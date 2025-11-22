Цены вырастут, а прогресс замедлится? Как технологический сбор ударит по IT-индустрии и нашим кошелькам

Госдума приняла закон о введении технологического сбора с 1 сентября 2026 года в России. Его будут платить как импортеры, так и отечественные производители электроники, независимо от технологической степени локализации. Инициатива Минфина призвана поддержать российскую радиоэлектронную промышленность и микроэлектронику.

Предложенные Минфином поправки к Федеральному закону «О промышленной политике» предусматривают поэтапное введение технологического сбора, пишут «Ведомости».

Первый этап: под его действие попадет готовая электронная аппаратура, такая как смартфоны, ноутбуки или светотехнические изделия.

Второй этап: налог будет распространяться на электронные компоненты и модули.

Ставка сбора будет определяться для каждой единицы продукции индивидуально, в зависимости от ее стоимости. Максимальная фиксированная ставка может достигнуть 5 тысяч рублей за единицу товара. Собранные средства планируется направлять на поддержку предприятий — до этого заявлял глава Минпромторга Антон Алиханов.

Однако, несмотря на заявленные благие цели, закон вызвал активные дискуссии и разногласия в экспертном сообществе, о чем мы уже писали. Основные опасения касаются потенциального влияния на конечного потребителя.

«Рост цен для потребителя может составить 20–30 процентов»

Введение техносбора, естественно, приведет к существенному росту цен на всю категорию товаров, говорит основатель компании по стратегическому маркетингу STRATMARK Виктория Шатнёва (Пак).

«Техносбор неизбежно повлияет на конечную стоимость. По нашей оценке, каждый рубль, который увеличивает себестоимость продукта, на полке трансформируется в четыре рубля к его розничной цене. То есть, если кажется, что это всего лишь 4% техносбора, на деле рост цен на технику для потребителя может составить все 20–30%. И это, подчеркну, только предварительные прогнозы», — заявляет Шатнёва.

Эксперт отмечает, что для удержания цен на привлекательном для потребителя уровне производителям придется оптимизировать процессы и снижать себестоимость.

«Главное в этой ситуации — найти баланс между оптимальной ценой и качеством», — добавляет Шатнёва.

Однако, по мнению эксперта, даже российская техника не станет значительно дешевле, несмотря на отсутствие прямого сбора, поскольку большая часть компонентов для ее производства до сих пор собирается за пределами страны. Таким образом, отечественные производители также будут нести косвенные издержки.

«Отечественные компании станут менее конкурентоспособными»

Технологический сбор, безусловно, окажет значительное влияние на весь IT-сектор, и уже сейчас в профессиональной среде активно обсуждаются его последствия, рассказывает MSK1.RU начальник департамента проектных продаж «Корсон Технолоджис РУС» Антон Крюков.

По словам Крюкова, аргументы за введение сбора — это выравнивание конкурентных условий (между «малышами» и гигантами рынка), финансирование развития в технологической сфере и, наконец, справедливое распределение налоговой нагрузки.

Но есть и множество минусов, делится Крюков.

«Основной риск — сдерживание инноваций. Дополнительные расходы могут вынудить компании сократить инвестиции в исследования и разработки, что замедлит технологический прогресс, — говорит эксперт. — Кроме того, увеличение налоговой нагрузки может сделать отечественные компании менее конкурентоспособными на международной арене. Еще один очевидный фактор: перенос расходов на потребителей.

Но даже все эти минусы меркнут перед самым главным — это непрозрачность использования собираемых средств, говорит Крюков. А ведь для того чтобы сбор играл положительную роль и его плюсы действительно перевешивали минусы, критически важна абсолютная прозрачность.

«Необходимо четкое понимание того, каков будет размер сбора, как он будет рассчитываться, какие компании и на каких условиях будут его платить, и самое главное — на какие конкретно цели будут направлены средства и какие меры контроля их использования будут приняты. И только когда будет такая абсолютная прозрачность, плюсы техносбора перевесят минусы», — категорично заявляет Крюков.