Делаем ставку на дешевый неквалифицированный труд? Зачем России тысячи индусов и миллионы рабочих из Средней Азии

Не сказать, что приезжих рабочих у нас встречают с распростертыми объятьями Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В 2025 году в России выдали гражданам Индии и Бангладеш рекордное за последние девять лет количество разрешений на работу. Это следует из статистики МВД. Так, для осуществления трудовой деятельности в Россию были приглашены 56,5 тысячи граждан Индии — против 36,2 тысячи, что было год назад. Из Бангладеш в страну приехали 9,3 тысячи работников против 2,8 тысячи в 2024 году. Оба показателя стали максимальными как минимум с 2017 года.

Рост затронул и другие страны. Более чем в 2,5 раза — до 25 тысяч — увеличилось число разрешений на работу для граждан Туркменистана, в пять раз — до 2,3 тысячи — для граждан Узбекистана. Также примерно на 50% выросло число граждан Китая, получивших разрешение на работу в России, — до 92 тысяч.

В общей сложности в 2025 году число выданных иностранцам разрешений на работу достигло 240 тысяч, что стало тоже абсолютным рекордом с 2017 года. За год показатель вырос почти на 42%.

На этом фоне правительство уже анонсировало дальнейшее расширение привлечения иностранной рабочей силы. В 2026 году квота для трудовых мигрантов из Индии, Китая, Малайзии, Бангладеш и стран Африки может составить 279 тысяч человек — на 20% больше, чем в текущем году. В Минтруде пояснили, что 92% квоты придется на квалифицированных рабочих для промышленных предприятий и инфраструктурных проектов.

А вот как опрошенные MSK1.RU аналитики — Ольга Чудиновских из МГУ и Юлия Левина из «Экспертов рынка труда» — оценивают ситуацию.

«Своих рабочих рук не хватает»

— Как вы думаете, можно ли уже сейчас говорить о резком росте трудовой миграции из Индии в ближайшие годы?

— Пока всё это, честно говоря, на уровне разговоров. Я бы не стала говорить о каком-то большом росте. В 2024 году граждане Индии получили около 56 тысяч разрешений на работу. Это совершенно другие масштабы, по сравнению, например, с Узбекистаном и Таджикистаном, откуда приехали и получили патенты почти два миллиона человек, — говорит заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских.

Это разные порядки величин. И я вообще не очень понимаю, зачем говорить о замещении мигрантов из Центральной Азии. Там уже налажены миграционные траектории, есть рабочие места, люди худо-бедно владеют языком. Какая здесь сверхзадача — заменить исторически близкие нам потоки мигрантами из Индии, о которых мы знаем в основном по кино?

Кроме того, вице-премьер Мантуров говорил даже о возможности принять миллион человек из Индии. Здесь моя фантазия просто отказывается это воспринимать.

— Почему? Разве в ближайшие годы не будет возможна замена трудовых мигрантов из безвизовых стран Центральной Азии?

— Пока об этом говорить невозможно. Помимо соглашений, никакая инфраструктура не создана. На текущий год планируется принять порядка 70 тысяч человек из Индии, но на фоне полутора миллионов мигрантов из Узбекистана и почти миллиона из Таджикистана это капля в море.

В ближайшие годы, на мой взгляд, речь об этом вообще не идет. Только если будут брошены специальные ресурсы, чтобы искусственно сформировать этот поток. Но его еще нужно создать. В Индии много населения, но организовать визовый наем под конкретных работодателей — это не так просто, как кажется.

Сказать об этом легко, подписать соглашение тоже легко. У нас таких соглашений много, и большинство из них остаются рамочными. Возможно, со временем это как-то проявит себя, но пока я рассматриваю происходящее как договоренности о намерениях.

— Ну а что в целом в России будет с рынком труда в ближайшие годы, учитывая планы правительства активнее привлекать мигрантов не только из Индии, но и других экзотических стран — от Мьянмы до КНДР?

— Ничего глобально не изменится. Только если не начнут искусственно ломать сложившуюся систему и строить новую с другими участниками. А это требует больших ресурсов, которых, на мой взгляд, сейчас нет.

Самое логичное — говорить не о замещении, а о дополнении трудовых мигрантов. При этом пропорции, скорее всего, сохранятся и будут меняться очень медленно.

И при всём этом у нас сохраняется высокая потребность в иностранной рабочей силе. Как бы ни говорили люди с ксенофобскими взглядами, своих рабочих рук не хватает. Повышение производительности труда быстро не работает — это видно даже на примере более развитых стран, которые всё равно завозят иностранную рабочую силу.

«Я не вижу экономики, которой нужны миллионы рабочих»

— Как вы оцениваете планы по расширению миграции из, скажем так, очень дальнего зарубежья, каким для России является Индия?

— Глядя на состояние нашей экономики и на редкие новости о ее росте, я не вижу такого экономического пласта, которому требовались бы миллионы приезжих. Сокращается угольная промышленность, нефти мы продаем всё меньше, малый бизнес с учетом налогообложения дышит на ладан, — размышляет Член некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда» Юлия Левина. — По официальным данным, рост экономики ожидается около 1,3% в год. Это не гигантский рост, который всасывает трудовые ресурсы в огромных объемах. Если мы и дальше будем делать ставку на дешевый неквалифицированный труд, а не на технологическое развитие, ничего хорошего в перспективе не будет.

Даже Китай при населении в 1,4 млрд человек активно роботизируется и автоматизируется. А мы обсуждаем завоз рабочей силы. А в чем логика?!

— А действительно, в чем? Чиновники, видимо, просто хотят заменить мигрантами из Индии и других стран мигрантов из Центральной Азии?

— Они не заместят по одной простой причине. Новые трудовые мигранты не русскоязычные. Мигранты из Центральной Азии в основном владеют русским языком. Поэтому индийских рабочих можно привозить только точечно — например, на отдельные предприятия.

Но возникает вопрос: зачем везти людей, если собственные производства закрываются? Я, например, видела репортажи из Иваново, где швейные цеха закрываются из-за конкуренции с Китаем. Тогда зачем везти сюда рабочих?

В целом для меня это выглядит как довольно странная история. Я не думаю, что индийские мигранты смогут серьезно заместить выходцев из Центральной Азии. Языковой барьер слишком сильный.

В миграционных центрах всегда толпы Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

— Вы упомянули, что мигрантов стоит завозить точечно на отдельные предприятия. Это, думаете, оптимальный формат?

— Да, только организованный набор. Предприятие привезло людей — из любой страны — они отработали контракт и уехали обратно за счет работодателя. Без возможности остаться. Есть примеры — та же Мальта, где вся экономика построена на временной миграции, но получить гражданство практически невозможно. Это осознанный выбор.

Весь остров живет миграцией. Летом студенты, туристы, работники, зимой все уезжают. Но гражданство получить невозможно. Во-первых, их мало, а во-вторых, есть что-то ценное внутри нации, что должно сохраниться. Какая-то самость.