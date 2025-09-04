НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Экономика «Полукриминальный бизнес»: в Госдуме призвали запретить работу коллекторов

«Полукриминальный бизнес»: в Госдуме призвали запретить работу коллекторов

Инициативу озвучили в ЛДПР

В партии считают, что в работе коллекторов нет необходимости | Источник: Ирина Шарова / 72.RUВ партии считают, что в работе коллекторов нет необходимости | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В партии считают, что в работе коллекторов нет необходимости

Источник:
Ирина Шарова / 72.RU

В России предложили запретить работу коллекторских агентств. Инициативу озвучил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Депутат заявил, что россияне погрязли в долгах, так как вынуждены брать взаймы на еду, лекарства и сборы детей в школу. По словам Слуцкого, на конец лета 2025 года задолженности есть почти у половины граждан РФ. В таком случае, «если за должников берутся коллекторы, жизнь превращается в ад».

«ЛДПР требует запретить деятельность коллекторских агентств. Признаем честно: этот институт не прижился в России и превратился в полукриминальный бизнес, который „кошмарит“ должников», — цитирует слова Слуцкого «Газета.Ru».

Депутат считает, что в работе коллекторов нет никакой необходимости.

«Это не жизнь, это — настоящая кабала. Человек пашет изо всех сил на работе, а то и на двух-трех, а как только получает зарплату, тут же отдает ростовщикам. Таким образом, наши люди трудятся не ради будущего семьи, не ради детей, а ради того, чтобы расплатиться с долгами на радость разжиревшим кредиторам», — заключил Леонид Слуцкий.

Летом 2025 года управляющие компании заявили, что хотели бы передавать долги по оплате ЖКХ коллекторам. Но в Госдуме эту идею назвали абсолютно нереалистичной. Подробности — здесь.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
poschehon
25 минут
Абсолютно согласен! Если тем персонажам из коллекторских агентств нравится заниматься взысканием долгов, пускай идут работать в ФССП
