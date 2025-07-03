В ЦБ анонсировали очередное снижение ключевой ставки

Снижение ключевой ставки в июне уже повлияло на экономику Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Банк России в июле может рассмотреть шаг снижения ключевой ставки более, чем на 1 процентный пункт. С таким заявлением выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения», — заявила глава ЦБ во время пресс-конференции на Финансовом конгрессе ЦБ.

По ее информации, снижение ключевой ставки ЦБ в июне предотвратило нарастание жесткости денежно-кредитных условий. Это снижение уже повлияло на экономику, глава ЦБ отметила, что это отражается на рыночных ставках.

Еще Набиуллина подчеркнула, что инфляция в России снижается быстрее прогноза.