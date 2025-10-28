НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Мэр Ярославля прокомментировал повышение ставки по налогам на квартиры и дома

Мэр Ярославля прокомментировал повышение ставки по налогам на квартиры и дома

Этот вопрос поднимался на открытом городском совещании

283
В Ярославле хотят повысить налог на имущество физических лиц

В Ярославле хотят повысить налог на имущество физических лиц

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Артём Молчанов прокомментировал рост налога на имущество физических лиц в Ярославле. Он отметил, что во всём регионе ставки будут одинаковыми. Этот вопрос обсуждался на открытом совещании городской администрации 28 октября.

«Налоговый кодекс обозначает гарантии для жителей, для физических лиц и предусматривает, что рост налоговой нагрузки не может превышать 10%. Поэтому вне зависимости от того, какая будет установлена ставка, для каждого конкретного человека рост не может превысить 10% к предыдущему году», — сказал мэр Ярославля Артём Молчанов.

Ранее стало известно, что в Ярославле планируется повышение налогов на квартиры, дома и гаражи до максимально допустимых размеров, предусмотренных Налоговым кодексом. Ставки увеличатся с действующих сейчас 0,1–0,2% до 0,3%. Они должны начать действовать с 1 января 2026 года, а платить налог по ним ярославцы начнут в 2027 году.

«Все затраты изменяются, растут расходы, соответственно, планировать расходную и доходную части бюджета необходимо, исходя из реальной экономической ситуации, которая сегодня есть, но при этом соблюдая федеральное законодательство», — добавил глава города.

Принять новые ставки налога планируется на заседании муниципалитета Ярославля 29 октября 2025 года.

Напомним, что ранее власти Ярославской области сообщили о недопоступлении в региональный бюджет 9,3 млрд рублей налоговых поступлений в 2025 году.

Гость
2 минуты
Власти делают всё для повышения уровня жизни населения. А у Набиулиной цены снижаются каждый день.
