Куда делась картошка. В чем причина дефицита и почему цены взлетели до небес

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»











Президент России Владимир Путин обратил внимание на катастрофу с картошкой в России. Вчера он выяснил, что она кончилась в Белоруссии, а сегодня был вынужден констатировать, что эта беда ударила и по нам. Всему виной — маленький урожай год назад и сложности с импортом.

«Фонтанка» точно знает, куда делась картошка, откуда сейчас берется и почему она сейчас стоит больше 100 рублей за кило. А главное — когда она наконец подешевеет. Парадокс: молодая картошка из Египта внезапно оказалась дешевле родной из старых запасов. В одной из федеральных сетей дешевле «просто картошки» (кое-где с гнильцой, комьями земли и далекой от идеала) оказалась даже манерная «беби-картошка» для запекания — отобранная, калиброванная и отмытая.

Весенний дефицит: почему картофель стал роскошью на прилавках

Апрель 2025 года принес горожанам не самую приятную новость: картофель, привычный и, казалось бы, вечно доступный продукт, внезапно стал символом подорожания. Цены в пределах 100–120 рублей за килограмм больше не редкость, а скорее новая реальность. Китай и Египет вынужденно бьют рекорды по поставкам картошки в Россию, но цены у них соответствующие.

Те, кто хочет сэкономить, вынуждены устраивать мини-экспедиции по городу в поисках хоть какого-нибудь приемлемого по цене и качеству варианта. И даже в этом случае есть риск, что вместо ровных клубней попадется гниль. «Фонтанка» решила разобраться, как скромный корнеплод, еще недавно стоявший на полке рядом с капустой и морковью как самый бюджетный, сумел превзойти в цене заморские бананы.

Источник: «Фонтанка.ру»











Отечественные запасы на исходе, импорт — на вес золота

Картина кажется простой: в России закончились собственные запасы картофеля, а иностранные поставки идут по гораздо более высоким ценам. Однако действительность куда сложнее. Овощной рынок — это система со множеством участников, где простых решений не бывает. Никто не может просто так взять и повысить цену: в условиях высокой конкуренции это не сработает. Особенно в крупной рознице, где картофель традиционно используется как товар-приманка: покупатели сравнивают цены именно на него, выбирая, куда идти за покупками. Сетевые магазины часто держат цены на минимуме, торгуя даже себе в убыток.

Тем не менее рынок диктует свои условия. Обычно весной склады всё еще полны запасов, импортеры и фермеры предлагают продукцию по конкурентным ценам. Однако сегодня мы наблюдаем нечто иное: запасы подошли к концу раньше обычного, а на складах осталось мало пригодного для розничной торговли картофеля. То, что есть, часто отправляется в переработку, например на чипсы или пюре, и не удовлетворяет покупательский спрос. Кроме того, требования торговых сетей к внешнему виду, размеру и сортам стали настолько жесткими, что далеко не вся фермерская продукция проходит отбор. В результате отпускные цены от аграриев перестают быть отражением тех сумм, по которым картофель попадает на полки.

Импорт выходит на первый план, но тоже не спасает

Как отмечают в «Картофельном союзе», сегодня именно импортеры начинают определять ценовую политику на рынке. Причем в этом году объем закупок из-за рубежа может удвоиться. Несмотря на это, потребителю легче не становится. Импортная картошка дорога. Например, в прошлом году клубни, прибывшие в Новороссийск из Египта, стоили по 35–40 рублей за килограмм. Сейчас цена в порту составляет уже 45–55 рублей — и это без учета НДС, логистики и таможенных сборов. К моменту, когда она доезжает до места, цена вырастает вдвое.

Вдобавок в этом сезоне начались перебои с поставками: в Египте из-за Рамадана на десять дней приостановили отгрузку, а белорусские фермеры решили оставить картофель себе — нехватка ощущается и у них. Об этом рассказал Максим Донцов, руководитель компании «Айбарус», специализирующейся на поставках овощей и фруктов. По его словам, такая резкая нехватка отечественной продукции в начале весны стала неожиданностью даже для бывалых игроков рынка.

Урожай 2024 года: меньше, хуже, дороже

Ситуация обострилась еще в прошлом году. Российский урожай картофеля в 2024 году составил 7,2 миллиона тонн — на 12,4% меньше, чем в рекордном 2023-м. Хотя цифра по-прежнему внушительная, ее недостаточно, чтобы обеспечить стабильность цен. Причины всё те же: инфляция, рост стоимости удобрений и топлива, а также погодные аномалии. Многие аграрии, разочарованные низкой рентабельностью, стали отказываться от посадок картофеля, переключаясь на более доходные культуры: масличные, сахарную свеклу и другие.

Кроме того, картофель прошлого урожая оказался не слишком крупным и плохо хранился. Это привело к его быстрому выходу из оборота и росту конкуренции между торговыми сетями за партии кондиционного товара. Чтобы смягчить ситуацию, ФАС даже предложила ретейлерам снизить требования к картофелю по форме, размеру и упаковке, чтобы расширить ассортимент.

Где искать картошку подешевле

Несмотря на общий рост цен, на прилавках еще можно найти предложения по старым расценкам. Например, в магазине «Народный» картошка по 9,99 рубля за килограмм. Но, как правило, это продукт сомнительного качества и без возможности выбора. Мытая картошка здесь уже стоит около 100 рублей. В «Дикси» остались старые запасы по 70 рублей за упаковку, но новая фасованная продукция идет по цене 110–150 рублей. В «Пятерочке» можно встретить цену в 80 рублей, но не везде — чаще уже 110–130. Впрочем, для тех, кто не готов тратить время и силы на поиск, остается один выход — платить сколько просят.

Импорт растет, но не обрушивает цены

С начала года Россия активно увеличивает импорт. В страну поступило 141 тысяча тонн картофеля из Египта, Турции, Израиля и Пакистана. В этом сезоне первые поставки начались раньше обычного — уже в январе. Чтобы сгладить ценовой скачок, Евразийская экономическая комиссия выделила России квоту на беспошлинный ввоз 150 тысяч тонн до конца июля.

Максим Донцов уверен, что ситуация постепенно выравнивается. Хотя на оптовых базах египетский картофель стоил до 100–110 рублей за кило, цены уже начали снижаться. Сейчас они колеблются на уровне 80–90 рублей, и ожидается, что в ближайшие недели стабилизируются на отметке 70–75 рублей. Это соответствует прошлогоднему уровню и дает надежду на облегчение для кошельков потребителей.

Будущее урожая — под вопросом