Вырастут в разы: в Ярославле установят максимальные налоги на квартиры, дома и гаражи

Вырастут в разы: в Ярославле установят максимальные налоги на квартиры, дома и гаражи

На сколько больше придется платить жителям

В Ярославле повысят налоги на имущество физических лиц

В Ярославле повысят налоги на имущество физических лиц

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Комиссия муниципалитета Ярославля 22 октября поддержала предложение мэрии о повышении в городе налогов на квартиры, дома и гаражи до максимально допустимых в Налоговом кодексе размеров. Ставки повысятся с действующих сейчас 0,1-0,2% до 0,3%.

Новая ставка должна начать действовать с 1 января 2026 года. А платить налог по ней ярославцы начнут в 2027 году.

«Увеличение налоговой ставки повлечет дополнительные поступления в бюджет города, начиная с 2027 года по вновь вводимым с 2026 года в эксплуатацию объектам, порядка 10 млн рублей ежегодно», — сообщила заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Елена Гудкевич.

Она подчеркнула, что в реальности жителям Ярославля не придется сразу платить налоги по новой ставке, так как с 2018 года в Налоговом кодексе РФ введено ограничение, по которому ежегодное увеличение суммы налога не должно превышать 10 процентов по сравнению с предыдущим годом.

«Каждый год сумма налога будет увеличиваться не более, чем на 10%, пока не достигнет отметки в 0,3%. На это уйдет значительное количество лет», — добавила Елена Гудкевич.

На что вырастут налоги в Ярославле:

  • жилые дома;

  • части жилых домов;

  • квартиры;

  • части квартир;

  • комнаты;

  • объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;

  • единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;

  • гаражи и машино-места;

  • хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Сейчас в Ярославле действуют разные налоговые ставки на разное недвижимое имущество из указанного списка: 0,1% — для жилых домов, квартир, комнат с кадастровой стоимостью до 2 миллионов рублей включительно; 0,15% — для жилых домов, квартир, комнат с кадастровой стоимостью от 2 миллионов 1 рубля до 5 миллионов рублей включительно; объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; гаражей и машино-мест, хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 0,2% — для жилых домов, квартир, комнат кадастровой стоимостью от 5 миллионов 1 рубля.

Напомним, о планируемом повышении налогов на землю и имущество в муниципальных округах Ярославской области 10 октября сообщали в правительстве региона. Оговаривалось, что дополнительные доходы от этих налогов будут направлены на финансирование социальных программ.

О том, что налоги на имущество планируют поднять в Ярославле, стало известно на днях, когда проект решения был опубликован на сайте муниципалитета.

Окончательное решение по вопросу должен был принят на заседании муниципалитета 29 октября.

Как относитесь к решению о повышении налогов?

Я против
С пониманием
Затрудняюсь ответить
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
35 минут
Я против! Хватит обирать простой народ.
Гость
33 минуты
Ура! Сейчас еще двойню или тройню родим с женой, старших в армию отправим, и сразу налоги по новой ставке платить. Все ради страны и великого руководителя!
