НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

2 м/c,

сев.

 756мм 82%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,85
EUR 94,25
Ресторатор — о благоустройстве центра
Ярославский бренд покорил Россию
Что с делом похитителя кенгуру
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Новый микрорайон
Какие обследования пройти осенью
Стал миллионером, выиграв в лотерею
Новый график работы зоопарка
Как Радулов стал звездой хоккея
Отзыв на поездку на «Метеоре»
Экономика Россияне без проблем обслуживают в лучшем случае треть микрозаймов. Но вероятно, ситуация еще хуже

Россияне без проблем обслуживают в лучшем случае треть микрозаймов. Но вероятно, ситуация еще хуже

Спросили у экспертов, почему правительство не поддержало полное ограничение на перекредитование в МФО

245
2 комментария
Реклама микрозаймов зазывает клиентов, многие из которых с трудом будут справляться с погашением кредита | Источник: Илья Бархатов / 74.RUРеклама микрозаймов зазывает клиентов, многие из которых с трудом будут справляться с погашением кредита | Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Реклама микрозаймов зазывает клиентов, многие из которых с трудом будут справляться с погашением кредита

Источник:
Илья Бархатов / 74.RU

Правительство не поддержало полное ограничение на перекредитование в МФО (по-юридически это называется договор новации: когда старый заем гасится за счет нового). Чиновники считают, что такой шаг лишил бы заемщиков легальных способов реструктурировать долг и даже иногда улучшить условия кредита. Вместо жесткого запрета ожидаются только точечные ограничения. Подробности в материале наших коллег из MSK1.RU.

Рынок микрозаймов в России стремительно растет: судя по статистике Центробанка, в конторах, выдающих ссуды под гигантские проценты, не иссякает очередь желающих влезть в долги. Во втором квартале МФО выдали 533 млрд рублей, на 7% больше, чем в первом. При этом, по данным самого Центробанка, снижается доля кредитов с аномально высокой стоимостью (более 150 процентов годовых). Но все равно это не помогает людям выпутаться из долгов.

Анализ Центробанка показал, что россияне без проблем обслуживают в лучшем случае треть микрозаймов. Хотя, вероятно, реальная ситуация гораздо хуже: чтобы расплатиться по старым долгам, людям часто приходится брать новые.

— В большинстве случаев (48% выдач) заемщик после погашения действовавших займов оформлял новые и попадал в цепочки займов, а в 20% случаев объем его долгов при этом возрастал, — пишет Центробанк.

Правительство сочло необоснованным запрет на заключение соглашения о новации между МФО и заемщиком. Такой договор может содержать условия, существенно улучшающие положение заемщика по сравнению со старым долгом, говорится в отзыве правительства на законопроект, ужесточающий требования к МФО.

Так почему же в такой ситуации, когда россияне миллионами валятся в безвылазную долговую яму, правительство не стало ограничивать МФО? Этот вопрос MSK1.RU задала экспертам рынка.

— Именно в целях борьбы с высокой долговой нагрузкой правительство и предлагает убрать ту часть запретов, которая работает против возможности снижения долговой нагрузки, — объясняет нашим коллегам из MSK1.RU генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. — Когда человек берет ипотеку под 15% в банке, никто не запрещает другому банку выдать кредит на рефинансирование, например, под 11%. Но так как многие банки не рассматривают заявки от физических лиц, если в их кредитной истории есть даже заявка на неполученный заем от МФО, запрещать МФО рефинансировать заем по более низкой ставке означает лишать человека возможности платить меньше. Особенно странно такое ограничение выглядит, если у заемщика при этом нет про просроченной задолженности.

Для того чтобы реально снизить долговую нагрузку, надо, с одной стороны, добиться того, чтобы кредиты и займы были доступны только тем, у кого долговая нагрузка не превышает критические пороги. А с другой стороны, говоря словами председателя Банка России Эльвира Набиуллиной, нужно перекрыть кислород нелегальным кредиторам.

— Полный запрет от рефинансирования в МФО может ухудшить положение заемщиков. Есть опасения, что люди не смогут «перекредитоваться», когда им не хватает денег. Может возрасти риск непогашенных долгов, коллекторского давления, судебных исков, — говорит профессор РЭУ имени Плеханова Юрий Ляндау. — Если заемщик не может рефинансировать заем, его долг мгновенно переходит в категорию просроченного.

Начинают начисляться огромные неустойки (пени, штрафы), которые зачастую многократно превышают тело долга. Это не решает проблему, а усугубляет ее, загоняя человека в долговую яму еще глубже.

Также может увеличится количество мошеннических схем, когда люди начнут занимать деньги непонятно у кого, не оценивая последствия. Кроме того, для определенной категории граждан МФО может быть единственным возможным источником займов.

Но очень важно строго регулировать деятельность МФО и обязывать их предоставлять полную информацию обо всех условиях кредитования, чтобы этот процесс был прозрачным без каких-либо подводных камней.

— Правительство решило не запрещать новацию (погашение старого займа за счет нового), аргументируя это тем, что жесткий запрет лишил бы людей легальных способов реструктурировать долг и улучшить условия кредита, — говорит президент Ассоциации инвестиционных советников Юлия Кузнецова. — Фактически же власти идут на поводу у микрофинансового сектора, потому что он выполняет социальную функцию: закрывает «дырку» для тех, кому уже отказали банки. Для государства это важный предохранитель — лучше, чтобы граждане оставались в «белом поле», чем уходили в серый рынок займов. Но это палка о двух концах. МФО — не инструмент оздоровления долгов, а скорее способ затянуть человека глубже в долговую яму.

— Госдума уже приняла массу законов по борьбе с закредитованностью. Центробанк вводит все новые ограничения. Но, судя по статистике, микрозаймов люди меньше не берут.

— Потому что реально бороться с закредитованностью можно только через системные меры. Во-первых, нужен жесткий контроль полной стоимости займа и ограничение практик «вечного перекредитования». Разрешать новацию (перекредитование) стоит лишь тогда, когда она объективно снижает ставку или ежемесячный платеж, как и предлагает законопроект.

Во-вторых, нужно создавать доступные банковские продукты для людей с низким кредитным рейтингом, но под адекватные проценты.

В-третьих, необходимо стимулировать население к накоплениям — налоговые льготы, сберегательные счета, образовательные программы.

И, наконец, главное — повышение финансовой грамотности. Без базового понимания того, что долг под 300% годовых невозможно отдать, любые законы будут носить косметический характер.

ПО ТЕМЕ
Дмитрий Капустин
МФО Микрозаймы Кредит
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
46 минут
Похоже что в правительстве мощное лобби микрозаймов.
Гость
28 минут
Никаких перекредитований в каких-то МФО быть не должно, те кто там берут займы из долгов не вылезают. Да и МФО никаких быть не должно, это какая-то прачечная, понятно для чего. Максимум, что могло бы быть у человека, это дебетовая карта с овердрафтом, но не более 50% зарплаты, а то приучили народ тратить то, чего не заработали на свои текущие нужды.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление