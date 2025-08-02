Депозиты хоронить рано? Как в России сохранить и приумножить сбережения, когда ставки упали, — советы экспертов

Центробанк завещал верить в лучшее Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала, что ставки по депозитам в российских банках еще долгое время будут превышать уровень инфляции. Якобы привлекательность вкладов для населения сохранится. Набиуллина заявила, что Центробанк продолжит политику поддержания привлекательности вкладов, чтобы стимулировать сбережения.

Хотя сервис «Финуслуги» сообщил, что средняя ставка по годовым вкладам в российских банках в июне опустилась до 17,5%. По итогам июля, наверное, будет еще ниже: многие банки уже заявили, что будут корректировать условия по вкладам. Ключевая ставка ведь уже 18%. И, похоже, будет и дальше снижаться. Уже сейчас клиентам приходят сообщения, что вклады с 31 июля будут 14 процентов, а не обещанных 16 накануне.

Обещания Набиуллиной вроде как должны вселить надежду в россиян, стремящихся сохранить свои сбережения. Но вот для тех, кто хотел бы запустить собственный бизнес, — для них ничего хорошего. Ведь деньги, которые сейчас заморожены на банковских вкладах и депозитах, можно вложить в экономику. А это, между прочим, почти 60 триллионов рублей — сумма гигантская, учитывая, что прошлогодний ВВП чуть превысил 2000 триллионов. Теперь представьте, если бы люди понесли деньги из банковских вкладов в реальный сектор.

— При высокой ставке просто нет смысла вкладывать ни в какой бизнес, ведь проще положить на депозит. Снижение ключевой ставки — это большой плюс для любого предпринимателя, поскольку кредиты станут дешевле, а деньги потекут в бизнес. Поэтому, когда ставка будет процентов 9 или 10, уже многие задумаются, какой смысл держать деньги на депозитах, если можно пойти, скажем, на фондовый рынок, — объясняет инвестиционный банкир Евгений Коган. — Значит, для предприятия это будет возможность сделать какие-то шаги по привлечению капитала в бизнес, например через размещение акций.

MSK1.RU попросил экспертов-финансистов дать практические советы для наших читателей, как в условиях снижения ключевой ставки (а значит, и ставок по банковским депозитам) сохранить и даже приумножить скудные сбережения.

Юрий Ляндау, доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова:

— Даже если надежный банк предложит ставку по депозиту в районе 15% годовых, это неплохо. Даже очень неплохо для стабильного пассивного дохода, фактически с минимальными рисками. Приведу простой пример. Если положить 100 тысяч рублей на 5 лет под 15% годовых с годовой капитализацией, то через 5 лет сумма вклада с процентами составит в районе 210 тысяч рублей. Прирост капитала составит 110%. Кроме того есть программы долгосрочных вложений с государственной поддержкой. Поэтому, если для человека важны сбережения с минимальными рисками, лучше использовать банковские депозиты. В качестве альтернатив можно рассмотреть облигации или финансовые продукты банков с профессиональным управлением, но нужно понимать, что доходность по ним может оказаться не всегда выше, чем по депозитам, а иногда и ниже.

Алексей Родин, финансовый советник, основатель компании Rodin.Capital:

— Можно либо войти в самые длинные и доходные депозиты, либо купить длинные ОФЗ. Параллельно рекомендовал бы мониторить рынок акций, ожидая явные признаки восстановления экономики с целью открытия позиций в акциях.

Консервативно настроенным инвесторам разумно выбрать самый долгосрочный и доходный депозит в надежном банке, зафиксировав максимально возможную доходность.

В период снижения ставки есть возможность достаточно консервативно и прогнозируемо заработать на росте цен долгосрочных облигаций. Так, если в текущее время купить длинные облигации федерального займа с погашением через 15–17 лет, рыночная цена которых около 60% от номинала (600 рублей за облигацию), то можно заработать на росте стоимости самих облигаций, плюс получать ежегодный купон.

ОФЗ — это облигации с минимальным кредитным риском, так как выплаты гарантированы государством напрямую. Идея такой стратегии заключается в том, что цена на такие бумаги прямо пропорциональна ключевой ставке — при снижении последней будет расти цена облигаций. Например, при снижении ставки до 7–8% цена на долгосрочные ОФЗ приблизится к номиналу, то есть к 100% (1000 рублей за облигацию).

Учитывая, что снижение процентных ставок ведет к восстановлению экономики, есть смысл держать руку на пульсе индекса акций Мосбиржи и искать точку входа в акции, рост цен на которые сопровождает восстановление экономики.

Илья Васильков, руководитель продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни»:

— Сейчас для вкладчиков открывается еще оптимальный момент для размещения средств. Если отложить решение, новые вклады могут открываться уже на менее выгодных условиях. Это особенно актуально для краткосрочных депозитов, где тенденция снижения процентных ставок уже зафиксирована банками.

Сейчас актуальнее будут комбинированные стратегии, например сочетание депозитов с низкорисковыми инвестициями.

Рынок уже предлагает инвесторам альтернативные продукты с приемлемым уровнем риска и доходностью выше, чем у традиционных депозитов. Например, акции российских компаний с устойчивыми дивидендными политиками; облигации (в том числе государственные или корпоративные с гарантиями); ПИФы, инвестирующие в стабильные секторы (энергетика, финансы).