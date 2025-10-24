Надбавка к пенсии вырастет в три раза, но не для всех: что предложили в Госдуме

Сейчас повышенную надбавку получают лишь 80-летние граждане Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В России предлагают удваивать фиксированную часть пенсии гражданам старше 70 лет. Такую надбавку сейчас получают лишь пенсионеры в возрасте 80 лет. С инициативой выступили депутаты Госдумы.

Фиксированная выплата — это минимальная ежемесячная выплата после выхода на пенсию, которую устанавливает правительство России. В 2025 году ее размер составляет 8907,70 рубля.

«Действующие нормы предусматривают повышенную выплату только с 80 лет — и то лишь для части пенсионеров. Это создает неравенство и оставляет без дополнительной поддержки сотни тысяч пожилых людей», — прокомментировала законопроект депутат ГД Яна Лантратова в беседе с РИА Новости.

В Госдуме предлагают, чтобы граждане в возрасте от 70 лет и инвалиды I группы получали надбавку к страховой пенсии по старости в размере 100%, люди от 80 лет — 200%-ю надбавку, а граждане старше 90 лет — повышение на 300%.

Получение бесплатной соцпомощи сейчас зависит от уровня доходов и наличия определенных обстоятельств. В Госдуме считают, что закон ограничивает доступ к необходимой поддержке пожилых граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Поэтому одиноким пенсионерам старше 80 лет предложили бесплатно предоставлять социальную помощь и социальное обслуживание вне зависимости от размера пенсии.

