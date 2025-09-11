Компании готовятся к массовому сокращению сотрудников: кто останется без работы

Найти новую работу станет сложнее Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Осенью каждая десятая компания собирается сократить персонал. Об этом свидетельствуют данные опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

12% процентов респондентов заявили о планах расстаться с сотрудниками. В прошлом году их было всего 8%. Работодатели также не торопятся нанимать новых сотрудников. Количество бизнесов в поиске работников сократилось вдвое.

Массовые сокращения могут коснуться строительства, ретейла, консалтинга, добычи сырья и машиностроения. Первыми от персонала начнут избавляться строительные компании. Этому поспособствовало снижение спроса на жилье из-за дорогой ипотеки, объяснил в беседе с «Известиями» заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. Наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли: нетехнические специалисты в IT, джуниоры, маркетологи и административный персонал.

Это происходит на фоне рекордно низкой безработицы. Основные причины происходящего — рост издержек, повышение налогов, падение спроса и необходимость повышать зарплаты ключевым кадрам. В то же время рутинные задачи всё чаще стали передавать искусственному интеллекту.

Сейчас компании предпочитают держаться за опытных универсалов. Их приходится удерживать за счет повышения зарплат, сказал директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Однако в некоторых сферах ситуация обстоит иначе. Штат расширяют в оборонно-промышленном комплексе, фармацевтике и кибербезопасности как в социально значимых и критически важных отраслях. Одновременно сохраняется кадровый дефицит в IT, логистике, медицине, образовании и производстве, ориентированном на внутренний рынок.

Если сокращение проводит работодатель, организация, он должен: вручить всем сокращаемым работникам персональное письменное уведомление о предстоящем увольнении не менее чем за два месяца. В день расторжения трудового договора по сокращению работодатель обязан выплатить работнику выходное пособие в размере его среднего месячного заработка.