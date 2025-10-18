НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле хотят поднять налоги на квартиры и дома

В Ярославле хотят поднять налоги на квартиры и дома

Мэрия внесла предложение в муниципалитет

174
В Ярославле планируется повышение налогов на имущество физических лиц

В Ярославле планируется повышение налогов на имущество физических лиц

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле собираются поднять налоги на имущество физических лиц. Проект изменений в соответствующее решение муниципалитета, принятое 27 ноября 2014 года № 441, внесла мэрия города.

Новая ставка налога будет равна 0,3%. Действовать она начнет с 1 января 2026 года.

«Увеличение налоговой ставки повлечет дополнительные поступления в бюджет города, начиная с 2027 года (по сроку уплаты налога) по вновь вводимым с 2026 года в эксплуатацию объектам и по оценке составит порядка 10 млн рублей ежегодно», — говорится в пояснении к изменениям.

В документе предлагается увеличить ставки налога на:

  • жилые дома;

  • части жилых домов;

  • квартиры;

  • части квартир;

  • комнаты;

  • объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;

  • единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;

  • гаражи и машино-места;

  • хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Сейчас в Ярославле действуют разные налоговые ставки на разное недвижимое имущество из указанного списка:

  • 0,1% — для жилых домов, квартир, комнат с кадастровой стоимостью до 2 миллионов рублей включительно;

  • 0,15% — для жилых домов, квартир, комнат с кадастровой стоимостью от 2 миллионов 1 рубля до 5 миллионов рублей включительно; объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; гаражей и машино-мест, хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

  • 0,2% — для жилых домов, квартир, комнат кадастровой стоимостью от 5 миллионов 1 рубля.

При этом в мэрии отметили, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ при начислении налога на имущество физических лиц с 2018 года применяется коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога не более, чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Применение указанного коэффициента ведет к поэтапному ежегодному увеличению до достижения полной суммы налога.

«В проекте бюджета города Ярославля на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов учтена потенциальная сумма дополнительно исчисленного налога с учетом ограничительного коэффициента 1,1 ежегодно», — уточнили власти.

Рассмотрение изменений запланировано на заседании постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике муниципалитета 22 октября.

Напомним, о планируемом повышении налогов на землю и имущество в муниципальных округах Ярославской области 10 октября сообщали в правительстве региона. оговаривалось, что дополнительные доходы от этих налогов будут направлены на финансирование социальных программ.

Как вам предложение властей?

Я против
Считаю это правильным
Затрудняюсь ответить
