«Инфляционный удар»: как новый технологический сбор отразится на кошельке простых россиян

В России ведут технологический сбор Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Госдума в России приняла законопроект о введении технологического сбора на ввоз или производство в стране продукции, которая содержит электронную компонентную базу. Заработать новая система должна с 1 сентября 2026 года. В этом тексте разбираемся, что такое технологический сбор, и как он может отразиться на конечной стоимости для потребителя. Спойлер: цены на технику неизбежно вырастут. Откуда взялась идея о технологическом сборе Предпосылки о введении технологического сбора в России появились летом 2025 года. Тогда министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил о создании новой системы поддержки высокотехнологичной продукции. Как рассказали в ответ на запрос 76.RU в Минпромторге РФ, новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны. «Средства от сбора будут направлены на государственные программы поддержки этой критически важной отрасли. Введение сбора будет происходить поэтапно, что позволит бизнесу адаптироваться, а государству — отладить механизм», — уточнили в Минпромторге. В Министерстве уточнили, что на первом этапе планируется взимать сбор с готовой электронной аппаратуры, такой как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия. По расчетам это позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли. «Вторым этапом сбор будет распространен на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры. Это ключевой элемент для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны», — рассказали в Минпромторге. До внедрения этого шага, чтобы не допустить двойного налогооблажения на детали и готовое изделие, проведут его тестирование. Также планируются консультации с бизнес-сообществом, чтобы выработать корректный механизм реализации второго этапа. Какую сумму составит сбор Ранее наши коллеги из «Фонтанки» сообщали, что сбор будут оплачивать юрлица и индивидуальные предприниматели при ввозе в РФ или производстве на ее территории, включая континентальный шельф и исключительную экономическую зону, вышеупомянутые категории товаров — готовые изделия и их компоненты.

По данным сайта «КонсультантПлюс», континентальный шельф России включает в себя морское дно и недра подводных районов, находящиеся за пределами территориального моря Российской Федерации на всем протяжении естественного продолжения ее сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка.

Конкретные перечни товаров и компонентов, подпадающих под сбор, и установление его точных размеров будет устанавливать правительство. Указано, что максимальная сумма сбора не сможет превышать 5 тысяч рублей за каждый компонент или изделие.

То есть, предположим, что в Россию ввозят партию из 1000 смартфонов. Если на каждый из них будет распространяться максимальный сбор по 5 тысяч рублей, импортеру придется заплатить 5 миллионов рублей только за эту партию. Соответственно, расходы лягут на конечного потребителя, и будут заложены в стоимости продукта.

Как сообщали «Ведомости», сумма дополнительных поступлений за счет технологического сбора должна составить около 20 млрд рублей в 2026 году. Такой прогноз озвучили в Минфине РФ. К 2028 году эта сумма должна вырасти до 110 млрд. Деньги сначала будут направляться в федеральный бюджет, а затем — в специальный фонд поддержки электронной и радиоэлектронной промышленности. Сколько придется переплачивать Как ранее сообщали журналисты «Коммерсанта», в Минпромторге заявляли, что введение сбора «не окажет существенного влияния на конечную стоимость продукции». Повышение цены по расчетам должно составить около 1% от стоимости продукта. Однако у экспертов свое мнение на этот счет. Основатель компании по стратегическому маркетингу STRATMARK Виктория Шатнёва (Пак) в разговоре с нашими коллегами предположила, что конечная стоимость продукта после введения сбора может вырасти чуть ли не на треть. «Техносбор неизбежно повлияет на конечную стоимость. По нашей оценке, каждый рубль, который увеличивает себестоимость продукта, на полке трансформируется в четыре рубля к его розничной цене. То есть, если кажется, что это всего лишь 4% техносбора, на деле рост цен на технику для потребителя может составить все 20–30%. И это, подчеркну, только предварительные прогнозы», — заявила Виктория Шатнёва. Эксперт рассказала, что для удержания цен на привлекательном для покупателя уровне производителям придется оптимизировать процессы и снижать себестоимость изделий. «Нам необходимы технологические прорывы» Несмотря на то, что по прогнозам с появлением технологического сбора цены на технику вырастут, по мнению научного руководителя Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, в перспективе инициатива может спровоцировать понижение цен. Эксперт рассказал, что технологический сбор — это способ проавансировать и дать дополнительные капитальные вложения на развитие отечественных технологий. «В бюджете средств не хватает. А продвигать суверенную технологическую продукцию, это сегодня задача № 1. Нам необходимы технологические порывы. У нас с этим есть определенные отставания, потому что мы достаточно активно ориентировались на западные технологии, а сейчас разорвали [связь] и с Америкой и с Европой, которые поставляли нам технологии. Поэтому есть задача создать свою импортозамещающую продукцию. А это стоит очень дорого. К тому же это длительно, и требует огромного уровня знаний», — рассказал Георгий Остапкович. Подорожание в перспективе спровоцирует понижение цен Экономист не отрицает, что финансовая нагрузка ляжет на плечи потребителей. «Конечно, инфляционный удар будет. Но если на весы положить выгоду от инвестиций, которые поступят… Мы создадим свою продукцию, которая сможет конкурировать на рынке и в конце концов стать дешевле. То есть, нам нужен этот рывок. А для этого нужны средства, которые предусмотрены этим самым технологическим сбором», — рассказал Георгий Остапкович. По словам экономиста, при анализе подобных решений нужно мыслить не «сегодняшним днем», а стратегически. То есть, на 5, 10, 15 лет вперед. Этого времени, по мнению эксперта, может хватить на создание своей продукции. «Так работает экономика. Когда внедряются инновации, всегда снижается численность занятых и стоимость продукта. Это принцип промышленной революции. Рост экономики начался в конце 18 века, когда был изобретен паровой двигатель. Раньше все возили на лошадях, бурлаки таскали баржи. А после изобретения парового двигателя придумали паровозы, пароходы. И все это стало гораздо дешевле и выгоднее для людей», — объяснил экономист.

Мир развивается, но на развитие нужны серьезные капитальные вложения. Георгий Остапкович Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