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Экономика В России предложили ввести налог для бездетных. Что ответили эксперты и простые люди

В России предложили ввести налог для бездетных. Что ответили эксперты и простые люди

Собрали разные мнения о скандальной идее депутата

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Власти давно пытаются стимулировать рождаемость в России | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВласти давно пытаются стимулировать рождаемость в России | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Власти давно пытаются стимулировать рождаемость в России

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил ввести налог на «достойную старость». Фактически — налог на бездетность. Мы выяснили, что об этой идее думают эксперты и простые россияне.

Напомним, Гурулев поднял вопрос о том, кто должен помогать человеку в старости, — если человек жил для себя и не завел детей.

«Почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей», — возмутился депутат в беседе с «Царьградом».

Налог на бездетность существовал во времена СССР как «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Его ввели с ноября 1941 года. Такое налоговое отчисление платили бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет. Они должны были отчислять государству 6% от зарплаты.

Мнения россиян

В комментариях под этой новостью сложно найти людей, которые поддержали бы Гурулева. Как правило, читатели задают ему вопросы или прямо возражают.

«Налог на „достойную старость“ называется „пенсионные отчисления“. И да, государство в виде Пенсионного фонда обязано содержать», — уверен один из читателей.

«Вернуть налог на бездетность, как это было в Советском Союзе». А всё остальное хорошее для граждан, что было в Советском Союзе, вы не хотите вернуть?» — задал вопрос другой.

«То есть у людей без детей будут повышенные пенсии? Или их повышенные отчисления будут идти на что-то другое? А если человек хочет детей, но не получилось зачать или пары нет, его еще и наказать нужно материально?» — добавил новых вопросов третий читатель.

«Условия для рождения уже созданы, медицина на высоте, жилье доступное?» — поддержал его четвертый.

А что эксперты?

Другой депутат Госдумы, Виталий Милонов, раскритиковал коллегу. Он сказал изданию «Лента.ру», что государство должно поддерживать многодетность — но не наказывать при этом бездетных.

«Я не могу себя почувствовать на месте бездетного человека, очень сложно это оценить. Но мне кажется, что бездетность — это очень личный вопрос», — заметил Милонов.

Ранее Гурулев уже высказывал похожую идею — ввести прямой налог на бездетность. Его тогда раскритиковала в том числе глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

— Нужен комплекс мер, и нельзя решить демографическую проблему только запретными мерами — это должна быть демографическая государственная политика, — говорила Останина. — И это еще не только рождаемость, но и детское здравоохранение (сохранить жизнь тех, кто родился).

Неоднозначной мерой такой налог посчитал и экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он придерживается мнения, что сам по себе налог будет слабой мотивацией. Он говорит, что определенный эффект может быть, если налог будет целевым — то есть полученные деньги пойдут строго на демографические программы.

— Я считаю, что активно эта мера не сработает, наверное, будет от этого какая-то польза, но это позиция, я бы сказал, десятого ряда, — говорит Остапкович. — Основные позиции по улучшению демографического процесса все-таки состоят в другом — в мотивирующих маневрах, а не в запретительных и ограничительных.

А вы что думаете?

В словах Гурулева есть логика. Такой налог действительно необходим
Нужно не обирать бездетных, а поддерживать семьи с детьми. Чтобы мотивация была позитивная
Условия для рождения уже созданы, медицина на высоте, жилье доступное?
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Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Пенсия Налог Дети Депутат
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