В России поменяли налоги на недвижимость и транспорт. Кто теперь получит льготы

ФНС рассказала об изменениях Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

С 2026 года в России изменят закон о налогах на имущество. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба.

Во-первых, уже с 1 января новые льготы получат многодетные семьи. Они получат право на налоговый вычет — до тех пор, пока старшему ребенку в семье не исполнится 18 лет. В случае, если ребенок стал студентом очной формы обучения, то этот возраст поднимается до 23 лет.

Во-вторых, до 1 августа для физлиц упростили подачу налоговых уведомлений через Госуслуги.

В-третьих, с 2027 года поменяются правила по авансным платежам двух налогов: транспортного и на недвижимость.

на налоговые органы возложат обязанность по исчислению этих налогов и платежей;

организации смогут уплачивать эти налоги без того, чтобы самим предоставлять уведомления об исчислении налогов.

В-четвертых, введены льготы по транспортному налогу для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей, а также порядок применения таких льгот. Также введена льгота по транспортному налогу для Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и лиц, награжденных орденом Славы трех степеней. Льготы предоставляется в отношении одного транспортного средства с максимальным налогом. Исключение — некоторые легковые автомобили, водный и воздушный транспорт.