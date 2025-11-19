НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODY
В Ярославле хотят изменить зарплаты мэра и депутатов. Как это объяснили власти

В Ярославле хотят изменить зарплаты мэра и депутатов. Как это объяснили власти

О каких суммах идет речь

В Ярославле хотят изменить расчет зарплат мэру и городским депутатам. Соответствующее предложение мэрия города внесла на утверждение в муниципалитет. 19 ноября рассмотрели на комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядку. Власти объяснили, что новые нормативы устанавливают в соответствии с методикой формирования нормативов расходов на оплату труда данных категорий, установленной правительством региона.

«Обращаю внимание, что мы предлагаем далеко не максимальные коэффициенты, которые предложены правительством. То есть мы идем в пределах инфляции за истекший период», — отметил на комиссии заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Что изменится в выплатах

Изменения касаются определенных составляющих зарплат.

В частности мэру Ярославля предлагается установить ежемесячное поощрение в размере 4,7 ежемесячных денежных вознаграждений.

«Вместо установленных в настоящее время 4-х ежемесячных денежных содержаний, рассчитанных из предельных размеров должностного оклада, ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы и ежемесячного денежного поощрения по ведущей группе должностей муниципальной службы», — указано в документах.

Из чего состоит зарплата мэра

Согласно Положению о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий мэра города Ярославля оплата труда мэра включает:

1.      ежемесячное денежное вознаграждение, в которое входят:

  • должностной оклад в размере 20 161 рубль;

  • ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и напряженность работы в размере 190% от должностного оклада;

  • ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 50% от должностного оклада;

2.      ежемесячное денежное поощрение;

3.      единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двойного ежемесячного денежного вознаграждения;

4.      выплата за достижение наилучших значений показателей деятельности по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов;

5.      иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ярославской области.

У председателя муниципалитета Ярославля (сейчас эту должность занимает Сергей Калинин) ежемесячное денежное поощрение увеличится с 2,36 ежемесячных денежных вознаграждений до 3,25. У заместителей председателя муниципалитета (из сейчас два — Алексей Малютин и Олег Ненилин) ежемесячное денежное поощрение вырастет с 1,19 ежемесячных денежных вознаграждений до 1,7, а ежемесячная надбавки к должностному окладу за сложность и напряженность работы увеличится со 150% до 160% от должностного оклада.

Из чего состоят зарплаты председателя муниципалитета и его замов

Согласно положению о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий депутата муниципалитета Ярославля зарплата председателя муниципалитета состоит из:

  • должностной оклад в размере 20161 рубля;

  • ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и напряженность работы в размере 185 процентов от должностного оклада;

  • ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 15 процентов от должностного оклада;

  • ежемесячное денежное поощрение в размере 2,36 ежемесячного денежного вознаграждения;

  • единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в течение календарного года в размере двойного ежемесячного денежного вознаграждения.

Зарплата заместителя председателя муниципалитета состоит из:

  • должностной оклад в размере 17137 рублей;

  • ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и напряженность работы в размере 150 процентов от должностного оклада;

  • ежемесячное денежное поощрение в размере 1,19 ежемесячного денежного вознаграждения;

  • единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в течение календарного года в размере двойного ежемесячного денежного вознаграждения.

Кроме того, решено повысить оклады, надбавки и размеры поощрений председателю, заместителям председателя и аудиторам контрольно-счетной палаты Ярославля. К примеру, оклад председателя контрольно-счетной палаты поднимется с 19 154 до 20 161 рубля, а ежемесячное поощрение — с 1,18 до 1,25 ежемесячного денежного вознаграждения.

Как изменятся выплаты на каждой из указанных должностей, не оговаривается. Однако обозначено, что на реализацию данного блока изменений (по мэру, депутатам и контрольно-счетной палате) расходы бюджета составят 4,5 млн. рублей в год.

Выплаты за сокращения

Кроме того, власти предлагают сохранить утвержденную в 2025 году норму, по которой фонд оплаты труда в подразделениях мэрии, где в 2024 году прошло сокращение штатной численности, будет увеличиваться на три должностных оклада в год. Деньги предполагается направить на премии работникам. На эти цели потребуется по 28,5 млн рублей в год.

Напомним, в предыдущий раз зарплаты председателю муниципалитета и его заместителям повышали в 2024 году. Цифры не озвучивались, н по нашим подсчетам, они должны были составить 203 тысячи у председателя муниципалитета и по 94 тысячи у его замов. В 2022 году была увеличена зарплата мэра Ярославля. Она по данным, озвученным на тот момент, составила около 300 тысяч рублей.

Гость
20 минут
Одно можно сказать: вам не стыдно?!!!
Гость
28 минут
Бедный мэр и и депутаты.. А если сократить губернатора и поделить на всех...То и сокращать бы никого в мэрии не пришлось..
