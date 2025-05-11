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Город В Ярославле переносят сроки отключения горячей воды

В Ярославле переносят сроки отключения горячей воды

Об этом предупредили в пресс-службе «ТГК-2»

1 296
4 комментария
В Ярославле переносят отключения горячей воды из-за продления отопительного сезона | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUВ Ярославле переносят отключения горячей воды из-за продления отопительного сезона | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В Ярославле переносят отключения горячей воды из-за продления отопительного сезона

Источник:
Артём Устюжанин / E1.RU

В Ярославле переносят сроки отключения горячей воды из-за продления отопительного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «ТГК-2».

«В связи с продолжением отопительного периода в Ярославле ПАО „ТГК-2“ сообщает, что гидравлические испытания тепловых сетей от Ярославской ТЭЦ-1 перенесены на более поздний срок. Актуальный график гидравлических испытаний будет размещен на сайте компании после утверждения приказом Департамента городского хозяйства мэрии г. Ярославля», — сообщили 76.RU в пресс-службе ТГК-2.

Перенос гидравлических испытаний и отключения ГВС коснется центральной части города — Кировского и Ленинского районов. Работы должны были начаться уже 12 мая, теперь их перенесли на неопределенный срок.

«Гидравлические испытания тепловых сетей — это плановое регламентное мероприятие с целью проверки плотности и прочности трубопроводов и оборудования, которое проводится путем повышения давления сетевой воды в трубопроводах до величины не менее, чем в 1,25 раза превышающей рабочее. На период проведения гидравлических испытаний и последующего ремонта тепловых сетей горячее водоснабжение у потребителей будет отсутствовать», — добавили в ТГК-2.

Ранее мы публиковали график отключения ГВС по районам Ярославля.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Горячая вода Гидравлические испытания ТГК-2 Отопление
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Комментарии
4
Гость
38 минут
Почему такие решения принимают в выходной?? В пятницу уже было ясно, что отопление не отключат 12го..
Гость
58 минут
на декабрь?
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