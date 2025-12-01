НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Переходим на кабачковую? Какая икра подорожала сильнее всего

Переходим на кабачковую? Какая икра подорожала сильнее всего

За деликатес придется выложить десятки тысяч рублей

Рост цен не обошел даже имитированную икру

Рост цен не обошел даже имитированную икру

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Цены на икру сильно отличаются от тех, что мы видели на полках магазинов год назад. Сильнее всего подешевела икра сельди и трески, а подорожала икра щуки и баклажанная. Расскажем подробнее о том, что сейчас выгоднее купить.

Рыбная икра 

Разбег цен в этой категории очень широкий. По данным аналитиков компании «Атол», икра мойвы остается доступной, хоть и подорожала на 4% — до 392 рублей за полкило. Икры трески подешевела на 10%, до 432 рублей. Икра минтая тоже стала дешевле на 3% и теперь стоит 536 рублей за 0,5 кг. Снижение стоимости наблюдалось у икры сельди — 576 рублей (-12%). Наибольшее повышение средней цены зафиксировано у икры щуки — сразу на 21%, до 1623 рублей за 0,5 кг. Икра палтуса выросла в цене на 9%. Теперь ее можно купить в среднем за 1715 рублей.

Что же касается главных деликатесов, то икра лосося стоит в среднем 3442 рубля за полкило, примерно как и в прошлому году. Икра кеты же подорожала на 4%, достигнув отметки в 5385 рублей. Самую баснословную сумму придется выложить за черную икру — 32 343 рубля (+8%).

Имитированная икра

Подорожание на обошло стороной и ненастоящую икру. Теперь за полкило продукции нужно заплатить в среднем 246 рублей. Это больше на 17%, чем годом ранее, посчитали аналитики, изучив динамику продаж в январе — ноябре этого и прошлого года.

Овощная икра 

Тенденция к росту наметилась и в других деликатесах. Икра из баклажанов подорожала на 19% — до 214 рублей за 0,5 кг, узнало РИА Новости. Стоимость кабачковой икры пока остается стабильной и составляет 145 рублей за полкилограмма.
Аналитики не исключают очередного всплеска цен перед Новым годом. Однако после праздников стоимость икры будет снижаться вместе со спросом на данную продукцию. Какие еще деликатесы подорожали за год, читайте в отдельном материале.

