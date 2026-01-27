Бензин в России снова дороже, чем в США. Почему?

Мировые цены на нефть снижаются, и в США бензин дешевеет, а у нас опять дорожает Источник: Лина Саитова / 116.RU

Литр бензина в России впервые оказался дороже, чем в США, почти на 5 рублей. По оценкам, ценовой разрыв уже превышает 8% и в ближайшее время будет увеличиваться. При этом мировые цены на нефть снижаются, а в самих Соединенных Штатах ожидается период относительно дешевого топлива как минимум на два года вперед.

Парадоксальность ситуации усиливается заявлениями Минфина РФ: нефтегазовые доходы бюджета оказались ниже запланированных. Это означает, что давление на внутренний рынок топлива будет сохраняться — прежде всего через налоги и акцизы, которые остаются ключевым элементом российской системы ценообразования.

Чтобы разобраться, почему снижение цен на нефть не приводит к удешевлению бензина в России и какие риски сохраняются, журналисты MSK1.RU поговорили с аналитиками — c президентом Фонда национальной энергетической безопасности, экспертом Финансового университета при Правительстве РФ Игорем Юшковым и ведущим экспертом Центра политических технологий Никитой Масленниковым.

Безопасность работы НПЗ — ключевой фактор

— Почему бензин в США сейчас дешевле, чем в России, несмотря на более высокие доходы населения?

— Ну, у американцев совершенно иное ценообразование. У них в гораздо большей степени цена бензина зависит от цен на нефть. Поэтому, когда нефть дешевеет, а сейчас мы видим, что нефть очень дешевая, то есть их торг там WTI 60 долларов, а то и ниже торгуется. У нас 70–80% стоимости литра бензина — это всевозможные налоги, сборы и акцизы, — говорит Игорь Юшков.

— То есть у нас цена практически не зависит от колебаний мирового рынка?

— В целом да. В США цена поднимается или снижается в зависимости от мировых котировок нефти. У нас же розничная цена на бензин и дизель для покупателей никогда не снижается так резко. С другой стороны, у нас нет таких непредсказуемых колебаний.

Например, в 2022 году на фоне антироссийских санкций цена на нефть подскочила до 120 долларов за баррель. В США тогда побили исторический рекорд по стоимости бензина и дизеля — самые высокие цены в истории. У нас же ситуация выглядела более предсказуемо. Автомобилисты могут со мной не согласиться, но стабильность цены всё-таки присутствует.

— А как формируется эта стабильная, как вы сказали, цена в России? У нас ведь нет прямого госрегулирования цен.

— В значительной степени государство все равно ее регулирует. Каждый год устанавливается так называемая индикативная цена на бензин и дизель, от которой рассчитываются всевозможные выплаты. Это помогает поддерживать стабильность, хотя, к сожалению, цены постепенно растут.

За последние два года розничная цена на бензин и дизель существенно превысила уровень инфляции. Бензин в 2024 и 2025 годах подорожал быстрее инфляции, дизель — только в прошлом году. Основная причина — рост налогов и акцизов. В прошлом году акцизы на бензин и дизель выросли на 14–16%, а с 1 января этого года — чуть более чем на 5%. Всё это сразу закладывается в стоимость литра топлива.

— Получается, что рост цен в России в первую очередь связан с фискальными сборами, а не с мировыми котировками нефти?

— В основном да. Но эти средства возвращаются обществу: на них платят зарплаты учителям, врачам, другим бюджетникам. Автомобилистам, конечно, от этого легче не становится.

— Какой ваш прогноз по ценам на топливо в этом году?

— Инфляция у нас снижается, поэтому уложиться росту цен на топливо в ее уровень будет сложно. Но такого резкого роста, как в прошлом году — около 12% для бензина и 8% для дизеля, — ждать, вероятно, не стоит. Скорее всего, будет относительная стабилизация. Главное условие — обеспечить безопасность работы нефтеперерабатывающих заводов.

В прошлом году из-за внеплановых ремонтов заводов, связанных с атаками, мы оказались на грани дефицита бензина. Дизеля производится гораздо больше, чем потребляется, а бензин почти полностью идет на внутренний рынок. Если мы сокращаем производство бензина на 10%, мы уже близки к дефициту.

