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Экономика Будет ли перерасчет за теплую зиму и как платим за отопление за май? Ответ ярославских властей

Будет ли перерасчет за теплую зиму и как платим за отопление за май? Ответ ярославских властей

Заместитель регионального министра разъяснил порядок

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3 комментария
Власти разъяснили систему оплаты за отопление | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВласти разъяснили систему оплаты за отопление | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Власти разъяснили систему оплаты за отопление

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Заместитель министра — начальник отдела развития энергетики и координации расчетов в ЖКХ Министерства строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Квядарас рассказал, будет ли в регионе перерасчет платы за отопление из-за теплой зимы и как жителям быть с платой за апрель и май, когда отключали и снова включали отопление. Такие вопросы чиновнику задали депутаты на заседании комитета Ярославской областной Думы 13 мая.

«У нас в этом году зима более теплая. Затраты на отопление меньше, но люди платят по полной. Будет пересчет?» — поинтересовалась депутат Елена Кузнецова.

Александр Квядарас пояснил, что может быть два метода расчета в зависимости о того, установлен в доме общедомовой прибор учета или нет.

«У большей части населения дома оборудованы приборами учета. Они платят четко в соответствии с поставленным количеством ресурса. Если зима теплая, то ресурса поставляется меньше. Соответственно они платят меньше. Если прибора нет, люди платят по нормативу. Нормативы утверждены. При дальнейшем пересмотре тарифов будет учтен прошедший период», — пояснил Квядарас.

Также замминистра объяснил, как должна взиматься плата за отопление за апрель–май 2025 года из-за отключения и включения отопления.

«Здесь также зависит от того, есть общедомовой прибор учета или нет. Если есть, то тут, как и за воду, сколько потребили, столько и заплатили. Если мы говорим об оплате тепла по нормативу, то он четко рассчитан с октября по апрель. У нас бывает, где-то сезон заканчивается чуть раньше, где-то чуть попозже. Мы разбирались с этим, нужно ли платить за апрель, выставлять счета за май. На этот счет есть практика Верховного суда: счета выставляются без дробления на дни, недели — это не предусмотрено, а четко за месяц. Соответственно, если у нас закончился отопительный период раньше на две недели, то оплата идет за полный месяц. Но, если он продолжился еще на две недели, то за май по нормативу не имеют права начислять», — отметил Александр Квядарас.

Если в период, когда идет отопительный сезон, кому-то тепло не поступает из-за аварийных ситуаций, то граждане имеют право получить перерасчет.

Напомним, в Ярославле отопление в 2025 году отключили с 19 апреля, но 26 апреля возобновили из-за сильного похолодания. Правда, из-за аварий и начала ремонтов сетей батареи нагрелись не у всех.

Из-за возобновления отопительного сезона в Ярославле пришлось сдвинуть начало гидравлических испытаний и отключений горячей воды в домах.

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Комментарии
3
Гость
24 минуты
Если и пересчитают, то явно не в нашу пользу. Да ещё за пересчёт возьмут дополнительно.
Гость
12 минут
Все говорили: "Будет жарко в мае! Грозы не будет в мае пять недель!” Синоптик клялся, "лето" обещая, В расчёт не взяв черемухи метель. Идут дожди и холод словно в марте, В сыром тумане прячутся дома...
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