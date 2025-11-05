«Логичная тактика»: экономист рассказал, кому можно оформлять ипотеки и кредиты со ставкой ЦБ в 16,5%

Экономист рассказал, стоит ли оформлять кредиты и ипотеки со ставкой ЦБ 16,5% Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Центробанк России 24 октября объявил о снижении ключевой ставки с 17% до 16,5%. По словам экспертов, корректировка показателя на 50 базисных пунктов существенно не повлияет на экономическое состояние в стране.

А что делать со своими деньгами обычным людям? И стоит ли теперь оформлять ипотеки и кредиты? Поговорили об этом с научным руководителем Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгием Остапковичем.

Георгий Остапкович тоже упомянул, что снижение на 50 базисных пунктов ставки ЦБ для экономики почти не играет роли.

«То есть, что 17%, что 16,5% — это абсолютно однопорядковые ставки. Из позитивного, я бы сказал, что Центробанк дал сигнал бизнесу и людям, что они, несмотря ни на что, взяли тренд на снижение ставки. В принципе, активность и бизнеса и людей начнется, когда ставка опустится ну где-то в район 12-14%», — рассказал экономист.

Кому можно оформлять кредиты и ипотеки

При высокой ключевой ставке Центробанка жители России реже берут кредиты и не торопятся оформлять ипотеки, поскольку проценты, предлагаемые банком, остаются на высоком уровне. Соответственно, платежи становятся больше, как и переплата в целом.

По словам Георгия Остапковича, в период, когда ключевая ставка остается на уровне 16,5%, оформлять жилищные займы и крупные кредиты следует только тем, для кого это «жизненно необходимо».

«Потому что если банк будет снижать ставку, то вы всегда можете реструктуризировать кредит. Условно: ставки опустятся под 15%, вы возьмете под 15% и погасите тот, что был оформлен под 16,5%», — объяснил экономист. — «Это логичная экономическая тактика в случае, если вам смерть как нужна жилищная площадь, какая-то высокотехнологичная операция, или нужно закрыть другие жизненно необходимые вопросы».

Но в случае, если вы можете отложить крупные траты и покупки, лучше пойти по такому пути, чтобы не оформлять займы.

«Отложите дорогие покупки, пока не увидите более-менее понижательную ставку. Тем более, что Набиуллина сказала, что у нас инфляция в 2026–2027 годах выйдет на таргет чуть ли не в 4-4,5%. Но если жизненно необходимо, кредиты можно брать по любой ставке», — объяснил Георгий Остапкович.

Что делать со свободными деньгами?

Если с кредитами все понятно, остается вопрос, что делать со свободными деньгами? Обычно при снижении ключевой ставки банки также понижают проценты по накопительным вкладам. Стоит ли вообще при таких условиях класть деньги на депозит?

«В некоторых банках проценты по депозитам немного выросли — на 0,5-1%. У вас ставка депозита в два раза превышает инфляцию. Если по прогнозам Центробанка инфляция будет в районе 7%, то сегодня положить деньги под 14-15% вполне реально. То есть, вы отбиваете и инфляционный фон 7-8%, и еще получаете 7% прибыли. Тут даже думать не надо. Если, конечно, вы не профессиональный игрок на фондовом рынке, поскольку там можно найти и какие-то более выгодные финансовые инструменты», — рассказал экономист.

Но для тех, кто хочет получать пассивный доход, лучшим вариантом остаются накопительные счета. Однако стоит помнить, что официальный процент по инфляции может существенно отличаться от трат индивидуально в каждой семье.