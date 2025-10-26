«Это уже не мягкая просадка, а жесткая». Эксперты — о том, какие меры нужны, чтобы оживить российскую экономику

От ЦБ ждали решительных действий, но пока не дождались Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Центробанк России объявил в пятницу, 24 октября, о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, с 17 до 16,5% годовых. Правда, эксперты считают, что такое снижение для экономики что мертвому припарка. И ждут более решительных мер для стимулирования экономики.

Центробанк объяснил свое осторожное решение (ждали-то снижения сразу до 16%) замедлением годовой инфляции. Правда, в октябре якобы она опять скакнула вверх, разогнавшись до 8,2% годовых.

— Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год, — говорится в заявлении Центробанка.

А вот что означает снижение ключевой ставки для экономики и граждан? Подробности — в материале MSK1.RU.

Член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин отмечает, что снижение ставки окажет положительное влияние на кредитование и потребительский спрос, но подчеркивает необходимость контроля за инфляционными ожиданиями населения.

По мнению Тумина, незначительное снижение ключевой ставки приведет к следующим изменениям:

вклады: плавное снижение доходности по банковским вкладам. По прогнозам, к концу года ставки по депозитам могут опуститься до 13–15%;

кредиты (в том числе ипотека) : банки продолжат снижать ставки по необеспеченным кредитам на 2–3 процентных пункта к концу года;

курс валют: Тумин уверен, что снижение ставки вряд ли окажет существенное влияние на курс рубля, который в большей степени зависит от экспортных поступлений и геополитических факторов.

Куда менее оптимистичен инвестиционный банкир Евгений Коган, который в беседе с MSK1.RU обращает внимание: после решения Центробанка рубль немного укрепился, а вот индекс Мосбиржи — главный показатель инвестиционного климата в стране — пошел вниз.

— Мысли не самые радужные. Дивидендов у компаний не будет хороших, не будет хороших инвестиций в развитие и так далее. Меня всё то, что происходит, не радует. Лучше бы они сохранили ставку на прежнем уровне, но дали бы более интересный прогноз по траектории снижения ставки на следующий год, — считает Коган. — Тогда бы все понимали, что нынешняя ставка будет недолго. Скажем, к концу года у нас будет снижение еще на 100 базисных пунктов, а вот на следующий год будет серьезное снижение. В общем, лучше бы он проговорил что-нибудь хорошее, чем снизил ставку всего на полпроцента.

— Снижение ставки, даже такое мизерное, хоть как-то отразится на инвестиционной политике, на промышленном производстве?

— Сегодня нам необходимо вообще перестраивать нашу промышленную политику, нашу возможность для предприятий инвестировать. Нужно давать возможность населению более активно вести себя с точки зрения инвестиций.

А то, что сегодня показал Центробанк, — это четкий намек, что ставка достаточно медленно будет снижаться. И это не будет способствовать тому, чтобы экономика легче дышала. Центробанк опасается инфляционного давления.

— Но почему Центробанк больше боится инфляции, чем замедления экономического роста? Где тут логика?!

— Не знаю. Мне, честно говоря, многое здесь непонятно. Я бы, честно говоря, ждал от них более активной политики, стимулирующей и инвестиции, и спрос.

Ведь если мы смотрим статистику, то динамика гражданских отраслей, она вообще, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Просадка именно в некоторых гражданских отраслях достигает уровня ковидного периода. Это очень серьезно, то есть это уже не мягкая просадка, а просто достаточно жесткая.