«Честный знак» на каждой котлете? Как изменятся цены на мясо и сосиски после введения обязательной маркировки

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку мясных и колбасных изделий с августа 2026 года. Почти каждая пятая упаковка мяса и колбасы на прилавках сегодня находится в теневом обороте. Ведомство заверяет, что маркировка позволит очистить рынок. Производители же опасаются роста затрат, а экономисты предсказывают подорожание любимых россиянами сосисок и сарделек. Подробности — в материале MSK1.RU.

Когда планируют ввести маркировку

Система маркировки «Честный знак», знакомая россиянам по другим продуктам, добралась до мясных отделов. С 1 марта 2026 года всех участников рынка обяжут зарегистрироваться в системе. С 1 августа того же года маркировка станет обязательной для мясных продуктов, включая субпродукты, а с 1 октября — для колбасных изделий. Для крестьянско-фермерских хозяйств требования начнут действовать также с 1 октября 2026 года.

Новые правила коснутся продукции в потребительской упаковке. Не нужно будет маркировать товары, которые продают на развес, а также консервы и детское питание для детей до года.

Зачем это нужно

Главная цель — борьба с нелегальным рынком. По данным Высшей школы экономики, доля незаконного оборота мясных изделий в России достигает 18%. Это означает, что почти каждая пятая упаковка на прилавке произведена без контроля.

В Минпромторге уверены, что маркировка поможет не только очистить рынок от контрафакта, но и даст потребителям возможность получать полную информацию о товаре и проверять его легальность.

«Это приведет к увеличению цены»

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что бизнес морально готов к нововведениям.

«Подавляющее большинство компаний относятся к этому как к неизбежности. Они знали, что маркировка будет, потому что мы видим, как она быстро распространялась на различные другие товарные группы», — сообщил MSK1.RU руководитель Национальной мясной ассоциации.

Он признает, что внедрение маркировки ударит по кошельку предпринимателей, а сама она, безусловно, повысит себестоимость продукции.

«Потому что вам надо купить оборудование, вам надо его обслуживать, вам надо купить марку, вам нужно в отдельных случаях привлекать какой-то дополнительный персонал. Предпринимателю это не добавляет хорошего настроения», — рассказал эксперт.

Но напрямую связывать маркировку и розничные представитель рынка не готов: «На цену влияют сотни других факторов».

Экономист Николай Кульбака более категоричен в своих прогнозах.

«Это повлечет за собой достаточно серьезные затраты для всех производителей. Нужна маркировка, нужны соответствующие контрольные механизмы, нужна аппаратура, чтобы эту маркировку наносить. Это приведет к увеличению цены, безусловно», — заверил экономист. Он не сомневается, что дополнительные расходы бизнес переложит на покупателей.

Затраты на производство в любом случае лягут на потребителя. Ну конечно, а на кого же еще? Николай Кульбака экономист

Маленьким производителям придется туго

Особые опасения у экспертов вызывает судьба малого бизнеса. Сергей Юшин надеется на адаптацию небольших производителей, ссылаясь на опыт молочной отрасли.

«Конечно, нас очень волнует их судьба. В молочке это получилось», — поделился руководитель мясной ассоциации.

Будем надеяться, что наши мелкие производители, малые производители в нашей отрасли в большинстве своем смогут адаптироваться к этим новым требованиям. Сергей Юшин руководитель Национальной мясной ассоциации

А экономист Николай Кульбака менее оптимистичен: «На малом бизнесе это скажется очень плохо, потому что общему малому бизнесу это будет дороже и сложнее. Для крупных предприятий, скорее всего, это размажется на стоимость продукции и будет не шибко заметно. А для малого бизнеса это очень тяжело».

Экономист не исключает, что часть предпринимателей может уйти в тень.

«Малый бизнес будет пытаться уйти в серую зону. Его сейчас давят новыми снижениями мощнейшего порогового значения для упрощенного налогового обложения до 10 миллионов в год. Это уже достаточно жесткий удар».

С 1 января 2026 года для налогоплательщиков на упрощенной системе налогообложения начнет действовать новый доходный лимит, при котором не нужно платить НДС — этот лимит уменьшится в шесть раз и составит всего 10 миллионов рублей. Почитайте, как это скажется на стоимости курицы.

Сергей Юшин также допускает такую возможность.

«Если люди хотят произвести фермерскую продукцию, они найдут к ней путь. Поэтому, конечно, будут и те, кто посчитает: „У меня такие маленькие объемы, буду распихивать, раскидывать по знакомым“», — рассказал эксперт.

Конечно, нас очень волнует судьба малых производителей, потому что я лично люблю ходить на фермерские рынки и там приобретать фермерскую колбасу, которая действительно делается в очень маленьких объемах. Сергей Юшин руководитель Национальной мясной ассоциации

Опыт других товарных групп показывает, что система «Честный знак» способна сократить долю нелегального оборота. Но каким будет реальный эффект для мясной отрасли, покажет время.

Как сообщили MSK1.RU в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы «Честный знак», маркировка, безусловно, приведет к увеличению цены, но этот рост будет незаметен для потребителя.

«Об этом свидетельствует опыт в 33 товарных группах, которые включены в систему „Честный знак“. Как показало исследование НИУ ВШЭ, влияние маркировки на розничную цену единицы продукта в мясных изделиях составит 0,23% — этот показатель останется незаметным для населения», — рассказали в ЦРПТ.

По данным центра, маркировка помогла выйти из тени многим представителям пищевого рынка, а интеграция системы маркировки с системой Россельхознадзора «Меркурий» сократила фальсификат в молочной отрасли с 30% до 0,01%. Оператор маркировки «Честный знак» также напомнил, что готов помогать малому бизнесу интегрироваться в систему: он проводит обучение, предлагает бесплатные приложения для маркировки и отвечает на звонки по горячей линии.

