Экономика «Привезли по 350 рублей, но есть ее просто нельзя». Кому выгодно придержать цены на икру и при чём здесь Новый год

«Привезли по 350 рублей, но есть ее просто нельзя». Кому выгодно придержать цены на икру и при чём здесь Новый год

Эксперты говорят, что впервые за долгое время она может стать не роскошью, а доступным продуктом

418
По прогнозам, цена на икру продолжит падать | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПо прогнозам, цена на икру продолжит падать | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

По прогнозам, цена на икру продолжит падать

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Новый год — 2026 может стать первым, когда красная икра станет не роскошью, а доступным продуктом. Впервые за долгое время ее цена не только не рванет вверх в декабре, а продолжит падать. Такой прогноз дают производители и магазины. Причина — рекордные уловы на фоне падающего спроса, а также большая конкуренция в сегменте производителей и поставщиков икры. Подробности — в материале наших коллег из «Фонтанки».

Изобилие давит на рынок

По информации отраслевой системы мониторинга Росрыболовства, вылов водных биоресурсов в России на 11 ноября составил 4,1 миллиона тонн, что на 4% ниже, чем в прошлом году.

При этом лососевая путина в этом году прошла хорошо. К 13 ноября вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 335 тысяч тонн, это на 43% больше показателя на начало ноября 2024 года, рассказали эксперты Рыбного союза.

Производство лососевой икры за три квартала 2025 года, по данным Росстата, достигло почти 11 тысяч тонн и на 39% превысило прошлогодние показатели. Потребность внутреннего рынка оценивается в диапазоне 11–14 тысяч тонн, так что дефицита нет, добавили в Рыбном союзе.

Цены под прессом

Что касается цен на красную икру, то в рознице они последние месяцы остаются стабильными; небольшое снижение произошло во время пика путины.

Росстат отмечает снижение цен на икру лососевых пород в сетях. Так, в январе текущего года 1 килограмм этой продукции стоил 10,2 тысячи рублей, в июле цена снизилась до 9,9 тысячи рублей за кило.

Так, 11 ноября в рознице, по информации аналитического центра Рыбного союза, икра горбуши подешевела на 12%, если сравнивать с тем же днем прошлого года. Икра кеты — на 3%, икра нерки — на 23%, икра кижуча — на 7%. Если сравнивать с началом 2025 года, то снижение, соответственно, составило 5, 2, 23 и 6%.

«Мы наблюдаем достаточно большую разницу между минимальной и максимальной ценой предложения, что объясняется наличием на рынке больших остатков икры прошлого года, неоднородным качеством продукции и разницей наценки в различных каналах сбыта», — добавили эксперты Рыбного союза. На прошлой неделе цены на икру горбуши в рознице составляли от 9 до 13 тысяч рублей за 1 килограмм, на икру кеты — от 10,7 до 14,3 тысячи рублей, икру нерки — от 7,1 тысячи рублей до 14,5. Икра кижуча стоила от 10,8 до 13 тысяч рублей за 1 килограмм.

Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов отмечает, что, по сравнению с октябрем прошлого года, к началу ноября 2025-го в федеральных сетях предложение существенно расширилось. «Год назад на полках ретейлеров — членов АКОРТ насчитывалось в среднем 5–7 товарных позиций, сейчас в гипермаркетах ассортимент икры увеличился за год почти в 4 раза, в среднем до более 20 позиций», — отметил он.

Почему в опте дешево, а спрос всё равно вялый

Оптовые цены на 10 ноября 2025 года составляли 5,4–6,2 тысячи рублей за 1 килограмм икры горбуши, 6,8–7,5 тысячи рублей за 1 килограмм икры кеты и 4,7–6,5 тысячи рублей за 1 килограмм икры нерки, отмечают в Рыбном союзе со ссылкой на крупных трейдеров.

В свою очередь оптовики в Петербурге говорят, что продают красную икру в среднем за 6–7 тысяч рублей за 1 килограмм.

«Наиболее популярная продукция в этом сегменте в Петербурге — икра горбуши, у нас она стоит 6,5 тысячи рублей за кило. Это примерно на уровне прошлого года, — рассказал руководитель одной из торговых компаний. — Мы не ждем повышения спроса, покупательная способность населения падает. Поэтому и цены повышать не будем, чтобы не обрушить продажи», — добавляет он.

