В Ярославле хотят изменить зарплаты мэра и депутатов. Как это объяснили власти

Мэру и депутатам в Ярославле могут поднять зарплаты

В Ярославле хотят изменить расчет зарплат мэру и городским депутатам. Соответствующее предложение мэрия города внесла на утверждение в муниципалитет. 19 ноября рассмотрели на комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядку. Власти объяснили, что новые нормативы устанавливают в соответствии с методикой формирования нормативов расходов на оплату труда данных категорий, установленной правительством региона. «Обращаю внимание, что мы предлагаем далеко не максимальные коэффициенты, которые предложены правительством. То есть мы идем в пределах инфляции за истекший период», — отметил на комиссии заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов. Что изменится в выплатах Изменения касаются определенных составляющих зарплат. В частности мэру Ярославля предлагается установить ежемесячное поощрение в размере 4,7 ежемесячных денежных вознаграждений. «Вместо установленных в настоящее время 4-х ежемесячных денежных содержаний, рассчитанных из предельных размеров должностного оклада, ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы и ежемесячного денежного поощрения по ведущей группе должностей муниципальной службы», — указано в документах.

Из чего состоит зарплата мэра Узнать Согласно Положению о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий мэра города Ярославля оплата труда мэра включает: 1. ежемесячное денежное вознаграждение, в которое входят: должностной оклад в размере 20 161 рубль;

ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и напряженность работы в размере 190% от должностного оклада;

ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 50% от должностного оклада; 2. ежемесячное денежное поощрение; 3. единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двойного ежемесячного денежного вознаграждения; 4. выплата за достижение наилучших значений показателей деятельности по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов; 5. иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ярославской области.



У председателя муниципалитета Ярославля (сейчас эту должность занимает Сергей Калинин) ежемесячное денежное поощрение увеличится с 2,36 ежемесячных денежных вознаграждений до 3,25. У заместителей председателя муниципалитета (из сейчас два — Алексей Малютин и Олег Ненилин) ежемесячное денежное поощрение вырастет с 1,19 ежемесячных денежных вознаграждений до 1,7, а ежемесячная надбавки к должностному окладу за сложность и напряженность работы увеличится со 150% до 160% от должностного оклада.

Из чего состоят зарплаты председателя муниципалитета и его замов Узнать Согласно положению о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий депутата муниципалитета Ярославля зарплата председателя муниципалитета состоит из: должностной оклад в размере 20161 рубля;

ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и напряженность работы в размере 185 процентов от должностного оклада;

ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 15 процентов от должностного оклада;

ежемесячное денежное поощрение в размере 2,36 ежемесячного денежного вознаграждения;

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в течение календарного года в размере двойного ежемесячного денежного вознаграждения. Зарплата заместителя председателя муниципалитета состоит из: должностной оклад в размере 17137 рублей;

ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и напряженность работы в размере 150 процентов от должностного оклада;

ежемесячное денежное поощрение в размере 1,19 ежемесячного денежного вознаграждения;

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в течение календарного года в размере двойного ежемесячного денежного вознаграждения.