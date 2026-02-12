Как не остаться без денег из-за онлайн-покупок — простой способ уберечь свои финансы

Россиянам следует использовать отдельную банковскую карту для совершения онлайн-покупок, рекомендует доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Такая мера позволит защититься от мошенников.

«Покупки на маркетплейсах — это возможность сэкономить время. Зачастую сейчас это выглядит так: увидел нужную вещь, ввел платежные данные и купил товар. Так мошенники могут создавать ловушки в виде фишинговых ссылок и сайтов-двойников со смысловыми и орфографическими ошибками. Для защиты обязательно заведите себе отдельную банковскую карту для покупок в интернете. Не используйте для этого зарплатные реквизиты», — сказал Щербаченко порталу NEWS.ru.

Как отметил эксперт, важно, чтобы на карте было не больше денег, чем на одну-две покупки. Так злоумышленники не смогут сразу похитить все средства.

Также важно не совершать предоплату, не получив товар, стоит внимательно проверять качество продукции и не откликаться на просьбы сообщить данные карты, так как все переводы можно осуществить через СБП по номеру телефона.