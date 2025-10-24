НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославской области ожидают недопоступление в бюджет налогов на 9,3 миллиарда рублей: причина

В Ярославской области ожидают недопоступление в бюджет налогов на 9,3 миллиарда рублей: причина

Об этом сообщили в региональном УФНС

391
В Ярославской области недосчитаются налоговых поступлений | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области недосчитаются налоговых поступлений | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области недосчитаются налоговых поступлений

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области в 2025 году ожидают недопоступление в бюджет налогов на сумму 9,3 миллиарда рублей. Об этом 24 октября на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Ярославской областной Думы сообщил руководитель УФНС России по Ярославской области Александр Поляков.

Завышенные ожидания

Он пояснил, что областной бюджет на 2025 год утвержден в размере 113,8 миллиарда рублей. За январь–сентябрь в него поступило 74,4 миллиарда — 65,4% годового объема.

«С учетом текущей динамики поступлений и социально-экономических показаний региона управление прогнозирует поступление налогов в размере 104,5 миллиарда рублей, что соответствует 91,8 % от утвержденного бюджета. Ожидаемое недопоступление составит 9,3 миллиарда рублей», — отметил Александр Поляков.

Он добавил, что отставание наблюдается по всем основным региональным налогам. А наибольшее недостижение параметров ожидается по налогу на прибыль. В бюджете по этой статье доходов заложено поступление 30,2 миллиарда рублей. По оценке налоговиков, поступят 25,5 миллиарда рублей (это 84,6%). Александ Поляков пояснил, что причина в том, что прибыль организаций оказалась меньше, чем прогнозировалось.

«В бюджет заложена слегка завышенная прогнозная оценка. Мы давали более точные прогнозы, которые не были услышаны», — добавил глава ярославского УФНС.

Почему снизился налог на прибыль

При этом он подчеркнул, что в целом поступление налогов в бюджет в этом году идет с ростом по сравнению с прошлым годом. К 1 октября от ярославских налогоплательщиков в бюджеты всех уровней было перечислено 332 миллиарда рублей, что на 28% больше, чем в тот же период прошлого года. Непосредственно в бюджет Ярославской области поступило 74,4 миллиарда рублей, что на 7,1% больше прошлогодних показателей.

На фоне общего роста налоговых поступлений произошло снижение налога на прибыль в январе–сентябре этого года — на 2%.

«Это обусловлено увеличением издержек предприятий и снижением дохода от реализации продукции. Ситуация носит комплексный характер и отражает текущие тенденции ключевых секторов экономики региона», — пояснил эксперт.

Наибольшие объемы снижения наблюдаются в строительстве — минус 67%, в сфере производства машин и оборудования — минус 34%, производстве химических веществ — минус 21%.

Также в 2025 году отмечено снижение поступления акцизов на 1,6% за счет сокращения акцизов на пиво.

Структура налоговых поступлений в Ярославской области:

  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 43%;

  • налог на прибыль организаций — 22%;

  • акцизы — 17%;

  • специальные режимы — 10%;

  • имущественные налоги — 8%.

НДФЛ взимается с трудовых доходов, например с зарплаты, а также при продаже квартиры, после получения подарка. Налог на прибыль организаций начисляются на разницу между доходами и расходами организаций. Акциз — косвенный федеральный налог, включенный в стоимость определенных товаров. Он уплачивается покупателем при покупке, а продавец передает этот налог государству. Имущественные налоги — это отчисления государству за недвижимость, которая находится в собственности физических и юридических лиц. Специальные налоговые режимы — это вид налогообложения, предусматривающий возможность уплаты одного налога вместо нескольких. К таким режимам относятся самозанятость, упрощенная, патентная система и другие.

Напомним, в Ярославле собираются до максимальных значений повысить налоги на квартиры, дома, гаражи.

Налог Бюджет Ярославская областная дума
