«Вклад в банки под 15% интереснее, чем покупка валюты». Профессор экономики — о том, как подешевели деньги и где их хранить

Профессор Игорь Бельских считает, что время валюты еще не пришло Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Банк России вновь принял решение о снижении ключевой ставки, на этот раз до 18%. К чему следует готовиться россиянам и как надо поступать с деньгами, рассказал V1.RU профессор экономики Игорь Бельских, напоминая, что доходность краткосрочных вкладов продолжает падать, а цена валют растет.

«20, 21, 22 и 19% дохода со вкладов больше не будет»

По мнению профессора Бельских, новая политика Центрального Банка ведет к колоссальным изменениям в российской экономике и очень скоро изменит весь финансовый рынок страны.

— Падение ставки Центробанка прошло сразу на 10%. Это означает, что идут серьезные изменения на рынке капитала, — говорит Игорь Бельских. — С одной стороны, цена кредитов у наших банков будет испытывать тенденцию к снижению. С другой стороны, проценты по вкладам начинают активно снижаться, потому что банкам выгодно получать дополнительные деньги с рынка по более низкой цене. У нас начинается стабильное движение к снижению — это главный экономический тренд на настоящий момент. Это движение, в свою очередь, очень сильно влияет на настроения на рынке. В ближайшие полгода начнется суета, метание, поиск лучших альтернатив после вкладов. 20, 21, 22, 19% дохода со вкладов больше не будет. Сегодня банки уже снизили доходность по вкладам. По краткосрочным вкладам лучший процент составляет уже 16,6. Повышения доходности больше ждать не придется.

«ЦБ стремится к политике дешевых денег»

Наряду с падением доходности вкладов, профессор отмечает необыкновенный всплеск интереса населения и организаций к государственным и корпоративным облигациям с высокой доходностью.

— Это глобальное влияние, оно говорит о том, что капитал в России становится дешевым. ЦБ проводит политику дешевых денег. Ну или, по крайней мере, начинает стремиться к тому, чтобы проводить политику дешевых денег, — рассуждает профессор. — Чем дешевле в экономике деньги, тем активнее идет экономический рост. Все фирмы, организации и люди пытаются начинать какие-то интересные проекты, финансировать разного рода сделки, обновлять свои фонды, пополнять оборотные активы. Можно сказать, что уже началась политика дешевых денег. С точки зрения общей экономики мы можем говорить о том, что Центробанк сегодня объявил и начал проводить политику поддержки экономического роста в стране.

«Деньги становятся дешевле, растет интерес к валютным операциям»

Как отмечает Игорь Бельских, с учетом удешевления рубля деньги становятся дешевыми, а это ведет к росту интереса к валютным операциям.

— Люди покупают больше валюты. В нашем городе банки продают уже только старые доллары и евро купюрами достоинством 500. А купюры по 500 евро за границей просто невозможно потратить. Там их уже нет, они не принимаются. А другой валюты у нас в городе нет. Рекомендую искать и покупать евро купюрами 50, 100 или поменьше, чтобы они сохраняли свою ликвидность. Также предостерегаю от покупки долларов старого образца, которые всё меньше используются за рубежом.

Игорь Бельских уверен, что покупка доллара в нынешних экономических условиях больше не актуальна:

— Я думаю, что в ближайшее время, в августе — начале сентября, произойдет смена и в ситуации с валютой. Набиуллина сказала, что нефть у нас будет стоить 50−55 долларов за баррель и, скорее всего, начнется рост валюты. Поэтому все, кто сейчас покупает валюты для туризма, образования и каких-то своих нужд, в принципе, могут увидеть некоторые подорожания. Но я не сказал бы, что это кардинальный рост. Это будут какие-то считаные проценты.

«Время валюты еще не пришло»

Игорь Бельских считает, что наиболее выгодной стратегией сбережения и инвестирования средств, даже несмотря на падение ключевой ставки, остаются краткосрочные вклады.