«Всё же спрос потихоньку идет вверх, люди стали активнее покупать икру сейчас, потому что опасаются ее удорожания в ближайшее время. Мы повышать цены не планируем», — говорит основатель магазина «Три лосося» Андрей Тарабанов. По его словам, в Петербурге лучше всего продается кета, в Москве — нерка и кижуч. В магазине «Три лосося» 250-граммовая баночка икры горбуши обойдется в 1,8 тысячи рублей.

В Петербурге «рыбные» оптовики постепенно расширяют ассортимент за счет икры форели, которая выращивается в хозяйствах Ленинградской области и Карелии. Производители уже начали вылов и поставки свежевыращенной рыбы в торговлю, рассказали в магазине «Дело в рыбе».

Вместе с тем общие объемы производства товарной рыбы в Карелии — основном производителе форели на Северо-Западе — могут не обрадовать. «Нынешнее лето было очень жарким, форель росла плохо, и многие компании не смогут достичь запланированных объемов», — поясняет генеральный директор ООО «Форкос» Алексей Воробьев.

Тем не менее дефицита икры точно не будет, на рынке достаточно икры кеты и горбуши, прогнозирует он и присоединяется к коллегам: «Цены мы поднимать не будем, продаем и будем продавать примерно по 7 тысяч рублей за 1 килограмм форелевой икры для опта».

Цены на красную икру в ноябре были снижены примерно на 20–30% по сравнению с ноябрем прошлого года, говорит генеральный директор «Северо-восточной компании» Валерий Хомутов. «Спрос достаточно вялый, нетипичный для ноября. Но, возможно, ситуация выправится в декабре», — надеется он.

Признания ретейлеров

В свою очередь ретейлеры рассказали, что сейчас красная икра дешевле, чем год назад. «В прошлом году цена в закупке была 10 тысяч за килограмм, сейчас 7−8 тысяч за килограмм», — говорит совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский.

В рознице цены тоже снизились. «По сравнению с прошлым годом красная подешевела процентов на 30%, и у нас в рознице она подешевела, и в других магазинах», — говорит предприниматель.

Продукция эконом-сегмента стоит еще дешевле. «Вчера привезли образцы дешевого варианта икры — порядка 400 рублей за 90-граммовую баночку», — комментирует Александр Мышинский.

В рознице цена такой продукции перед Новым годом может составить 400−450 рублей, считает он. «Понятно, что по качеству кому-то не особо понравится, но, в принципе, на новогодний стол можно спокойно поставить», — говорит совладелец «Реалъ». По его словам, на рынке встречается и еще более дешевая продукция, но ее качество уже откровенно страдает: «Привезли икру по 350 рублей 95 граммов, но есть ее просто нельзя было, видимо из замороженного сырья, мы отказались от этих закупок».

Структурированная и имитированная красная икра стоит в закупке около 150 рублей, говорит он. Когда в прошлом году цены на красную зашкаливали, потребители стали покупать меньше натурального продукта и перешли на имитированную. «Человеку нужно положить на бутерброд что-то солененькое и с определенным вкусом, а ее научились делать достаточно приемлемую по вкусу», — рассуждает предприниматель.

Представители специализированной розницы называют причиной снижения цен на красную икру удачную путину. Впрочем, не вся икра подешевела одинаково.

«Икра горбуши упала в цене сильно, потому что в том году ее было очень много. Нерки тоже много», — объясняет основатель магазина «Сахалин Маркет» Александр Кийков. По его словам, сейчас продукция стоит в опте 5,5–6 тысяч рублей за кило, тогда как год назад было дороже на 1 тысячу рублей. «А вот икра кеты дорожает. Из-за землетрясения на Камчатке на Сахалине отловили мало», — добавляет он.

Цены на икру покажут зубы только после праздников, отмечают в Рыбном союзе. Они традиционно повышаются и держатся на высоком уровне в период зимне-весенних праздников: Масленицы, 14 Февраля, 23 Февраля и 8 Марта. А вот в апреле, когда спрос снижается, а остатки запасов необходимо реализовать до начала новой майской путины, икра традиционно дешевеет.

Екатерина ФомичеваЕкатерина Фомичева
Екатерина Фомичева
Корреспондент отдела «Бизнес»
Бояркова ГалинаБояркова Галина
Бояркова Галина
Икра Новый год
