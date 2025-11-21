В Ярославской области с 1 января 2026 года проиндексируют социальные выплаты: на сколько

В Ярославской области с 1 января 2026 года на 5,1% будут проиндексированы все выплаты, предусмотренные Социальным кодексом. Об этом на заседании Ярославской областной Думы 21 ноября сообщил министр финансов Ярославской области Алесей Долгов.

В целом доходы областного бюджета в 2026 году составят 151,45 млрд. рублей, расходы — 151,9 млрд. рублей. При этом 74 миллиарда пойдет на финансирование социальной сферы, 50,3 млрд. рублей — на отрасли производственной сферы (транспорт, благоустройство, дорожное, коммунальное, сельское хозяйство и другие), 27,9 млрд. рублей — на прочие расходы.

Напомним, в 2026 году в Ярославле хотят повысить зарплаты мэру, депутатам муниципалитета и сотрудникам контрольно-счетной палаты. По информации властей, на эти цели будет дополнительно потрачено 4,5 миллиона рублей. Власти объяснили, что новые нормативы устанавливают в соответствии с методикой формирования нормативов расходов на оплату труда данных категорий, установленной правительством региона. И добавили, что идут в пределах инфляции.