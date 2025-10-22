Вырастут в разы: в Ярославле установят максимальные налоги на квартиры, дома и гаражи

В Ярославле повысят налоги на имущество физических лиц Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Комиссия муниципалитета Ярославля 22 октября поддержала предложение мэрии о повышении в городе налогов на квартиры, дома и гаражи до максимально допустимых в Налоговом кодексе размеров. Ставки повысятся с действующих сейчас 0,1-0,2% до 0,3%.

Новая ставка должна начать действовать с 1 января 2026 года. А платить налог по ней ярославцы начнут в 2027 году.

«Увеличение налоговой ставки повлечет дополнительные поступления в бюджет города, начиная с 2027 года по вновь вводимым с 2026 года в эксплуатацию объектам, порядка 10 млн рублей ежегодно», — сообщила заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Елена Гудкевич.

Она подчеркнула, что в реальности жителям Ярославля не придется сразу платить налоги по новой ставке, так как с 2018 года в Налоговом кодексе РФ введено ограничение, по которому ежегодное увеличение суммы налога не должно превышать 10 процентов по сравнению с предыдущим годом.

«Каждый год сумма налога будет увеличиваться не более, чем на 10%, пока не достигнет отметки в 0,3%. На это уйдет значительное количество лет», — добавила Елена Гудкевич.

На что вырастут налоги в Ярославле:

жилые дома;

части жилых домов;

квартиры;

части квартир;

комнаты;

объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;

единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;

гаражи и машино-места;

хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Сейчас в Ярославле действуют разные налоговые ставки на разное недвижимое имущество из указанного списка: 0,1% — для жилых домов, квартир, комнат с кадастровой стоимостью до 2 миллионов рублей включительно; 0,15% — для жилых домов, квартир, комнат с кадастровой стоимостью от 2 миллионов 1 рубля до 5 миллионов рублей включительно; объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; гаражей и машино-мест, хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 0,2% — для жилых домов, квартир, комнат кадастровой стоимостью от 5 миллионов 1 рубля.

Напомним, о планируемом повышении налогов на землю и имущество в муниципальных округах Ярославской области 10 октября сообщали в правительстве региона. Оговаривалось, что дополнительные доходы от этих налогов будут направлены на финансирование социальных программ.

О том, что налоги на имущество планируют поднять в Ярославле, стало известно на днях, когда проект решения был опубликован на сайте муниципалитета.

Окончательное решение по вопросу должен был принят на заседании муниципалитета 29 октября.