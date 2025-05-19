Цены вырастут еще больше вместе с инфляцией? Нужно ли в России снижать ключевую ставку, спорят эксперты

У Центробанка свои планы Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Продолжаются разговоры вокруг будущего ключевой ставки в России. Несколько телеграм-каналов сообщили, что якобы на некоем закрытом совещании в АП министр экономического развития Максим Решетников призвал Центробанк снизить ключевую ставку уже в июне. Правда, никаких официальных подтверждений такого совещания MSK1.RU найти не удалось.

Между тем Решетников действительно и раньше жаловался на то, что высокая ключевая ставка приводит к удорожанию кредитов. А это приводит к замедлению темпов роста экономики: малому и среднему бизнесу трудно обеспечивать кредиты. О том же самом в марте Решетников говорил и на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП): по словам министра, из-за высоких кредитов замедляются инвестиции.

Между тем депутат Госдумы, председатель профильного комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков считает, что Центробанк действительно может уже в июле приступить к снижению ключевой ставки. Якобы снижение будет постепенным и начнется с крошечной ступеньки в четверть процента.

Правда, в самом Центробанке, похоже, такого же оптимизма не разделяют. Первый зампред Банка России Дмитрий Тулин призвал просто «перетерпеть» период высокой ключевой ставки. Более того, в документах Центробанка даже прогнозируется, что ставка не снизится и даже не останется прежней, а повысится.

Так нужно в России срочно снижать ключевую ставку? Этот вопрос MSK1.RU задал нашим постоянным экспертам.

Банки продолжат снижать ставки по депозитам, а не по кредитам

— Центробанк вряд ли начнет снижение ключевой ставки в ближайшее время, — говорит основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев. — И даже если начнется снижение, это будет настолько символическим, что не отразится в цене кредитов. При этом процентные ставки по депозитам продолжат плавное снижение, так как при сокращении спроса на кредиты происходит насыщение кредитных организаций ликвидностью и им не нужны новые деньги по высокой цене. Сберегательные настроения усилятся, но понемногу потребители, имеющие достойную финансовую подушку, начнут слезать с депозитной иглы и искать варианты размещения средств по ставкам, превышающим ключевую.

Ключевая ставка как метод борьбы с инфляцией не работает

— Центральный банк отказывается снижать ключевую ставку, ссылаясь на то, что он так борется с инфляцией. Но результаты этой борьбы всем отчетливо видны! Как я уже неоднократно приводил примеры, инфляция на некоторые продукты питания за 10 лет составила 400%, — возмущается доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау. — Но Центральный банк объясняет: если бы не высокая ставка, всё было бы еще хуже. По факту мы видим, что такой метод борьбы с инфляцией не только не работает, но и наносит вред. Причем под удар попадают и бизнес, и физические лица.

Понятно, что малый бизнес просто не может себе позволить брать кредиты по ставке 25–30% годовых. У них нет таких доходов, чтобы спокойно гасить кредит и не уходить в минус. Физическим лицам тоже «хорошо»: берешь ипотеку под такие проценты и за 25 лет переплачиваешь в 6 раз больше стоимости квартиры.

Снижение ставки еще больше разгонит рост цен

— Экономическая логика проста: более низкая ключевая ставка делает кредиты дешевле и доступнее для бизнеса, что может помочь избежать массовых банкротств, — говорит инвестиционный советник Юлия Кузнецова, основатель университета инвестиций «Финансология». — Однако стоит помнить, что у Банка России несколько иные приоритеты. Его основная задача — поддержание макроэкономической стабильности и сдерживание инфляции. А инфляция в России остается на достаточно высоком уровне, и преждевременное снижение ставки может привести к ускорению роста цен.

Кстати, малый и средний бизнес сегодня испытывает давление не только из-за высоких ставок по кредитам, но и из-за замедления потребительской активности. Снижение ставки могло бы стать глотком воздуха для предпринимателей, но также не стоит забывать, что это одновременно повышает риски роста инфляции.