словам, основная задача сейчас заключается в том, чтобы помочь бизнесу максимально адаптироваться к той ситуации, которая происходит.

«Когда мы говорим о структурных изменениях, мы всегда говорим о том, что нам, конечно, нужно создавать новые рабочие места, нужно открывать новые производства, новые инвестиции и так далее. Это всё, правда, надо делать, в общем и целом мы последние годы это научились делать. Но мы это научились делать в условиях, скажем так, достаточно спокойного рынка труда. Когда мы понимали, что да, у нас, конечно, у всех дефицит по кадрам, кадры, конечно, искать сложно, зарплаты растут, но тем не менее мы как-то вот с этим всем справлялись, потому что где-то в экономике были резервы», — заявил глава Минэкономразвития.

На сегодняшний день резервов для этого практически нет. Макроэкономическая ситуация тоже значительно более сложная. Поэтому, по его словам, главной задачей для бизнеса в ближайшее время станет «управление себестоимостью, управление затратами, поиск, как добиться большего от тех же ресурсов, что есть, как повысить в конечном итоге свою производительность труда».

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Минэкономразвития Экономика Работа Бизнес
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Комментарии
12
Гость
17 апреля, 20:26
И напоминаю. Наш ультиматум декабря 2021 года к Западу никто не отменял. И добиваться мы будем (должны) выполнения требований ультиматума. Которые гораздо шире, чем цели СВО. И выполнять их будут страны НАТО, когда почувствуют на своей шкуре, что Россию надо уважать и бояться. Сегодня они России совсем не боятся. Они надеются поделить Россию как трофей. Так что всё ещё впереди.
Инженер1

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Словесный поток

Словесный поток

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17 апреля, 19:57
"как добиться большего от тех же ресурсов," Есть такой метод! С 90-х. Называется кидок по зп.
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Гость
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