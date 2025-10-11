НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

1 м/c,

вос.

 749мм 76%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,19
EUR 94,05
Ярославский ресторан — в топ-10 лучших
Отменят 13 автобусных маршрутов
Сэкономить время и нервы на врачах
Зальет дождями циклон «Барбара»
Купят 12-метровую ёлку
Итоги старта хоккейного сезона
Закрылся популярный бар
Лучшая бургерная Ярославля
Ярославна рыбачка рассказала о своем хобби
Афиша на октябрь
Экономика Кризис-2025 «Честный знак» на каждой котлете? Как изменятся цены на мясо и сосиски после введения обязательной маркировки

«Честный знак» на каждой котлете? Как изменятся цены на мясо и сосиски после введения обязательной маркировки

Экономисты и представители рынка рассказали, как это скажется на сфере

305
Экономист и руководитель Национальной мясной ассоциации рассказали, как изменится цена на мясо и колбасу после введения обязательной маркировки | Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUЭкономист и руководитель Национальной мясной ассоциации рассказали, как изменится цена на мясо и колбасу после введения обязательной маркировки | Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Экономист и руководитель Национальной мясной ассоциации рассказали, как изменится цена на мясо и колбасу после введения обязательной маркировки

Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку мясных и колбасных изделий с августа 2026 года. Почти каждая пятая упаковка мяса и колбасы на прилавках сегодня находится в теневом обороте. Ведомство заверяет, что маркировка позволит очистить рынок. Производители же опасаются роста затрат, а экономисты предсказывают подорожание любимых россиянами сосисок и сарделек. Подробности — в материале MSK1.RU.

Когда планируют ввести маркировку

Система маркировки «Честный знак», знакомая россиянам по другим продуктам, добралась до мясных отделов. С 1 марта 2026 года всех участников рынка обяжут зарегистрироваться в системе. С 1 августа того же года маркировка станет обязательной для мясных продуктов, включая субпродукты, а с 1 октября — для колбасных изделий. Для крестьянско-фермерских хозяйств требования начнут действовать также с 1 октября 2026 года.

Новые правила коснутся продукции в потребительской упаковке. Не нужно будет маркировать товары, которые продают на развес, а также консервы и детское питание для детей до года.

Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUИсточник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Зачем это нужно

Главная цель — борьба с нелегальным рынком. По данным Высшей школы экономики, доля незаконного оборота мясных изделий в России достигает 18%. Это означает, что почти каждая пятая упаковка на прилавке произведена без контроля.

В Минпромторге уверены, что маркировка поможет не только очистить рынок от контрафакта, но и даст потребителям возможность получать полную информацию о товаре и проверять его легальность.

«Это приведет к увеличению цены»

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что бизнес морально готов к нововведениям.

«Подавляющее большинство компаний относятся к этому как к неизбежности. Они знали, что маркировка будет, потому что мы видим, как она быстро распространялась на различные другие товарные группы», — сообщил MSK1.RU руководитель Национальной мясной ассоциации.

Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUИсточник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Он признает, что внедрение маркировки ударит по кошельку предпринимателей, а сама она, безусловно, повысит себестоимость продукции.

«Потому что вам надо купить оборудование, вам надо его обслуживать, вам надо купить марку, вам нужно в отдельных случаях привлекать какой-то дополнительный персонал. Предпринимателю это не добавляет хорошего настроения», — рассказал эксперт.

Но напрямую связывать маркировку и розничные представитель рынка не готов: «На цену влияют сотни других факторов».

Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUИсточник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Экономист Николай Кульбака более категоричен в своих прогнозах.

«Это повлечет за собой достаточно серьезные затраты для всех производителей. Нужна маркировка, нужны соответствующие контрольные механизмы, нужна аппаратура, чтобы эту маркировку наносить. Это приведет к увеличению цены, безусловно», — заверил экономист. Он не сомневается, что дополнительные расходы бизнес переложит на покупателей.

Затраты на производство в любом случае лягут на потребителя. Ну конечно, а на кого же еще?

