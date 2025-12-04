НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Карты Visa и Mastercard скоро заблокируют, но избавляться от них лучше сейчас: почему опасно их использовать

Что не так со старым пластиком

Транзакции давно проходят через другую платежную систему

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Карты Visa и Mastercard, которые продолжают использовать россияне после ухода международных систем из страны, скоро заблокируют. В частности, это касается тех, чей срок действия официально закончился. Точная дата, когда это произойдет, пока не известна. Однако держатели таких карт уже сейчас могут столкнуться с серьезными рисками. Чем опасно использование старого пластика — рассказали в материале.

Visa и Mastercard — это международные платежные системы, основу которых составляют одноименные банковские карты. Их используют в большинстве стран мира. Они ушли из России в 2022 году. Транзакции теперь проходят через Национальную систему платежных карт (НСПК). Старыми картами все еще можно пользоваться, но за пределами РФ они не работают.

Ключевая проблема — прекращение действия криптографических сертификатов безопасности в чипах карт. Как пояснила аналитик «Банки.ру» Эряния Бочкина, эти сертификаты обеспечивают проверку подлинности карты и защиту транзакций.

«Когда срок действия сертификата заканчивается, код нельзя проверить — и система либо отклоняет операцию, либо вынуждена переходить на менее защищенные режимы (например, магнитную полосу), что увеличивает риск мошенничества», — отмечает эксперт в разговоре с «Коммерсантом».

Финтех-эксперт Андрей Чирков указывает на дополнительную угрозу:

«Чем дольше используется карта, тем выше вероятность, что ее реквизиты утекли из какого-нибудь центра обработки данных», — отметил он.

Также возникают практические неудобства: операции могут неожиданно отклоняться платежными терминалами из-за износа чипа или технологического устаревания. Особенно это касается офлайн-платежей, например, в общественном транспорте.

Хотя банки и НСПК обеспечивали работу таких карт после ухода Visa и Mastercard в 2022 году, технический ресурс их продления исчерпан. Банк России и НСПК заявили о начале поэтапного вывода этого пластика из оборота.

Эксперты сходятся во мнении, что наиболее безопасным решением для пользователей является заблаговременная замена старой карты на актуальную, прежде всего на карту «Мир».

1 января 2025 года сертификаты безопасности международных платежных систем перестали действовать абсолютно во всех чипах. Это стало одной из предпосылок к планируемому введению ограничений на применение карт с истекшим сроком службы.

Пока же в срочной замене Visa и Mastercard сейчас нет необходимости. В Центробанке сообщили, что банки своевременно проинформируют клиентов, когда это нужно сделать. Сроки будут разумными и достаточными для того, чтобы перейти на карты национальной платежной системы «Мир», сказали «РИА Новости» в пресс-службе ЦБ.

ПО ТЕМЕ
Егор СафроновЕгор Сафронов
Егор Сафронов
Журналист
Visa MasterСard Банковская карта ЦБ
Комментарии
2
Гость
11 минут
В инете "скоро" - окончательно девальвировано и имеет нарицательное значение.
Гость
3 минуты
Нищим терять нечего
Читать все комментарии
Гость
