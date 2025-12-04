Вам положен перерасчет пенсии: мошенники придумали новую схему обмана

Мошенники начали обзванивать россиян и говорить о положенном перерасчете пенсии. В итоге пенсионеры остаются и без мнимой прибавки, и без собственных средств.

Звонок происходит якобы из Пенсионного фонда. Хотя с 2023 года после объединения с Фондом социального страхования Российской Федерации (ФСС) он стал называться Социальный фонд России (СФР). Гражданам сообщают о перерасчете пенсии за 2016–2018 годы.

Чтобы втереться в доверие, в ходе разговора мошенник называет все персональные данные жертвы. После этого он по телефону предлагает пройти якобы перерегистрацию в Пенсионном фонде и называет первые цифры банковской карты жертвы. Далее он просит назвать последующие, тем самым получив полный номер, а затем спрашивает и код, который приходит в СМС. Как выяснило РИА Новости, жертва, которая столкнулась с такой схемой, лишилась средств с банковской карты.

«Если вам позвонили и представились сотрудником Социального фонда, не называйте свои персональные данные и не сообщайте никаких кодов. При подозрении на мошенничество незамедлительно прекратите дальнейшее общение», — предупредили в СФР.

Перерасчет пенсии в России действительно происходит. Например, каждый месяц для тех, кому исполнилось 80 лет или присвоили первую группу инвалидности. Для них увеличивается фиксированная выплата в два раза — с 8907,7 рубля до 17 815,4. Всё происходит автоматически. Для этого не требуется ни заявлений, ни кодов из СМС. Чтобы не запутаться, можно почитать, как пенсии будут меняться в 2026 году.