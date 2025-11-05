НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 760мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
В ДТП пострадали двое полицейских
«Умные решения» в недвижимости
Когда выпадет первый снег
Умер известный телеведущий
Пожар в спальном районе
Уголовное дело из-за некачественной еды в школах
Дешевые квартиры в аренду в Ярославле
Закроют ли травмпункт
Экономика «Логичная тактика»: экономист рассказал, кому можно оформлять ипотеки и кредиты со ставкой ЦБ в 16,5%

«Логичная тактика»: экономист рассказал, кому можно оформлять ипотеки и кредиты со ставкой ЦБ в 16,5%

Публикуем мнение эксперта о том, как лучше распоряжаться деньгами в нынешних условиях

312
Экономист рассказал, стоит ли оформлять кредиты и ипотеки со ставкой ЦБ 16,5% | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЭкономист рассказал, стоит ли оформлять кредиты и ипотеки со ставкой ЦБ 16,5% | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Экономист рассказал, стоит ли оформлять кредиты и ипотеки со ставкой ЦБ 16,5%

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Центробанк России 24 октября объявил о снижении ключевой ставки с 17% до 16,5%. По словам экспертов, корректировка показателя на 50 базисных пунктов существенно не повлияет на экономическое состояние в стране.

А что делать со своими деньгами обычным людям? И стоит ли теперь оформлять ипотеки и кредиты? Поговорили об этом с научным руководителем Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгием Остапковичем.

Георгий Остапкович тоже упомянул, что снижение на 50 базисных пунктов ставки ЦБ для экономики почти не играет роли.

«То есть, что 17%, что 16,5% — это абсолютно однопорядковые ставки. Из позитивного, я бы сказал, что Центробанк дал сигнал бизнесу и людям, что они, несмотря ни на что, взяли тренд на снижение ставки. В принципе, активность и бизнеса и людей начнется, когда ставка опустится ну где-то в район 12-14%», — рассказал экономист.

Кому можно оформлять кредиты и ипотеки

При высокой ключевой ставке Центробанка жители России реже берут кредиты и не торопятся оформлять ипотеки, поскольку проценты, предлагаемые банком, остаются на высоком уровне. Соответственно, платежи становятся больше, как и переплата в целом.

По словам Георгия Остапковича, в период, когда ключевая ставка остается на уровне 16,5%, оформлять жилищные займы и крупные кредиты следует только тем, для кого это «жизненно необходимо».

«Потому что если банк будет снижать ставку, то вы всегда можете реструктуризировать кредит. Условно: ставки опустятся под 15%, вы возьмете под 15% и погасите тот, что был оформлен под 16,5%», — объяснил экономист. — «Это логичная экономическая тактика в случае, если вам смерть как нужна жилищная площадь, какая-то высокотехнологичная операция, или нужно закрыть другие жизненно необходимые вопросы».

Но в случае, если вы можете отложить крупные траты и покупки, лучше пойти по такому пути, чтобы не оформлять займы.

«Отложите дорогие покупки, пока не увидите более-менее понижательную ставку. Тем более, что Набиуллина сказала, что у нас инфляция в 2026–2027 годах выйдет на таргет чуть ли не в 4-4,5%. Но если жизненно необходимо, кредиты можно брать по любой ставке», — объяснил Георгий Остапкович.

Что делать со свободными деньгами?

Если с кредитами все понятно, остается вопрос, что делать со свободными деньгами? Обычно при снижении ключевой ставки банки также понижают проценты по накопительным вкладам. Стоит ли вообще при таких условиях класть деньги на депозит?

«В некоторых банках проценты по депозитам немного выросли — на 0,5-1%. У вас ставка депозита в два раза превышает инфляцию. Если по прогнозам Центробанка инфляция будет в районе 7%, то сегодня положить деньги под 14-15% вполне реально. То есть, вы отбиваете и инфляционный фон 7-8%, и еще получаете 7% прибыли. Тут даже думать не надо. Если, конечно, вы не профессиональный игрок на фондовом рынке, поскольку там можно найти и какие-то более выгодные финансовые инструменты», — рассказал экономист.

Но для тех, кто хочет получать пассивный доход, лучшим вариантом остаются накопительные счета. Однако стоит помнить, что официальный процент по инфляции может существенно отличаться от трат индивидуально в каждой семье.

«Зависит она от потребительской корзины. Что человек ест, одевает, на какие услуги тратит деньги. Потому что кто-то может жить с инфляцией в 30-40%, а может с инфляцией 5%. Росстатовская инфляция — 8%. Если вы живете по этому показателю, конечно, вам выгодно положить на депозит, там ставка в два раза больше», — уточнил Георгий Остапкович.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Экономист Кредит Ипотека ЦБ Ключевая ставка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
11 минут
Помню в Казахстане пока ещё там работал Сбербанк он был лучшим банком с самыми низкими процентами.В России в Сбербанке же проценты для Россиян были очень высокие. То же самое похоже было и в других странах где работал Сбербанк. ЦБ вывез сотни миллиардов долларов из России теперь их арестовали. Делайте выводы уважаемые насколько бестолковая и антинародная политика у чиновников в стране. Складывается такое впечатление что они соревнуются кто глубже залезет в карман Русскому народу или кто примет очередной закон ограничивающий свободу и права Русских
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление