В России бедность почти победили? Цифры и отчеты пока радуют только чиновников, а что на самом деле

Уровень бедности в России продолжает неуклонно снижаться и достиг рекордно низких значений. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства подчеркнул, что борьба с бедностью остается одним из ключевых приоритетов социально-экономической политики, а также поручил профильным ведомствам активизировать противодействие уклонению от уплаты налогов и развитию теневой экономики.

До этого и премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в 2026 году правительство внедрит целый комплекс мер для борьбы с бедностью. Это и пересчет НДФЛ по пониженной ставке (6%) для нуждающихся семей с детьми, и двухкратная индексация страховых пенсий, и поэтапное увеличение МРОТ (до 35 тысяч рублей к 2030 году).

По словам президента, в начале нулевых годов ситуация с бедностью выглядела значительно хуже. Скажем, в 2000 году доходы ниже прожиточного минимума имели около 42 млн человек — почти треть (29%) населения страны. А вот по итогам 2024 года число бедных сократилось более чем в четыре раза и составило чуть более 10 миллионов человек, или 7,2% населения.

«Разница налицо», — подчеркнул Владимир Путин, добавив, что перед правительством поставлена задача к 2036 году снизить уровень бедности в России ниже 5%. При этом, правда, предупреждая «перегибы на местах», президент призвал подходить к оценке бедности максимально объективно.

Это путинское уточнение очень верное, ведь наверняка у мелких провинциальных (и даже не провинциальных) чиновников возникнет соблазн «улучшить» статистику, чтобы отчитаться перед Кремлем. Подробности — в материале MSK1.RU.

«Граница бедности сегодня составляет 16 980 рублей. Если смотреть в динамике, по официальным данным Росстата, то за девять месяцев 2025 года число людей с доходами ниже этой черты сократилось на 2,1 миллиона человек», — отмечает член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.

Цифры Росстата, правда, не могут не радовать. По итогам III квартала 2025 года за чертой бедности в России оставались 6,5% населения — около 9,4 миллиона человек. Для сравнения: еще год назад показатель составлял порядка 8%. То есть чисто формально страна уже приблизилась к целевым ориентирам, обозначенным президентом на 2030 год.

Правда, черт, как всегда, скрыт в деталях. Тумин приводит следующие расчеты: «Во втором квартале 2025 года средняя номинальная зарплата достигла 100 тысяч рублей, прибавив за год почти 15%. Но важнее реальный рост — а с учетом инфляции доходы населения выросли на 5–6%».

Очень разная ситуация и в разных социальных группах, особенно уязвимых. По словам Тумина, риск бедности по-прежнему выше у семей с детьми. Причем в полтора-два раза.

«Цифры — это одно, а реальная жизнь людей — другое. Главное, чтобы рост доходов был устойчивым, чтобы люди чувствовали улучшение повседневной жизни», — говорит эксперт Госдумы.

Профессор Института государственного управления РАНХиГС Александр Щербаков объяснил MSK1.RU, что существует много разных методик расчета уровня бедности. В России официально применяется самый простой: доля населения, которая получает доходы ниже прожиточного минимума. Но могут быть и более сложные подходы: например, исчислять уровень бедности как какую-то часть от среднемедианного дохода населения или исходя из доли расходов, затрачиваемых на продукты питания.

«Разные подходы предполагают более широкий взгляд на понятие бедности абсолютной, относительной, так называемой субъективной бедности. Можно предположить, что если у нас в стране абсолютно бедных где-то в районе 7% сейчас уже, то раза в два больше будет людей, которые ощущают себя бедными, при этом объективно, по данным официальной статистики, таковыми не являются. То есть субъективно бедных, я думаю, будет не менее чем процентов 15, может быть, даже больше. Человек может ощущать себя бедным, исходя из распространенных в обществе установок на то, что такое средний уровень жизни, средний уровень расходов. Соответственно, если человек не может их себе позволить, то, конечно, он будет ощущать себя бедным, — говорит профессор Щербаков.

Финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин согласен, что показатель бедности во многом субъективен и зависит от запросов и структуры расходов конкретной семьи. Соцопросы показывают, что сами россияне чаще считают бедными людей с доходом ниже 50 тысяч рублей в месяц (а вовсе не ниже 17 тысяч, как меряет Росстат).

При этом около 40% населения страны имеют доходы именно на этом уровне или даже ниже. Получается, сегодня Россия находится на пути к победе только над статистической бедностью, но не над реальной, говорит Родин.

«А в борьбе с реальной бедностью может помочь не только рост зарплат, но и снижение уровня инфляции, а также рост финансовой грамотности населения в части отношения к тратам и сбережениям», — напоминает Родин то, что часто в отчетах забывают чиновники.

Хотя, как говорится, какие финансы, такая и грамотность. Не от хорошей жизни люди влезают в долговые ямы, поддаются уловкам мошенников, покупаясь на «прекрасные» предложения, скидки и всё такое.