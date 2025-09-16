Массовые сокращения и оптимизация? Что на самом деле ждет российский рынок труда этой осенью

Наплыва в центрах занятости давно не наблюдается Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Российскую инфосферу взорвали результаты опроса, который «Работа.ru» и «СберПодбор» провели среди российских работодателей. К началу осеннего делового сезона 12% российских компаний планируют сокращение персонала, что на 4 процентных пункта превышает показатели конца прошлого года. Доля предприятий, готовых к расширению штата, сократилась вдвое: сейчас таких лишь 25% против более чем 50% перед началом 2025 года. Большинство организаций (63%) планируют сохранить текущую численность персонала.

Причем в наибольшей степени сокращения должны затронуть строительный сектор, где спрос на жилье падает из-за запредельных ипотечных ставок (21,2%, по данным госкорпорации «Дом.РФ»).

Также, вероятно, крепко призадумаются об «оптимизации» отдельные промышленные отрасли, считают авторы исследования. Действительно, если взглянуть на свежие данные Росстата, то рост промышленного производства за январь–июль составил скромные 0,8%. Но по отдельным отраслям вообще падение: добыча полезных ископаемых — минус 2,3%, производство газа и электроэнергии — минус 2,4%, металлургия — минус 3,3%, производство мебели — минус 8,1%. Но лидером падения стал автопром: минус 17,8% за семь месяцев, убедились мы на основе данных Росстата.

Если верить исследованию «Работа.ru» и «СберПодбор», самыми уязвимыми категориями работников могут оказаться те, кто напрямую не зарабатывают денег, например, маркетологи или клерки (административный персонал). Вместо так называемых «джунов» (новичков, на самых низких ступенях кадровой лестницы) компании предпочтут оставить опытных универсальных сотрудников. Им-то и зарплаты даже повысят, чтобы гарантировать лояльность. Подробности — в материале MSK1.RU.

— Мы ежедневно сталкиваемся с ситуациями, когда специалисты ищут работу, а работодатели, напротив, задумываются об оптимизации штата. Потеря ценных кадров — это всегда риск. Даже если компания считает сотрудника лишним сегодня, завтра ситуация может измениться. Особенно в условиях рынка, который, как мы видим, весьма волнообразен, — рассуждает руководитель рекрутинговой сети «ПроРабота» Ксения Юркова.

— И куда же обычно уходят те самые «оптимизированные» кадры?

— Специалисты, уволенные без четкой стратегии и поддержки, могут либо уйти в смежные сферы, либо вообще оказаться за бортом рынка труда на длительный срок. Это неизбежно приведет к потере накопленного опыта и компетенций, что может обернуться для компаний дефицитом квалифицированных кадров в будущем.

Поэтому работодателю важно понимать, что сокращение штата — это крайняя мера. Прежде чем принимать такое решение, работодателям стоит задуматься о других стратегиях.

— И что можно сделать в ситуации, когда твоя отрасль (угольная, металлургическая, автопром) или стагнирует, или просто откатывается вниз?

— Все индивидуально. Но текущие задачи можно реструктурировать, а сотрудников направить на другие проекты или в смежные отделы. Инвестиции в развитие существующих сотрудников могут оказаться более выгодными в долгосрочной перспективе, чем поиск новых специалистов. Плюс есть частичная занятость, удаленная работа, временные проекты — все это тоже может помочь сохранить кадры и оптимизировать расходы.

Правда, далеко не все эксперты на рынке труда разделяют пессимизм относительно его будущего. Например, основатель и президент одного из крупнейших рекрутинговых порталов SuperJob Алексей Захаров говорит в беседе с MSK1.RU: то, что происходит сейчас на рынке, — это обычные сезонные флюктуации. И паниковать не стоит.

— Никаких потрясений на рынке труда не ожидается! И это самое число из исследования — 12% опрошенных компаний планируют сокращение персонала — оно ничего не значит. Какие-то компании всегда сокращают штаты, но они же могут и нанимать. Ну то есть мы спрашиваем компании: планируете ли вы сокращение осенью. Они ответят: да, планируем. Но если мы их же, те же самые компании, спросим: а нанимать планируете? Да, и нанимать планируем, — ответят. То есть где-то штаты сократят, их тут же наймут другие, — рассуждает Захаров. — Если кого-то уволят, но он тут же найдет работу, потому что безработица у нас очень низкая. Проблем на рынке труда много, но самая большая — это недостаток кадров, а не безработица.