Цены на жилье наконец-то начнут падать? Как будет меняться экономика страны вместе с ключевой ставкой

И даже ипотека может стать опять доступной после снижения ключевой ставки? Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Период запредельно высокой ключевой ставки закончился: Центробанк уже во второй раз ее снизил. Пока что до 18 процентов. Но, похоже, это только начало.

Решение о снижении ставки принято на фоне замедления инфляционного давления и роста внутреннего спроса, свидетельствующих о возвращении экономики к сбалансированной траектории, заверяют в Центробанке.

По данным «Сбериндекса», потребительский спрос в июне вырос лишь на 1,4%, а ВВП в мае замедлился до 1,2%. Эти показатели свидетельствуют о необходимости дальнейшего снижения ключевой ставки до 15–16% к концу года для стимулирования экономического роста.

Кстати, несмотря на снижение ключевой ставки, Центробанк намерен сохранять жесткие условия денежно-кредитной политики. Это значит, что будет всеми доступными способами (а в арсенале уже предостаточно таких инструментов) уменьшать кредитование. По базовому сценарию Центробанка, в будущем году ключевая ставка должна составить 12–13 процентов. И это вызывает наибольший оптимизм у опрошенных MSK1.RU экспертов.

Кстати, банки уже оперативно отреагировали на снижение ставки — точно, знали и ждали заранее. «Сбербанк», например, объявил о снижении ставок по кредитам и ипотеке. Правда, в бочке меда есть и ложка дегтя: банк заранее предупредил клиентов о корректировке условий по вкладам.

— Ключевая ставка показывает стоимость денег в стране в текущий момент, — объясняет финансовый советник Алексей Родин, основатель компании Rodin.Capital. — В итоге мы увидим снижение стоимости кредитов как для бизнеса, так и для потребителя. Бизнесу станет чуть легче дышать, а нам с вами станут доступнее ипотеки, потребительские и автомобильные кредиты. Постепенно станут менее привлекательны банковские депозиты и деньги начнут плавно перетекать в реальный сектор экономики, что потянет за собой восстановление экономики.

— Центробанк очень долго боялся снижать ставку из-за рисков для рубля. Сколько он будет стоить?

— Снижение ключевой ставки не вызовет резких колебаний рубля, так как это решение уже учтено рынком, — прогнозирует аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан. — В ближайшие месяцы прогнозируются следующие диапазоны: доллар — 76–82 рубля, евро — 89–96 рублей.

— А что будет с депозитами, учитывая, что банки пообещали «скорректировать» условия?

— Думаю, по краткосрочным вкладам доходность снизится до 13–14%, — прогнозирует Лоссан. — По долгосрочным вкладам ставки скорректируются до 15–15,5%. Ну а до конца года ставки по депозитам могут упасть до 12–13%.

— Плавное снижение ставок по кредитам и депозитам началось ведь уже давно. То есть резкого обрушения ставок всё же не произойдет?

— Банки учитывают свои расходы, риски и правила, которые задает Центробанк, — объясняет генеральный директор ипотечного брокера INFULL Андрей Креер. — Объясняю. Чтобы выдавать больше кредитов, банкам нужны деньги, которые они берут из депозитов или других источников. Если эти деньги обходятся им дорого, то и дешевле кредиты не станут.

Еще многое зависит от конкуренции. Если банки захотят привлечь больше клиентов, они могут предложить более низкие ставки. Но если риски высокие или рынок нестабилен, банки будут осторожничать в своих решениях.

Так что ипотека и кредиты могут стать чуть доступнее, но чудес ждать всё-таки не стоит. Жить «слаще» получится, только если банки смогут активно снижать ставки, а экономика будет стабильной.

— Безусловно, очень многих волнует, какой будет ставка по ипотеке. Она наконец-то станет доступной?

— Если к концу года ключевая ставка уйдет к 14%, мы можем увидеть перелом на рынке недвижимости. Почему? Потому что застройщики при такой базе могут легко субсидировать ипотеку под 8–9%, а отдельные компании вроде ПИК могут готовы давать льготные ставки 2–3% на первые пару лет, — отвечает основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик. — Это способно разогреть спрос и поддержать цены на новостройки, особенно в условиях растущих арендных ставок.

— Как думаете, жилье будет дешеветь?

— Прогноз по инфляции ниже 10% годовых дает надежду на замедление роста цен на жилье, но субсидированные ипотеки могут вновь ускорить рынок, — говорит Зубик. — Поэтому тем, кто давно задумывается о покупке квартиры, возможно, стоит начать изучать варианты: хотя бы в рассрочку, чтобы в 2026–2027 году рефинансировать под рыночную ипотеку.