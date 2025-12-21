Почему в России так сильно дорожают продукты, выяснит ФАС. Нам ждать, когда цены снизят?

Цены на обычные продукты растут с каждым днем Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Федеральная антимонопольная служба выявила, что самые крупные торговые сети России устанавливают завышенные наценки на ряд продуктов. В связи с этим ведомство направило запросы с требованием пояснений 10 крупнейшим федеральным сетям. В случае нарушений ФАС готова применить антимонопольные меры реагирования.

В октябре ведомство уже направляло запросы о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также об объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров. Теперь торговые сети обязаны объяснить причины высоких наценок. Под анализ попадают товарные позиции 29 категорий продуктов, включая ключевые, социально значимые товары первой необходимости.

Чем ретейлерам могут угрожать нарушения? Всем — вплоть до штрафов и обращений в суды, сообщает ФАС. При этом антимонопольная служба предупредила торговые сети о недопущении роста цен на продукты на фоне роста НДС, который начнется сразу после Нового года. И ей-богу, даже на душе теплеет от такой заботы.

Между тем, Владимир Путин во время прямой линии заявил, что регулирование цен опасно.

— Как только начнем регулировать, как только ставим определенную планку, так сразу пропадает товар. В условиях рыночной экономики это именно такой результат, как правило, получается», — сказал президент, отвечая на вопрос.

Путин согласился, что есть сферы, где регулирование необходимо. В качестве примера он привел ценообразование на фармацевтические товары из списка жизненно важных лекарственных препаратов — «там есть планка, выше которой подниматься нельзя». «По обычным товарам — это сложная история», — говорил глава государства.

— Это обычная системная работа антимонопольного ведомства, которое следит за тем, как именно формируются цены в рознице. В фокусе здесь не сами продукты, а логика ценообразования: уровень наценок, способы их расчета и соответствие реальным экономическим условиям, — объясняет MSK1.RU управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс», вице‑президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер.

По словам Леера, запрос ФАС — это «четкий сигнал рынку: любые попытки использовать сложную экономическую ситуацию как оправдание для необоснованных наценок недопустимы».

— Контролирующий орган внимательно следит за тем, чтобы баланс интересов не смещался в сторону недобросовестной выгоды. Цена должна формироваться честно, опираться на реальные экономические факторы и не противоречить антимонопольному праву, — говорит эксперт.

— А что вообще сейчас происходит на рынке продуктового ретейла в России? Последние годы и в Подмосковье, и в регионах бум жестких дискаунтеров, при этом дорогие магазины типа «Азбуки вкуса», кажется, переживают не лучшие времена из-за потребительской экономии.

— Смотрите, вот на Западе, где рыночная система давно устоялась, есть четкое разделение. Гипермаркет — это гипермаркет, они все примерно одинаковые, потому что это такой тип торговли, который предполагает определенный уровень цены.

Супермаркет — это супермаркет со своими ценами. А вот дорогие магазины — это, скажем так, «бутики», лавочки, где продается продукция конкретных фермеров или небольших производителей. А скоропортящиеся товары, например в специализированных мясных или хлебных лавках, как правило, дороже, но при этом продукция свежая, вкусная, качественная.

В России ситуация несколько иная, особенно в последние годы. Сейчас появились «жесткие» дискаунтеры, которые, по сути, пришли на смену или, скорее, дополнили более привычные супермаркеты. Эта «этажерка» супермаркетов, разных по ценам и категориям покупателей, сохраняется.

— Эти «жесткие» дискаунтеры типа «Чижика», «Победы», «Маяка», видимо, и держат самую низкую торговую наценку?

— Наценка — это, по сути, стоимость услуг по реализации. Это цена работы магазина. В нее входят себестоимость, прибыль, зарплата сотрудников и так далее. Есть постоянная часть затрат, есть переменная. Если вы, например, продаете охлажденную семгу, которая стоит в два раза дороже замороженной, понятно, что вы продаете ее немного, но ведь она же портится.

И вот в дискаунтерах, как ни парадоксально, наценка может быть и выше. Почему? У них есть свои преимущества: возможность большего масштаба реализации, другой подход к сервису. То, что там может происходить, — это нечто. Не раскладывают товар, ящики стоят, помещение зачастую маленькое, неудобное, толпы на входе, очереди. Люди покупают так, будто в последний раз. Никто не «горбатится» по поводу обслуживания. Ты сам проникаешь, куда хочешь, вытаскиваешь из коробок, коробки тут же валяются. То есть это другая модель торговли.

— А что конкретно ФАС может выявить в ходе нынешней проверки? Что, условно говоря, магазины согласованно повысили цены на гречку или яйца?

— В целом рыночные механизмы там работают нормально. Если ты задерешь наценку, значит, при сравнимых товарах к тебе за этим товаром не пойдут, а пойдут в соседние магазины. Если ты, конечно, не занимаешь монопольные позиции и не диктуешь рынку свои условия. Либо если есть на рынке согласованные действия.

Вот вы помните, в конце прошлого года непонятно с чего вдруг начали яйца дорожать. С моей точки зрения, это было разыграно, был искусственно закручен ажиотаж. Или вдруг перманентные какие-то вспышки потребности в гречке. Вот, пожалуйста, тоже монопольные проявления! То есть эти вопросы взаимосвязаны — величина наценки и монопольное право.