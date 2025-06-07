«Укол в деревянную ногу». Экономисты объяснили, почему после снижения ключевой ставки цены вырастут

Экономисты назвали снижение ключевой ставки незначительным Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Банк России в пятницу, 6 июня впервые с сентября 2022 года снизил ключевую ставку. Показатель решили закрепить на уровне 20% годовых. Однако экономисты отмечают, что такое незначительное снижение — всего на 1 процентный пункт — практически не отразится на бизнесе и жизни обычных россиян. E1.RU собрал мнения экспертов по теме.

Финансовый управляющий Виталий Калугин в разговоре с корреспондентом E1.RU назвал решение ЦБ «уколом в деревянную ногу».

Разница между 20 и 21% несущественная. Предприятия смогут вздохнуть свободно только при ставке ниже 15%. 20 и 21 — это те же яйца, только вид сбоку. Виталий Калугин финансовый управляющий

«Зато Центральный банк теперь может сказать: „Вы просили — я снизил. Поддался вашему давлению, теперь давайте, делайте что-нибудь“. А когда инфляция снова начнет разгоняться, у ЦБ будет возможность сказать: „Мы старались, но не получилось. Все вы виноваты, инфляция снова поперла“. Получается, что регулятор вроде и поддался, и оставил себе свободу маневра», — прокомментировал Виталий Калугин.

Эксперт не исключил, что в июле случится еще одно снижение ставки, но дальше эта тенденция вряд ли продолжится.

«Я не вижу, чтобы проинфляционные факторы стали менее угрожающими. Цены снижаться не будут. Нас, может быть, даже ударит неурожаем, поэтому цены на продукты будут только расти. Либо они останутся на том же уровне, но пачки станут меньше», — добавил финансовый управляющий.

Он заключил, что ставка в 20% не приведет к существенным изменениям. Единственное, чего нам стоит ждать, — это снижение процентов по депозитам: они или уже подешевели, или подешевеют в ближайшее время на 0,5%.

Экономист, профессор УрГЭУ Максим Марамыгин придерживается немного другой позиции. Он говорит о том, что снижение ключевой ставки — это сигнал о том, что регулятор готов и дальше понижать показатель.

«Конечно, снижение несущественное, но самое главное в этой ситуации — сигнал, который Центральный Банк подает рынку. Он готов к снижению безумной ключевой ставки. Не будем сейчас говорить про причины. Банк считает, что ситуация стала лучше (хотя это не так), или сказалось давление промышленников, которые говорили, что гражданская экономика уже в ступоре», — прокомментировал Максим Марамыгин.

Теперь те, кто думал о развитии бизнеса, начнут реанимировать и готовить к реализации проекты, которые были отложены год или полтора года назад. Максим Марамыгин профессор УрГЭУ

Кредитный брокер, совладелец «Банки Маркет» Вадим Шукуров напомнил, что Центробанк пошел на снижение ставки впервые с сентября 2022 года, когда показатель упал с 8 до 7% годовых. Далее на протяжении почти трех лет регулятор либо повышал ставку, либо оставлял ее без изменений.

Эксперт объясняет сегодняшнее решение Совета директоров замедлением инфляции.

«Пик годовой инфляции пришелся на март, и начиная с апреля темпы роста цен начали заметно снижаться. В апреле годовая инфляция составила 10,23%, что немного ниже мартовских 10,34%, согласно данным Росстата.

Укрепление рубля сыграло значительную роль в замедлении инфляционных процессов: по оценкам зампреда Банка России Филиппа Габунии, с начала декабря 2024 года рубль укрепился примерно на 25% к доллару. Аналогичная тенденция наблюдалась и в мае, когда инфляция, по данным Минэкономразвития, составила 9,66% в годовом исчислении», — отметил Вадим Шукуров.

Он полагает, что до конца 2025 года Банк России проведет еще несколько снижений показателя.

«Вполне вероятно, что к концу текущего года ставка опустится до 15% годовых. Важно также отметить, что снижение доходности по вкладам ожидается уже в июне, тогда как снижение ставок по кредитам произойдет несколько позже», — добавил Шукуров.

Сниженные ставки по кредитам даст компаниям возможность расширяться: они смогут вкладывать кредитные деньги в новые проекты, обновлять оборудование, увеличивать производственные мощности или сделать более разнообразным спектр услуг, говорит эксперт.

А вот для инвесторов подешевевшие кредиты станут поводом задуматься над использованием других способов приумножения капитала. Эксперт считает, что в данной ситуации кредитование под залог поможет достичь более высокой доходности в долгосрочной перспективе.