Николай Кульбака

экономист

Маленьким производителям придется туго

Особые опасения у экспертов вызывает судьба малого бизнеса. Сергей Юшин надеется на адаптацию небольших производителей, ссылаясь на опыт молочной отрасли.

«Конечно, нас очень волнует их судьба. В молочке это получилось», — поделился руководитель мясной ассоциации.

Будем надеяться, что наши мелкие производители, малые производители в нашей отрасли в большинстве своем смогут адаптироваться к этим новым требованиям.

Сергей Юшин

руководитель Национальной мясной ассоциации

А экономист Николай Кульбака менее оптимистичен: «На малом бизнесе это скажется очень плохо, потому что общему малому бизнесу это будет дороже и сложнее. Для крупных предприятий, скорее всего, это размажется на стоимость продукции и будет не шибко заметно. А для малого бизнеса это очень тяжело».

Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUИсточник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Экономист не исключает, что часть предпринимателей может уйти в тень.

«Малый бизнес будет пытаться уйти в серую зону. Его сейчас давят новыми снижениями мощнейшего порогового значения для упрощенного налогового обложения до 10 миллионов в год. Это уже достаточно жесткий удар».

С 1 января 2026 года для налогоплательщиков на упрощенной системе налогообложения начнет действовать новый доходный лимит, при котором не нужно платить НДС — этот лимит уменьшится в шесть раз и составит всего 10 миллионов рублей. Почитайте, как это скажется на стоимости курицы.

Сергей Юшин также допускает такую возможность.

«Если люди хотят произвести фермерскую продукцию, они найдут к ней путь. Поэтому, конечно, будут и те, кто посчитает: „У меня такие маленькие объемы, буду распихивать, раскидывать по знакомым“», — рассказал эксперт.

Конечно, нас очень волнует судьба малых производителей, потому что я лично люблю ходить на фермерские рынки и там приобретать фермерскую колбасу, которая действительно делается в очень маленьких объемах.

Сергей Юшин

руководитель Национальной мясной ассоциации
Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RUИсточник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU
Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Опыт других товарных групп показывает, что система «Честный знак» способна сократить долю нелегального оборота. Но каким будет реальный эффект для мясной отрасли, покажет время.

Как сообщили MSK1.RU в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы «Честный знак», маркировка, безусловно, приведет к увеличению цены, но этот рост будет незаметен для потребителя.

«Об этом свидетельствует опыт в 33 товарных группах, которые включены в систему „Честный знак“. Как показало исследование НИУ ВШЭ, влияние маркировки на розничную цену единицы продукта в мясных изделиях составит 0,23% — этот показатель останется незаметным для населения», — рассказали в ЦРПТ.

По данным центра, маркировка помогла выйти из тени многим представителям пищевого рынка, а интеграция системы маркировки с системой Россельхознадзора «Меркурий» сократила фальсификат в молочной отрасли с 30% до 0,01%. Оператор маркировки «Честный знак» также напомнил, что готов помогать малому бизнесу интегрироваться в систему: он проводит обучение, предлагает бесплатные приложения для маркировки и отвечает на звонки по горячей линии.

А вы поддерживаете маркировку?

Да
Нет

Ранее власти собрались повышать акцизы — эксперты рассказали, как это ударит по кошелькам россиян.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ХаритоноваАнастасия Харитонова
Анастасия Харитонова
Корреспондент MSK1.RU
Колбаса Цена Изменение цен Маркировка Честный знак Повышение цен Минпромторг
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Нормально, скоро на ЗП в 25 тысяч святым духом будем питаться.
Гость
34 минуты
Меня просто бесит этот форменный тупой идиотизм с маркировкой. И дело не только в росте цены. Главная беда в том, что при оформлении онлайн-заказа в магазине нельзя положить в корзину больше сорока штук маркированных товаров.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Платить сверхпроценты невыгодно». Застройщик честно рассказал, почему новостройки сдают с задержкой
Владимир Городенкер
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление