«Полукриминальный бизнес»: в Госдуме призвали запретить работу коллекторов

В партии считают, что в работе коллекторов нет необходимости Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В России предложили запретить работу коллекторских агентств. Инициативу озвучил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Депутат заявил, что россияне погрязли в долгах, так как вынуждены брать взаймы на еду, лекарства и сборы детей в школу. По словам Слуцкого, на конец лета 2025 года задолженности есть почти у половины граждан РФ. В таком случае, «если за должников берутся коллекторы, жизнь превращается в ад».

«ЛДПР требует запретить деятельность коллекторских агентств. Признаем честно: этот институт не прижился в России и превратился в полукриминальный бизнес, который „кошмарит“ должников», — цитирует слова Слуцкого «Газета.Ru».

Депутат считает, что в работе коллекторов нет никакой необходимости.

«Это не жизнь, это — настоящая кабала. Человек пашет изо всех сил на работе, а то и на двух-трех, а как только получает зарплату, тут же отдает ростовщикам. Таким образом, наши люди трудятся не ради будущего семьи, не ради детей, а ради того, чтобы расплатиться с долгами на радость разжиревшим кредиторам», — заключил Леонид Слуцкий.