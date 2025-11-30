НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Для родителей в России хотят сделать специальную зарплату. На каких условиях и кому она полагается

«Родительскую зарплату» должны получать неработающие мамы, которые занимаются воспитанием детей. Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Наше предложение о „родительской зарплате“: если кто-то из родителей — как правило, это мама — находится с ребенком, то пускай она получает зарплату в размере хотя бы прожиточного минимума. Это будет справедливо и нужно. Нашим дорогим женщинам нужна обязательная государственная поддержка, мы на этом будем настаивать», — отметил депутат в разговоре с ТАСС.

Он пояснил, что такая зарплата должна ежемесячно выплачиваться одному из родителей, который не работает из-за воспитания детей. Причем такая выплата полагается на каждого ребенка до совершеннолетия.

Депутат отметил, что некоторые регионы вводят свои разовые выплаты ко Дню матери, но чаще всего они назначаются женщинам, у которых пятеро детей и более.

«Было бы правильно на федеральном уровне ввести подобные выплаты, как минимум, для всех многодетных мам. Мы с таким предложением выступали еще год назад», — заявил Миронов.

Напомним, День матери празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье ноября. В этом году он выпадает на воскресенье, 30 ноября. Подробнее об истории праздника и его традициях мы рассказали в этом материале.

