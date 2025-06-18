Каждый год тарифы ЖКХ растут при падении мировых цен на энергоносители. За что мы платим?

Коммунальщики обещают комфорт и благополучие, но рост тарифов на качестве услуг не сказывается Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Недолго ждать осталось. Уже с 1 июля 2025 года жители России столкнутся с очередным повышением тарифов на услуги ЖКХ. Согласно распоряжению правительства, в среднем по стране тарифы на услуги ЖКХ должны вырасти на 11,9%. Сравним: прошлогодний рост составил 9,8%, а в 2023 году тарифы увеличились на 8,1%. Подробности — в материале MSK1.RU.

Тарифы на газ повысятся в среднем на 10,3%, а на электроэнергию — на 12,6%. Стоит ли лишний раз говорить, как эти изменения напрямую отразятся на кошельках граждан. Особенно учитывая, что дорожает всё. А рост коммунальных тарифов рикошетом ударит еще раз по всем товарам и услугам: магазины, школы, больницы, парикмахерские — все они тоже платят за свет, газ, воду, тепло. А выросшие расходы, разумеется, будут перекладывать в цены.

Тарифы могут быть проиндексированы по-разному в разных регионах. Правительство утвердило предельные индексы подорожания коммунальных услуг для регионов и допустимые отклонения в отдельных муниципалитетах. На практике это означает, что в некоторых субъектах Российской Федерации рост тарифов может быть значительно выше среднего по стране.

Наибольшее увеличение ожидается в отдельных муниципалитетах следующих регионов, пишут «Ведомости»: Архангельская область — плюс 24,8%;

Мордовия и Челябинская область — плюс 22,8%;

Дагестан и Татарстан — плюс 22,3%;

Сравниваем: в Москве плата за коммунальные услуги повысится в среднем на 15%.

Этих денег не хватит!

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский уже заявил, что плановая индексация тарифов необходима для модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры. Так стоит ли россиянам радоваться и обернутся ли повысившиеся тарифы повышением качества коммуналки? С крайним скепсисом относится к подобным обещаниям член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.

— Никогда, ни в советское время, ни сейчас тариф не был источником инвестиций в инфраструктуру! — говорит Крохин в интервью MSK1.RU. — Это же просто несопоставимые цифры. Источником всегда был бюджет. И когда вам говорят, что тариф повышается, потому что там есть инвестиционная составляющая, не верьте. Этих денег, тарифа населения, не хватит ни на какие инвестиционные составляющие. Никаких инвестиций там нет и не будет!

— А куда же деваются все эти огромные деньги? Ведь в некоторых регионах тарифы могут вырасти даже более чем на 20 процентов.

— Ну, во-первых, повышение где-то будет намного больше, чем на 20 процентов. Например, в Екатеринбурге тариф на отопление в связи со сменой зоны и с применением метода «альтернативной котельной» возрастет на 94 процента.

Второе. Опасно не то, что просто тариф растет, но растет и необъективное и необоснованное начисление объемов. Сегодня людям на общедомовые нужды начисляют по 200–300 процентов по отношению к их индивидуальным потреблениям. И здесь никакого заслона государство не оставило, потому что действует мораторий на проверки, а любые обращения граждан в жилищный надзор и прокуратуру заканчиваются отписками.

— Ну а куда все эти огромные деньги ресурсники девают, если не на инвестиции в модернизацию?

— Людям тоже трудно объяснить, почему в России тарифы постоянно растут. Стоимость энергии на мировых рынках падает. Плюс нас отсекли от внешних экспортных рынков. По идее, у нас энергоносителей завались должно быть, что газа, что нефти. А электричество, водоснабжение, почти вся коммуналка — всё производное от энергии. И вот на этом фоне нам начинают рассказывать сказку про какие-то «инвестиционные составляющие».

— Получается, деньги просто проедают. Но вы говорите, что инвестиции в ЖКХ могут быть только бюджетными. А как же частные коммунальные компании, концессии?

— А вы почитайте отчет по концессиям Счетной палаты. Выяснилось, что эти все концессионные соглашения на бумаге. Все эти разговоры насчет частного бизнеса в ЖКХ идут с нулевых годов. Нет у нас частного бизнеса в ЖКХ! Забудьте! Первые инвестиции по этим концессионным соглашениям должны быть через 20 лет. Так что, сами понимаете, что это фикция. А то, что называется частным бизнесом в ЖКХ — это олигархические группы.

Население не должно платить за низкую эффективность!

— Вообще, нужно перестраивать тарифное регулирование, — говорит MSK1.RU депутат Госдумы, зампред думского комитета по ЖКХ Светлана Разворотнева. — Нужно не одномоментно по всей стране поднимать тариф для всех на какую-то долю процента (для кого-то это мало, для кого-то это слишком много), а устанавливать конкретные тарифы для каждого предприятия. Надо проводить аудит предприятия, смотреть его инвестиционную программу, целевые показатели и тогда устанавливать конкретные тарифы. И это каждый год действительно требует некого отчета, мониторинга. Тогда, наверное, вот этот процесс пойдет более эффективно.

— Но если тотально проверить все предприятия ЖКХ, выяснится, что половина из них вообще абсолютно нерентабельны, и их проще закрыть, чем бесконечно субсидировать. С ними что делать?

— Население не должно платить за низкую эффективность. Есть примеры такие, когда правительство региона, например, для муниципалитета много лет не принимает решения по модернизации, а вместо этого тратит бюджетные деньги на субсидирование выпадающих доходов для какой-нибудь очень старой котельной. Она в свое время была построена для того, чтобы отапливать завод, а при заводе там было три дома, завода нет уже, а три дома остались. И вместо того, чтобы потратить вот эти бюджетные деньги и поставить, предположим, модульную котельную или обновить ее, они продолжают старую субсидировать. Поэтому и гигантский тариф. Много таких нюансов, конечно. Поэтому тут, на мой взгляд, нужен очень серьезный аудит каждого предприятия. А у нас тарифы автоматически повышают для всех.