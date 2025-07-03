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Экономика В ЦБ анонсировали очередное снижение ключевой ставки

В ЦБ анонсировали очередное снижение ключевой ставки

Такой шаг могут рассмотреть на предстоящем заседании

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2 комментария
Снижение ключевой ставки в июне уже повлияло на экономику | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUСнижение ключевой ставки в июне уже повлияло на экономику | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Снижение ключевой ставки в июне уже повлияло на экономику

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Банк России в июле может рассмотреть шаг снижения ключевой ставки более, чем на 1 процентный пункт. С таким заявлением выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения», — заявила глава ЦБ во время пресс-конференции на Финансовом конгрессе ЦБ.

По ее информации, снижение ключевой ставки ЦБ в июне предотвратило нарастание жесткости денежно-кредитных условий. Это снижение уже повлияло на экономику, глава ЦБ отметила, что это отражается на рыночных ставках.

Еще Набиуллина подчеркнула, что инфляция в России снижается быстрее прогноза.

Накануне глава Банка России заявила, что после нескольких лет бурного роста российскую экономику ожидает неизбежное замедление. Она признала, что в текущих условиях сложно найти сбалансированное решение, позволяющее одновременно сдерживать инфляцию и не допустить перегрева или переохлаждения экономики.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Центробанк Эльвира Набиуллина Ключевая ставка
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Комментарии
2
Гость
20 минут
на 2,5 % снизят
Гость
21 минута
Почему рыба стала дороже мяса, почему коммуналка подорожала, почему бензин в РФ стоит дороже чем тот же самый в КЗ, почему тачки в РФ дороже в три раза чем в Китае ? Почему мурок на букву Ч завозят и им квартиры дают а вам нет, почему всё дорожает кроме наших трудовых усилий? Почему платон, почему почему почему ??? Ответ простой, да потому что с нами так можно, вот и всё.
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