Экономика Как не остаться без денег из-за онлайн-покупок — простой способ уберечь свои финансы

Иначе можно лишиться всего

833
На карте стоит хранить ограниченное количество средств

Дарья Селенская / MSK1.RU

Россиянам следует использовать отдельную банковскую карту для совершения онлайн-покупок, рекомендует доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Такая мера позволит защититься от мошенников.

«Покупки на маркетплейсах — это возможность сэкономить время. Зачастую сейчас это выглядит так: увидел нужную вещь, ввел платежные данные и купил товар. Так мошенники могут создавать ловушки в виде фишинговых ссылок и сайтов-двойников со смысловыми и орфографическими ошибками. Для защиты обязательно заведите себе отдельную банковскую карту для покупок в интернете. Не используйте для этого зарплатные реквизиты», — сказал Щербаченко порталу NEWS.ru.

Как отметил эксперт, важно, чтобы на карте было не больше денег, чем на одну-две покупки. Так злоумышленники не смогут сразу похитить все средства.

Также важно не совершать предоплату, не получив товар, стоит внимательно проверять качество продукции и не откликаться на просьбы сообщить данные карты, так как все переводы можно осуществить через СБП по номеру телефона.

Помимо этого, Щербаченко советует проверять информацию о магазине: наличие данных о компании, контакты, ИНН, который можно проверить с помощью сайта ФНС.

Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Гость
13 февраля, 13:27
И это когда переводы с карты на карту блокируют
Гость
13 февраля, 13:29
Какое сейчас наказание за сокрытие доходов от мошенников?
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
