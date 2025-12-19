ЦБ принял последнее решение по ключевой ставке в этом году

Центробанк постепенно снижал ключевую ставку в 2025 году Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Центробанк установил ключевую ставку на уровне 16%. Такое решение принял совет директоров банка на заседании, прошедшем 19 декабря.

«Совет директоров Банка России 19 декабря 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 16,00% годовых», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, отмечают в ЦБ.

«Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой», — уточнили в Центробанке.

Банк России будет поддерживать жесткую денежно-кредитную политику, чтобы добиться возвращения инфляции к цели в 4%.

«Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий», — обозначили в ЦБ.

Ключевая ставка держалась на рекордном уровне в 21% с октября 2024 года. Регулятор не снижал показатель в течение семи месяцев, ожидая замедления инфляции и улучшения экономической ситуации, что позволило бы начать постепенно снижать ставку.

Первый шаг в сторону снижения произошел в июне, когда совет директоров снизил ключевую ставку до 20%. А затем в июле до 18%. Так постепенно показатель дошел до 16,5% в октябре.

Эксперты ожидали, что Центробанк снизит ключевую ставку до 16 либо до 15,5%. Сам же ЦБ предполагал возможность как снижения, так и сохранения ключевой ставки в декабре.