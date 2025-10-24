НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 752мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,27
EUR 94,39
Что с усадьбой Михалкова в Рыбинске
К нам едет «Ревизор»
Продают дом на набережной
«Умные решения» в недвижимости
Умерла 12-летняя
Где подготовить авто к холодам
Расписание матчей «Локомотива»
Бизнес по-женски
На пенсию предлагают откладывать с ранних лет
Поднимут налоги
Экономика Надбавка к пенсии вырастет в три раза, но не для всех: что предложили в Госдуме

Надбавка к пенсии вырастет в три раза, но не для всех: что предложили в Госдуме

Выплаты будут зависеть от возраста пенсионера

359
Сейчас повышенную надбавку получают лишь 80-летние граждане | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUСейчас повышенную надбавку получают лишь 80-летние граждане | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Сейчас повышенную надбавку получают лишь 80-летние граждане

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В России предлагают удваивать фиксированную часть пенсии гражданам старше 70 лет. Такую надбавку сейчас получают лишь пенсионеры в возрасте 80 лет. С инициативой выступили депутаты Госдумы.

Фиксированная выплата — это минимальная ежемесячная выплата после выхода на пенсию, которую устанавливает правительство России. В 2025 году ее размер составляет 8907,70 рубля.

«Действующие нормы предусматривают повышенную выплату только с 80 лет — и то лишь для части пенсионеров. Это создает неравенство и оставляет без дополнительной поддержки сотни тысяч пожилых людей», — прокомментировала законопроект депутат ГД Яна Лантратова в беседе с РИА Новости.

В Госдуме предлагают, чтобы граждане в возрасте от 70 лет и инвалиды I группы получали надбавку к страховой пенсии по старости в размере 100%, люди от 80 лет — 200%-ю надбавку, а граждане старше 90 лет — повышение на 300%.

Получение бесплатной соцпомощи сейчас зависит от уровня доходов и наличия определенных обстоятельств. В Госдуме считают, что закон ограничивает доступ к необходимой поддержке пожилых граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Поэтому одиноким пенсионерам старше 80 лет предложили бесплатно предоставлять социальную помощь и социальное обслуживание вне зависимости от размера пенсии.

Кроме того, пенсионеры могут получить многие выплаты, если вовремя предоставят на них заявления. О трех таких примерах мы рассказали в отдельном материале.

Также есть способы поднять себе пенсию, и для этого необязательно ждать индексации. Как увеличить выплаты, рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Выплата Пенсионер Госдума Экономика
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
А участникам Куликовской битвы опять ничего (
Гость
44 минуты
Это только предложение.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
Работы много, денег мало. Откровенный рассказ учителя о графике и зарплате
Анна
Мнение
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете
Кирилл Фрош
Мнение
Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары
Мария Овчинникова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление