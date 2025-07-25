НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

0 м/c,

 752мм 50%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,86
EUR 93,34
Отменили водные рейсы
Куда поехать на электричке
Обзор круизов по Волге
Ищут учителей в школы
Накроет жара
«Медвежьи» районы
Реновация Перекопа
Афиша выходных
Летние предложения медцентров Ярославля
Построят микрорайон
Экономика Жить дорого Опрос Коммуналка — 9 тысяч, пенсия — 15: на чем экономят российские старики — откровенное видео

Коммуналка — 9 тысяч, пенсия — 15: на чем экономят российские старики — откровенное видео

Пенсионеры поделились секретами выживания

379
Написать комментарий
А вы следите за ростом цен? | Источник: 63.RUА вы следите за ростом цен? | Источник: 63.RU

А вы следите за ростом цен?

Источник:

63.RU

Районный торговый центр и рынок находятся рядом с городской поликлиникой. Концентрация пенсионеров на этом пятачке в дневное время зашкаливает. Сюда съемочная группа 63.RU и отправилась спросить у пожилых людей, на чем они экономят и от чего пришлось отказаться в последнее время из-за роста цен. Картинка очень актуальна для всех регионов страны.

Источник:

Алексей Ногинский, Анна Шорина / 63.RU

Привыкшие, что на каждом углу их караулят мошенники, бабушки отмахиваются от журналистов и резко прибавляют ходу в направлении поликлиники. Кто-то из вежливости добавляет, что опаздывает к врачу, который «принимает до двух», а кто-то просто кричит: «Не буду я с вами разговаривать». Но тема, насколько всё подорожало и на чем сэкономить, волнует каждого, поэтому в какой-то момент к нашему микрофону даже выстраивается очередь, а в разговор втягиваются и местные продавцы — многие из них и сами уже на пенсии.

— Если раньше цены росли 2–3 раза в год, то сейчас они 2–3 раза в неделю меняются, — делится наблюдениями Антонина Павленко. — Я просто сама вот по чекам посмотрела. 13 июня брала лук по 52 рубля 99 копеек, а 22 июня 82 рубля 99 копеек килограмм лука стал. Получается, на 30 рублей за 9 дней подорожал! Это как? Я уже не говорю про мясо, колбасу и другие продукты. Знаете, говорят, что инфляция там столько-то процентов, но рост цен на коммуналку и на продукты несоразмерен этим процентам.

— На чем экономите?

— Приходится на всем экономить. На еде в первую очередь, конечно. Вот сейчас в сезон хочется витаминов, поесть свежих фруктов и овощей, мяса, соответственно, берем меньше. Хотя белок-то нужен. Лекарства стараемся покупать аналоги, но есть такие препараты, которые нужно покупать именно в оригинале.

Поэтому в первую очередь деньги тратим на лекарства (7–8 тысяч рублей), коммуналку (7 тысяч рублей за однокомнатную), потом уже на питание (30–35 тысяч рублей). Обувь, одежда — это последнее, что мы можем себе позволить. Большей частью донашиваем, что есть.

И это мы с мужем оба на Севере работали, и пенсии у нас неплохие. Я не буду сумму озвучивать, можно? В общем, мы как-то еще можем выкрутиться, ужаться. Но многие получают гораздо меньше. И мы удивляемся, как люди выживают. Смотришь — бабушки с дедушками ходят подбирают бутылки, банки, чтобы сдать. Просто страшно! — восклицает Павленко.

Нашего следующего спикера останавливаем у пешеходного перехода. Пенсионерка Надежда Леонтьевна бросает быстрый взгляд на ящики с фруктами и ягодами и с достоинством проходит мимо палатки, опираясь на клюшку. Женщина признается, что не покупает дорогие мясо и овощи, экономит буквально на всем.

— А чем питаетесь?

— Да сейчас питание-то, господи, какое… Молоко, каша какая-нибудь. Сосиски вот иногда покупаю. Еще что? Всё, наверное. Мы в ресторан не ходим, в театр не ходим. Вещи уже не нужны. Слава богу, дают пенсию. Так что хватает.

— На чем экономите?

— Вот есть некондиция. Это покупаю, — смущенно смеется Надежда Леонтьевна. — Потому что это те же самые овощи, фрукты, только маленько срежешь испорченное, выкинешь, а остальное такое же… Ничего, всё хватает. Слава богу, пенсию дают.

Следом за ней останавливаем энергичного усача в сером поло. Он выгуливает йоркширского терьера.

— Всего хватает. Ни от каких продуктов отказываться не пришлось. У меня пенсия хорошая, и я еще подрабатываю, — объясняет Анатолий Буртов.

Подходим с тем же вопросом к пожилой супружеской паре. Женщина в брюках с леопардовым принтом предсказуемо оказывается активней своего супруга в охотничьем жилете. Татьяна Ивановна отвечает и за себя, и за мужа — Валерия Федоровича:

— Мы вроде всё покупаем, что нам надо: рыбу, мясо, фрукты, овощи. У нас большое семейство.

— А одежду покупаете?

— Давно покупали. Надо донашивать. Потому что вещи не изнашиваем, всё в нормальном состоянии. А на питании в общем-то мы не экономим. Покупаем всё.

Пока ждем зеленого сигнала светофора, задаем вопрос об экономии стоящей по соседству седой коротко стриженной женщине.

— Я лично на мясе экономлю и на рыбе, потому что она очень дорогая. Фрукты тоже покупаю, что подешевле, — коротко отвечает Валентина Жирнова.

На другой стороне улицы атакуем только что вышедшую из хлебного даму в очках со стильной геометричной оправой. Римма Корчагина беседует с нами не спеша, элегантно жестикулирует правой рукой с тонкими пальцами и миндалевидными ногтями.

