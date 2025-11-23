Повышение коснется не только шампанского. Насколько сильно взлетят цены на алкоголь до Нового года

Праздник к нам приходит… Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Россияне уже начали готовиться к главному празднику: Москву еще в октябре украсили новогодними гирляндами, в магазинах появились елочные базары, а хозяйки начали планировать меню на длинные каникулы. Один из главных вопросов, который волнует многих, — во сколько обойдется покупка алкоголя. Наши коллеги из MSK1.RU сравнили, сколько спиртное стоит в разных регионах, и узнали у экспертов, что будет с ценами на горячительные напитки этой зимой. Сколько стоит алкоголь в России Сильнее всего бьет по карману алкоголь на Дальнем востоке. Все спиртные напитки там стоят дороже, чем в среднем по России. Эксперты объясняют это высокой стоимостью логистики. Самый дешевый алкоголь — в Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах. Здесь цены на большинство позиций ниже среднероссийских.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Например, пиво в Приволжье в октябре 2025-го продавалось по 182,06 рубля за литр, что на 8,6% ниже общероссийской цены в 199,17 рубля. Для дальневосточных потребителей этот напиток обходился существенно дороже — 240,85 рубля, что превышает средний уровень на 20,9%. Еще заметнее разница в стоимости столового вина. Жители Северного Кавказа платили в прошлом месяце за него 544,02 рубля — на 20,3% меньше среднероссийской цены в 682,84 рубля. А вот на Дальнем Востоке за тот же продукт приходится отдавать 897,91 рубля, что формирует максимальную в стране надбавку в 31,5%. Аналогичная картина наблюдается и с креплеными винами. При средней стоимости 920,44 рубля разница между самым доступным предложением на Северном Кавказе — 750,02 рубля и самой высокой ценой на Дальнем Востоке — 1049,27 рубля за литр составила почти 300 рублей.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Даже такой массовый продукт, как водка, демонстрирует региональные различия. В Приволжском округе ее можно было купить за 799,72 рубля, что на 7,0% ниже среднероссийского показателя в 860,05 рубля. Тогда как на Дальнем Востоке цена беленькой в октябре поднялась до 984,84 рубля за литр, что на 14,5% выше, чем по России. Что касается игристых вин, при средней стоимости 565,89 рубля по России в Северо-Кавказском федеральном округе они продавались месяц назад на 17,7% дешевле — за 465,71 рубля. В Дальневосточном регионе цена шампанского достигла 662,52 рубля, что на 17,1% превысило среднероссийский показатель. Наибольшая разница наблюдалась в ценах на отечественный коньяк выдержкой 3–5 лет. По России он в среднем продавался месяц назад за 1642,35 рубля за литр. В Северо-Кавказском федеральном округе он стоил 1552,93 рубля, что дешевле на 5,4%, на Дальнем Востоке — 1881,45 рубля, что дороже на 14,6%.

По данным сервиса «Ценозавр», за год цены на крепкий алкоголь показали значительный рост. Так, бутылка водки объемом 0,5 л подорожала на 16,3%, достигнув средней стоимости в 612,8 рубля. Коньяк (0,5 л) прибавил в цене 14,2% (1431,3 рубля), виски (0,5 л) подорожал на 5,6% (1049,3 рубля), а ром (0,5 л) стал стоить на 11,8% дороже, его средняя цена составила 946,2 рубля.

Где в России выгоднее всего покупать спиртное Водка — абсолютный лидер по цене в якутском городе Мирном, там она стоит 1673,21 рубля за литр. А дешевле всего она стоит в Новгородской области: в Великом Новгороде — 736,72 рубля. Коньячком побаловаться лучше всего в Ханты-Мансийском автономном округе — в Белоярске литр отечественного стоит в среднем 1180,29 рубля, а для избранных средняя цена этого напитка 2400,38 рубля в Сусумане Магаданской области.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Крепленое вино дороже всего в России также Якутске — 1588,16 рубля за литр, а дешевле всего — в Кыштыме Челябинской области, там литр стоит 473,29 рубля. Столовое вино выгоднее всего брать в Дербенте — 273,27 рубля, а дороже — в Хабаровске, там оно на прилавках продается в среднем по 1177,38 рубля за литр. Игристое дешевле всего в дагестанском Хасавюрте — в октябре Росстат зафиксировал среднюю цену 344,75 рубля. Дороже в три раза — в городе Оха Сахалинской области — 965,38 рубля. Пиво же просто золотое в Зарянке Республики Саха — 363,81 рубля за литр, дешевле всего по России — в Семенове Нижегородской области, 142,67 рубля за литр.

По данным сервиса «Ценозавр», наибольший рост цен демонстрирует «Балтика» — за полгода стоимость увеличилась на 24,3%, до 87,3 рубля за 0,45 л. Значительное подорожание, на 20,9%, зафиксировано у пива «Охота», которое сейчас стоит 81,3 рубля. Наименьший рост среди российских брендов показало пиво «Белый медведь» — всего +5,8%, до 73,4 рубля. Среди зарубежных брендов максимальный скачок цен также составил 24,3% — до 235,6 рубля за 0,5 л Budweiser Budvar. Наименее значительный рост у Heineken — всего +4,7%, до 221,8 рубля за бутылку. Средняя цена импортного пива примерно в 2,8–3,2 раза превышает стоимость российских аналогов.

«Дорожает даже без новогоднего фактора» Ни для кого не секрет, что ближе к 31 декабря спиртное прямо-таки взлетает в цене. И дело не только в алчности ретейлеров. «Декабрь — это время так называемого „снятия сливок“: производители повышают цены на все продуктовые линейки, включая алкоголь, поскольку январь традиционно является застойным месяцем, — объясняет MSK1.RU кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова. — Кроме того, следует учитывать недавнее повышение акцизов, которое также стимулирует рост цен. Поэтому спиртное дорожает даже без учета новогоднего фактора».

«Пузырики» перед Новым годом разлетаются как горячие пирожки Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В первую очередь, конечно, дорожает шампанское — главный новогодний напиток. Но рост цен может затронуть и другие категории алкоголя. В зоне риска — позиции, спрос на которые резко возрастает в праздники и которые имеют ограниченную базу поставок. «Сильнее всего подорожать к Новому году могут премиальные импортные и нишевые продукты, дефицитные релизы и крепленые категории, где предложение ограничено: премиальные виски (включая коллекционные релизы), редкие выдержанные коньяки и бренди, некоторые типы текилы и мескаля, а также ограниченные партии крафтового рома и редких ликеров», — считает маркетолог-экономист Михаил Тарасов. Что подорожает до конца года Вино В 2025 году ожидается рост цен на один из самых популярных алкогольных напитков на праздничных столах. Он связан с увеличением затрат на производство. Такие факторы, как изменение климата и нехватка рабочей силы, также могут повлиять на урожай и, соответственно, на цены — вино может подорожать на 10–15% к концу года. Пиво Пиво, как один из самых доступных и популярных спиртных напитков, также подвержено колебаниям цен. На повышение влияет удорожание сырьевых компонентов — хмеля и солода, а также увеличение транспортных расходов. Наиболее вероятно, что на новогодние праздники пиво может подорожать на 5–10% , так как спрос резко возрастает. Водка С увеличением акцизов и налогов на алкогольные напитки, а также с учетом роста производственных затрат беленькая может подорожать на 8–12% к концу 2025 года. Новогодний сезон может стать катализатором для резкого роста цен, так как спрос на водку в этот период значительно увеличивается. Ликеры и настойки Ликеры и настойки, которые часто используются для приготовления коктейлей или как дижестивы, также могут бить по кошельку перед праздником. Увеличение стоимости ингредиентов и производства может привести к росту цен на эти напитки на 10–15% . К тому же в преддверии праздников производители могут увеличить цены, чтобы компенсировать растущий спрос. «Тихие вина массового сегмента, как красные, так и белые, стабильно входят в список самых востребованных к празднику. А когда спрос растет, магазины, чувствуя этот тренд, поднимают цены чуть активнее, — рассказала MSK1.RU финансовый эксперт Татьяна Волкова. — Водка и коньяк также остаются в числе наиболее покупаемых и могут прибавить в цене чуть заметнее других, хотя в целом торговые сети обычно стараются удерживать декабрьские цены за счет заранее сформированных запасов». «Повышение акцизов подтолкнет цены» Как правило, после бурных возлияний в новогодние праздники ажиотаж в алкомаркетах спадает и соответственно цены падают. Но в 2026 году этот тренд, кажется, пройдет мимо нас. Все эксперты единогласно заявляют о том, что переписывать ценники в магазинах в меньшую сторону не будут, и вот почему. «1 января 2026 года правительство запланировало повысить акцизы на алкоголь на 8,9–31% в зависимости от категории. Процентная прибавка к акцизу не равна прибавке к розничной цене. Окончательная стоимость зависит от множества факторов: наценок производителей и сетей, логистики, себестоимости и спроса, — подчеркивает Татьяна Волкова. — Сами производители и участники рынка уже предполагают, что повышение акцизов может подтолкнуть цены вверх, и это будет заметнее, чем в 2025 году».

Крепкий алкоголь способен очень крепко ударить по бюджету во время предновогодних закупок Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Вот как может подорожать спиртное в 2026 году: тихие вина добавят 31% к акцизу — это самый высокий рост среди алкогольной продукции, и здесь вероятен наиболее стремительный рост цен;

акциз на игристые вина увеличится на 8,9% — умеренный рост может отразиться на стоимости постепенно;

плодовые и винные напитки вырастут на 11,5% к акцизу;

пиво прибавит 10% к акцизу. Эксперты предполагают, что минимальное повышение цены может составить около 8 рублей за литр, что выглядит как +4%;

напитки крепче 18 градусов увеличатся на 11,4% к акцизу. Бутылка водки 0,5 л может подорожать примерно на 7% — около 30 рублей. Но это ориентировочная оценка, а не точная перспектива: производители и торговые сети могут распределять нагрузку постепенно. «Сложившаяся в 2023–2024 годах экономическая ситуация, включая инфляцию и изменения в налоговой политике, продолжит оказывать влияние на рынок алкогольных напитков, — заметил в разговоре с MSK1.RU эксперт по управлению, маркетингу и праву Янис Торхов. — Ожидается, что в первой половине 2026 года цены на алкогольные напитки продолжат расти, хотя темпы роста могут замедлиться».