Кроме того, высокие биржевые цены создают экономические трудности для независимых АЗС. Они покупают топливо на бирже, но поднять цену в рознице не всегда позволяют антимонопольные ограничения. Поэтому некоторые просто перестают продавать бензин, что создает дефицит не физический, а экономический.

Безопасность работы НПЗ — ключевой момент. Чем меньше простоев, тем меньше убытков у компаний, меньше дополнительных затрат и ремонтов. Тогда и рост цен на бирже будет контролируемым, и экономический дефицит удастся предотвратить. Думаю, к концу 2026 года ситуация будет лучше, чем в предыдущие годы.

Топливо подорожает на 5–6% до конца года

— Судя по данным Росстата за первые недели года, рост цен на бензин в России начал понемногу замедляться. Почему?

— Он может быть связан, конечно, с такой непростой погодой в эту последнюю неделю. Конечно, потребление снизилось вслед за интенсивностью поездок. Но, чтобы прикидывать, какая будет динамика цен в среднем, надо дождаться хотя бы итогов января в целом. А прогнозировать на весь 2026 год можно в первой половине февраля. Потому что тогда будет понятно, как вот оживает потребление и будет ли подскок цен, — говорит ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

— Тем не менее инфляционное давление сохраняется?

— Проинфляционный фон, конечно, сохраняется — он остается на уровне, опережающем общую инфляцию. По бензину это точно так. А вот насколько сильным будет рост — вопрос пока открытый, потому что действуют и противоинфляционные факторы.

Первый — касается выравнивания цен на независимых АЗС и тех, которые находятся в собственности крупных нефтяных компаний. Это важно, потому что по нефтяным АЗС на компаниях, собственно говоря, бензин начал сокращаться еще в конце прошлого года. Но вот сейчас это докатилось и до частных независимых автозаправочных станций».

Это связано с тем, что сейчас, видимо, будет выравнивание цен между этими группами. В частности, решается вопрос о введении на бирже норматива мелкооптовых продаж бензина — до одного миллиона тонн. Это делается для того, чтобы независимые АЗС могли покупать топливо напрямую на бирже.

— И как это вообще отразится на рядовом потребителе?

— Когда мелкий опт будет регулироваться через топливную биржу, это сыграет роль в стабилизации цен. Раньше был неприятный эффект: в первые минуты торгов крупные оптовые покупатели выкупали весь биржевой объем бензина. Затем появлялись посредники, и АЗС покупали топливо уже не напрямую на бирже, а через них — по более высокой цене. Сейчас эту ситуацию пытаются изменить.

Есть еще второй существенный фактор, который повлияет на цены, — это закон, подписанный в конце ноября прошлого года, о заключении новых инвестиционных соглашений по модернизации НПЗ.

Эти соглашения действуют с 2019 года, но в прошлом году, когда резко усилились атаки беспилотников на российские НПЗ, сроки их выполнения либо резко сдвинулись, либо потребовали дополнительных расходов компаний. Помимо плановой модернизации, которая проводится дважды в год, появились внеплановые ремонты оборудования и необходимость восстанавливать мощности, утраченные из-за пожаров и атак.

Теперь эти соглашения продлеваются. Раньше их логика была простой: если вы выполняете обязательства по модернизации и наращиванию мощностей, вы получаете скидку по акцизу — так называемый обратный акциз на сырую нефть — и инвестиционную надбавку. Если сроки срывались, компании лишались этих льгот.

Сейчас этот механизм фактически восстанавливается. Даже при срыве сроков НПЗ получают возможность сохранять инвестиционную надбавку и скидку по акцизу. Это создает дополнительный стимул спокойно наращивать мощности и, соответственно, расширять предложение бензина всех классов и дизельного топлива.

— Но в целом какой прогноз о росте цен на дизель и бензин можно дать, учитывая те факторы, что вы перечислили?

— С начала года по 19 января бензины всех классов в среднем подорожали на 1,3%. При этом в первые 12 дней был резкий скачок — отыгрывали НДС и другие факторы. Сейчас динамика стабилизируется, и дальше нужно смотреть, как будет развиваться ситуация.