— Лично я не отказываюсь ни от чего. А так, многие, может быть, и отказываются.

— А какой у вас рацион?

— Ой, да разнообразный, чего хочется, то я и куплю.

— Что покупаете?

— Мясо, рыбу, овощи, фрукты, клубнику, черешню, бананы, яблоки. Знаете, у меня была очень хорошая, интересная работа. Я занималась подготовкой аэродрома к полетам. Всё было там: радиолокация, светотехника, спецавтотранспорт, всё оснащение, капитальный и текущий ремонт, договоры с крупными заводами и переговоры с директорами этих предприятий и их замами. Я горела этой работой, она меня поглощала всю!

Во время интервью из хлебного за спиной Риммы Михайловны несколько раз выглядывает продавец. К концу беседы она вовсе выходит на улицу и тут же становится нашим следующим спикером.

— Пенсионеры дорогой хлеб не берут. Хотя вот «Сельский хлеб» у нас очень вкусный, не крошится. 65 рублей. Они в основном берут булочки по 30 рублей и ржано-пшеничный хлеб по 33 рубля.

— Пирожные пенсионеры покупают?

— Да, по одной-две штучки. Пирожное 70 рублей стоит. Одна покупательница у меня каждый день берёт бисквитное кремовое пирожное. Вкусного как бы хочется, а цена кусается.

Следующая участница нашего опроса только подтверждает слова продавца.

— От чего отказываетесь?

— Да от всего! С нашей-то пенсией, — прямо заявляет женщина в кофте с акварельными розами. — Что можно брать? Хлеб стал дороже. Раньше батон стоил 22 рубля, а сейчас 44. Куда столько?

Постепенно к разговорам подключаются и продавцы с рынка неподалеку. Многие из них уже на пенсии, но вынуждены работать, чтобы хватало на жизнь.

— Мне 70 лет. Пора бы уже дома сидеть, а ползу на работу. Пенсия 15 тысяч — ну куда? Было бы хотя бы 25–30 тысяч, я бы не работала, — разводит руками бойкая продавец. — Вы как, думаете, я выживаю? Я ниже плинтуса уже живу. Лекарства купить не могу себе. Покупаю, что подешевле. Поесть вот хочу мясо, а не могу себе купить. Коммуналка за двухкомнатную в районе 9 тысяч рублей выходит. Прописано 4 человека. Субсидии не могу оформить, так как дети зарегистрированы.

— А кем вы работали?

— Я на авиационном заводе работала, в мебельном цехе.

С продавцом-пенсионеркой согласна и ее коллега по рынку Елена:

— У нас бабушки работают до последнего, пока силы есть, потому что пенсия копеечная. Набиуллина говорит, что продлили пенсионный возраст и теперь пенсионеры якобы участвуют в экономике страны. Они не в экономике страны участвуют, они вы-жи-ва-ют! Посмотрите, картошка сколько стоит — 90 рублей. Разве бабушка с пенсией в 15 тысяч рублей сможет заплатить за квартиру, купить таблетки и еще картошки себе пожарить? Не сможет!

На рынке к нашей съемочной группе подходит покупательница Вера Садомская. Она открывает на телефоне банковское приложение и демонстрирует размер своей пенсии — 13 тысяч. Говорит, что до индексации сумма была еще меньше.

— Я всю жизнь работала на оборонке, на заводе. Выкинули нас на улицу и всего лишили. Разве мы виноваты? У меня стаж ровно 20 лет после выхода из декрета. А так я с ноября 1981 года работала. Но мне не засчитали ни учебу, ни отпуск по уходу за ребенком. Даже начальница Пенсионного фонда ужаснулась, какая у меня пенсия, сама разбиралась, проверяла. Ну кто рассчитывает это? Почему мы должны на эти деньги жить? У меня не хватает пенсии даже на квартплату!

— Большая коммуналка?

— За двушку 15–16 тысяч рублей в месяц. Нас 6 человек прописано. У дочери четверо детей.

— Чем питаетесь, что покупаете?

— Хлеб, сейчас вот две сосиски купила. Молоко и то не всегда беру. Стараюсь купить, что подешевле. Вот взяла как-то здесь один окорочок. Продавщица надо мной смеется. А что я ей буду объяснять? Мне на два раза его хватит. А так могу и три блюда приготовить: плов, супчик и еще останется картошку потушить на понюшечку (для наглядности Вера Борисовна собирает пальцы в щепотку). Вот на еде экономим. Одеваюсь в секонд-хенде, — шепотом добавляет женщина.

А вам хватает денег на еду?

Да
Не всегда
Нет

ПО ТЕМЕ
Анна ШоринаАнна Шорина
Анна Шорина
журналист
Алексей НогинскийАлексей Ногинский
Алексей Ногинский
видеожурналист
Пенсионер Жизнь на пенсии Экономия Продукты Лекарства дорожают Продукты дорожают Цена Повышение цен Цены на продукты
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Куда поехать летом? На Кудыкину гору! Туристка рассказала о путешествии в эту сказку
Анастасия Гусева
Мнение
«Летела с 500 евро в кармане — буквально в никуда». Студентка — о переезде в Сербию и жизни в Белграде
Дарья Ковачевич
Мнение
«Увлечение на грани психиатрии». Обсуждаем коллекционные модели машин в масштабе 1:43
Артем Краснов
Мнение
«Чувствовали себя в безопасности»: туристка с дочкой провели отпуск в Чечне. Ее впечатления
Марина Власова
Мнение
Чиновники закупают «Танки». Разбираемся, положены ли они им по статусу
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление