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Экономика Кризис-2025 Эксперт Каждый год тарифы ЖКХ растут при падении мировых цен на энергоносители. За что мы платим?

Каждый год тарифы ЖКХ растут при падении мировых цен на энергоносители. За что мы платим?

Наши деньги не помогут инфраструктуре стать лучше, говорят эксперты

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10 комментариев
Коммунальщики обещают комфорт и благополучие, но рост тарифов на качестве услуг не сказывается | Источник: Ирина Шарова / 72.RUКоммунальщики обещают комфорт и благополучие, но рост тарифов на качестве услуг не сказывается | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Коммунальщики обещают комфорт и благополучие, но рост тарифов на качестве услуг не сказывается

Источник:
Ирина Шарова / 72.RU

Недолго ждать осталось. Уже с 1 июля 2025 года жители России столкнутся с очередным повышением тарифов на услуги ЖКХ. Согласно распоряжению правительства, в среднем по стране тарифы на услуги ЖКХ должны вырасти на 11,9%. Сравним: прошлогодний рост составил 9,8%, а в 2023 году тарифы увеличились на 8,1%. Подробности — в материале MSK1.RU.

Тарифы на газ повысятся в среднем на 10,3%, а на электроэнергию — на 12,6%. Стоит ли лишний раз говорить, как эти изменения напрямую отразятся на кошельках граждан. Особенно учитывая, что дорожает всё. А рост коммунальных тарифов рикошетом ударит еще раз по всем товарам и услугам: магазины, школы, больницы, парикмахерские — все они тоже платят за свет, газ, воду, тепло. А выросшие расходы, разумеется, будут перекладывать в цены.

Тарифы могут быть проиндексированы по-разному в разных регионах. Правительство утвердило предельные индексы подорожания коммунальных услуг для регионов и допустимые отклонения в отдельных муниципалитетах. На практике это означает, что в некоторых субъектах Российской Федерации рост тарифов может быть значительно выше среднего по стране.

Наибольшее увеличение ожидается в отдельных муниципалитетах следующих регионов, пишут «Ведомости»:

  • Архангельская область — плюс 24,8%;

  • Мордовия и Челябинская область — плюс 22,8%;

  • Дагестан и Татарстан — плюс 22,3%;

  • Сравниваем: в Москве плата за коммунальные услуги повысится в среднем на 15%.

Этих денег не хватит!

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский уже заявил, что плановая индексация тарифов необходима для модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры. Так стоит ли россиянам радоваться и обернутся ли повысившиеся тарифы повышением качества коммуналки? С крайним скепсисом относится к подобным обещаниям член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.

— Никогда, ни в советское время, ни сейчас тариф не был источником инвестиций в инфраструктуру! — говорит Крохин в интервью MSK1.RU. — Это же просто несопоставимые цифры. Источником всегда был бюджет. И когда вам говорят, что тариф повышается, потому что там есть инвестиционная составляющая, не верьте. Этих денег, тарифа населения, не хватит ни на какие инвестиционные составляющие. Никаких инвестиций там нет и не будет!

— А куда же деваются все эти огромные деньги? Ведь в некоторых регионах тарифы могут вырасти даже более чем на 20 процентов.

— Ну, во-первых, повышение где-то будет намного больше, чем на 20 процентов. Например, в Екатеринбурге тариф на отопление в связи со сменой зоны и с применением метода «альтернативной котельной» возрастет на 94 процента.

Второе. Опасно не то, что просто тариф растет, но растет и необъективное и необоснованное начисление объемов. Сегодня людям на общедомовые нужды начисляют по 200–300 процентов по отношению к их индивидуальным потреблениям. И здесь никакого заслона государство не оставило, потому что действует мораторий на проверки, а любые обращения граждан в жилищный надзор и прокуратуру заканчиваются отписками.

— Ну а куда все эти огромные деньги ресурсники девают, если не на инвестиции в модернизацию?

— Людям тоже трудно объяснить, почему в России тарифы постоянно растут. Стоимость энергии на мировых рынках падает. Плюс нас отсекли от внешних экспортных рынков. По идее, у нас энергоносителей завались должно быть, что газа, что нефти. А электричество, водоснабжение, почти вся коммуналка — всё производное от энергии. И вот на этом фоне нам начинают рассказывать сказку про какие-то «инвестиционные составляющие».

— Получается, деньги просто проедают. Но вы говорите, что инвестиции в ЖКХ могут быть только бюджетными. А как же частные коммунальные компании, концессии?

— А вы почитайте отчет по концессиям Счетной палаты. Выяснилось, что эти все концессионные соглашения на бумаге. Все эти разговоры насчет частного бизнеса в ЖКХ идут с нулевых годов. Нет у нас частного бизнеса в ЖКХ! Забудьте! Первые инвестиции по этим концессионным соглашениям должны быть через 20 лет. Так что, сами понимаете, что это фикция. А то, что называется частным бизнесом в ЖКХ — это олигархические группы.

Население не должно платить за низкую эффективность!

— Вообще, нужно перестраивать тарифное регулирование, — говорит MSK1.RU депутат Госдумы, зампред думского комитета по ЖКХ Светлана Разворотнева. — Нужно не одномоментно по всей стране поднимать тариф для всех на какую-то долю процента (для кого-то это мало, для кого-то это слишком много), а устанавливать конкретные тарифы для каждого предприятия. Надо проводить аудит предприятия, смотреть его инвестиционную программу, целевые показатели и тогда устанавливать конкретные тарифы. И это каждый год действительно требует некого отчета, мониторинга. Тогда, наверное, вот этот процесс пойдет более эффективно.

— Но если тотально проверить все предприятия ЖКХ, выяснится, что половина из них вообще абсолютно нерентабельны, и их проще закрыть, чем бесконечно субсидировать. С ними что делать?

— Население не должно платить за низкую эффективность. Есть примеры такие, когда правительство региона, например, для муниципалитета много лет не принимает решения по модернизации, а вместо этого тратит бюджетные деньги на субсидирование выпадающих доходов для какой-нибудь очень старой котельной. Она в свое время была построена для того, чтобы отапливать завод, а при заводе там было три дома, завода нет уже, а три дома остались. И вместо того, чтобы потратить вот эти бюджетные деньги и поставить, предположим, модульную котельную или обновить ее, они продолжают старую субсидировать. Поэтому и гигантский тариф. Много таких нюансов, конечно. Поэтому тут, на мой взгляд, нужен очень серьезный аудит каждого предприятия. А у нас тарифы автоматически повышают для всех.

А вы заметили улучшение качества услуг ЖКХ после роста цен?

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Дмитрий Капустин
Рост тарифов ЖКХ Тарифы ЖКХ Подорожание Рост цен на услуги ЖКХ
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Комментарии
10
Гость
1 час
за то каждый день форумы, выставки, рассказывают что живём лучше всех , всё на лучшем уровне
Гость
2 часа
Холопы должны жить трудно, в грязи и нищите во избежания появления самоосознания и любви к себе и жизни
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