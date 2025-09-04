Россияне без проблем обслуживают в лучшем случае треть микрозаймов. Но вероятно, ситуация еще хуже

Реклама микрозаймов зазывает клиентов, многие из которых с трудом будут справляться с погашением кредита Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Правительство не поддержало полное ограничение на перекредитование в МФО (по-юридически это называется договор новации: когда старый заем гасится за счет нового). Чиновники считают, что такой шаг лишил бы заемщиков легальных способов реструктурировать долг и даже иногда улучшить условия кредита. Вместо жесткого запрета ожидаются только точечные ограничения. Подробности в материале наших коллег из MSK1.RU.

Рынок микрозаймов в России стремительно растет: судя по статистике Центробанка, в конторах, выдающих ссуды под гигантские проценты, не иссякает очередь желающих влезть в долги. Во втором квартале МФО выдали 533 млрд рублей, на 7% больше, чем в первом. При этом, по данным самого Центробанка, снижается доля кредитов с аномально высокой стоимостью (более 150 процентов годовых). Но все равно это не помогает людям выпутаться из долгов.

Анализ Центробанка показал, что россияне без проблем обслуживают в лучшем случае треть микрозаймов. Хотя, вероятно, реальная ситуация гораздо хуже: чтобы расплатиться по старым долгам, людям часто приходится брать новые.

— В большинстве случаев (48% выдач) заемщик после погашения действовавших займов оформлял новые и попадал в цепочки займов, а в 20% случаев объем его долгов при этом возрастал, — пишет Центробанк.

Правительство сочло необоснованным запрет на заключение соглашения о новации между МФО и заемщиком. Такой договор может содержать условия, существенно улучшающие положение заемщика по сравнению со старым долгом, говорится в отзыве правительства на законопроект, ужесточающий требования к МФО.

Так почему же в такой ситуации, когда россияне миллионами валятся в безвылазную долговую яму, правительство не стало ограничивать МФО? Этот вопрос MSK1.RU задала экспертам рынка.

— Именно в целях борьбы с высокой долговой нагрузкой правительство и предлагает убрать ту часть запретов, которая работает против возможности снижения долговой нагрузки, — объясняет нашим коллегам из MSK1.RU генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. — Когда человек берет ипотеку под 15% в банке, никто не запрещает другому банку выдать кредит на рефинансирование, например, под 11%. Но так как многие банки не рассматривают заявки от физических лиц, если в их кредитной истории есть даже заявка на неполученный заем от МФО, запрещать МФО рефинансировать заем по более низкой ставке означает лишать человека возможности платить меньше. Особенно странно такое ограничение выглядит, если у заемщика при этом нет про просроченной задолженности.

Для того чтобы реально снизить долговую нагрузку, надо, с одной стороны, добиться того, чтобы кредиты и займы были доступны только тем, у кого долговая нагрузка не превышает критические пороги. А с другой стороны, говоря словами председателя Банка России Эльвира Набиуллиной, нужно перекрыть кислород нелегальным кредиторам.

— Полный запрет от рефинансирования в МФО может ухудшить положение заемщиков. Есть опасения, что люди не смогут «перекредитоваться», когда им не хватает денег. Может возрасти риск непогашенных долгов, коллекторского давления, судебных исков, — говорит профессор РЭУ имени Плеханова Юрий Ляндау. — Если заемщик не может рефинансировать заем, его долг мгновенно переходит в категорию просроченного.

Начинают начисляться огромные неустойки (пени, штрафы), которые зачастую многократно превышают тело долга. Это не решает проблему, а усугубляет ее, загоняя человека в долговую яму еще глубже.

Также может увеличится количество мошеннических схем, когда люди начнут занимать деньги непонятно у кого, не оценивая последствия. Кроме того, для определенной категории граждан МФО может быть единственным возможным источником займов.

Но очень важно строго регулировать деятельность МФО и обязывать их предоставлять полную информацию обо всех условиях кредитования, чтобы этот процесс был прозрачным без каких-либо подводных камней.

— Правительство решило не запрещать новацию (погашение старого займа за счет нового), аргументируя это тем, что жесткий запрет лишил бы людей легальных способов реструктурировать долг и улучшить условия кредита, — говорит президент Ассоциации инвестиционных советников Юлия Кузнецова. — Фактически же власти идут на поводу у микрофинансового сектора, потому что он выполняет социальную функцию: закрывает «дырку» для тех, кому уже отказали банки. Для государства это важный предохранитель — лучше, чтобы граждане оставались в «белом поле», чем уходили в серый рынок займов. Но это палка о двух концах. МФО — не инструмент оздоровления долгов, а скорее способ затянуть человека глубже в долговую яму.

— Госдума уже приняла массу законов по борьбе с закредитованностью. Центробанк вводит все новые ограничения. Но, судя по статистике, микрозаймов люди меньше не берут.

— Потому что реально бороться с закредитованностью можно только через системные меры. Во-первых, нужен жесткий контроль полной стоимости займа и ограничение практик «вечного перекредитования». Разрешать новацию (перекредитование) стоит лишь тогда, когда она объективно снижает ставку или ежемесячный платеж, как и предлагает законопроект.

Во-вторых, нужно создавать доступные банковские продукты для людей с низким кредитным рейтингом, но под адекватные проценты.

В-третьих, необходимо стимулировать население к накоплениям — налоговые льготы, сберегательные счета, образовательные программы.