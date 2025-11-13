«Аппетиты растут». В России введут технологический сбор — за какие товары придется переплачивать

В России введут технологический сбор Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Российские власти готовятся ввести так называемый технологический сбор. Об этом сообщили источники «Ведомостей», близкие к Минпромторгу и Минфину. По их словам, законопроект внесли на рассмотрение правительства, если его примут — он начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

В пресс-службе Минпромторга уведомили ТАСС, что взимать сбор сначала будут с готовой аппаратуры (например, с ноутбуков и смартфонов), а потом и с компонентов. Платить будут и импортеры, и внутренние производители. MSK1.RU рассказывает, придется ли из-за этого нам переплачивать за смартфоны и холодильники.

В чем суть сбора

По данным знакомого с инициативой источника, сбор введут только для тех категорий товаров, которые преимущественно производят зарубежные производители. Перечень продуктов утвердят поэтапно, список будут расширять несколько лет. Максимальная ставка для самой дорогой продукции не превысит 5000 рублей, заверили журналистов собеседники.

«Усредненная ставка была сформирована таким образом, чтобы не оказать существенную нагрузку на производителей и импортеров продукции», — отметил один из них.

Вырученные со сбора деньги направят на развитие отечественной электроники. Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что в условиях санкций необходимо выстроить независимую систему производства, а сбор вместе с другими мерами поддержки поможет запустить серийное производство высокотехнологичной продукции.

Политолог, директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков в разговоре с MSK1.RU выразил мнение, что поддержка отечественных производителей с помощью сбора прежде всего нацелена на локализацию, а не на оригинальную разработку.

Символично, что именно сейчас завершили трехлетний эксперимент по сборке отечественных процессоров Baikal M — производителю не хватает компонентов. Отраслевые эксперты объяснили «Коммерсанту», что нишевые российские разработки не могут развиваться без господдержки.

«Кристаллов сейчас нет или их не хватает для того, чтобы собрать чипы и раздать партнерам. Поэтому на развитие эксперимента мы не пошли, не было возможности. А в целом я его оцениваю позитивно и считаю, что это был шаг вперед», — заявил гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов.

Подорожает ли техника в магазинах

Политолог Илья Гращенков в разговоре с MSK1.RU объяснил введение нового сбора тем, что государству нужны деньги. По его словам, каждый рубль с электронных устройств — деньги в казну.

«Мы же видим, что по всем фронтам людей выводят из тени, заставляют платить больше налогов, вводят дополнительные сборы — высказался спикер. — Экономика по принципу „люди — новая нефть“ переходит в стадию расцвета. Другое дело, что раньше к этому подходили умеренно, а сейчас вопрос: если цены вырастут чрезмерно, не пропадет ли рынок в целом?»

Россияне уже стали меньше покупать бытовую технику и электронику. Как выяснили аналитики сервиса ЮKassa и ресурса «Чек Индекс», летом спрос упал на 3–4% год к году.

Гращенков уверен, что после принятия поправок потребители столкнутся с последствиями — цены вырастут, ведь продавцы заложат в них свои расходы. Впрочем, поводов для паники он пока не видит, но призывает помнить: до сентября 2026 года условия сбора могут изменить.

«Аппетиты растут, инфляция идет, могут и пересмотреть подходы. Напомню, что с утильсбором так же было: бац, и вдруг цены на крупные автомобили с большими двигателями сразу выросли на 1,5 миллиона рублей. И тут может быть то же самое: сегодня 5000 рублей, потом 15 000… Но это предположение», — сказал Гращенков.

Как он добавил, бизнес умеет подстраиваться, чтобы не перекладывать все затраты на плечи покупателя, но продавать в убыток не станет. Политолог считает, что технологический сбор — не последний, такая сейчас политика.

Читателей можете уже пугать в любом случае, потому что техника подорожает. Я не помню, чтобы у нас что-то не дорожало. Вопрос только: на сколько и за счет чего. Илья Гращенков политолог

Какие сборы вводят власти на фоне нехватки денег

Технологический сбор будет действовать примерно так же, как и утильсбор. Это обязательный платеж, который должен покрыть расходы на будущую утилизацию машины. С 1 декабря его повысят в разы — за некоторые машины производителю, импортеру или владельцу придется доплачивать миллионы рублей.

Эту и другие меры власти вводят на фоне растущего дефицита бюджета — в 2025 году он составит 5,7 триллиона рублей (рекорд с 2020 года).

В стране повышают НДС и тарифы ЖКХ, дорожает бензин, а глава Центробанка Эльвира Набиуллина обещает ускорение инфляции в начале 2026 года. Затем, по ее словам, показатель снизится к целевым 4%.

Россияне тем временем затягивают пояса: 70% граждан сокращают расходы на привычные покупки, пока чиновники «охлаждают» экономику. MSK1.RU разбирался в том, чего добивается Центробанк, на чем экономят наши сограждане и что их пугает.