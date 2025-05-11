В Ярославле переносят отключения горячей воды из-за продления отопительного сезона Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В Ярославле переносят сроки отключения горячей воды из-за продления отопительного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «ТГК-2».

«В связи с продолжением отопительного периода в Ярославле ПАО „ТГК-2“ сообщает, что гидравлические испытания тепловых сетей от Ярославской ТЭЦ-1 перенесены на более поздний срок. Актуальный график гидравлических испытаний будет размещен на сайте компании после утверждения приказом Департамента городского хозяйства мэрии г. Ярославля», — сообщили 76.RU в пресс-службе ТГК-2.

Перенос гидравлических испытаний и отключения ГВС коснется центральной части города — Кировского и Ленинского районов. Работы должны были начаться уже 12 мая, теперь их перенесли на неопределенный срок.

«Гидравлические испытания тепловых сетей — это плановое регламентное мероприятие с целью проверки плотности и прочности трубопроводов и оборудования, которое проводится путем повышения давления сетевой воды в трубопроводах до величины не менее, чем в 1,25 раза превышающей рабочее. На период проведения гидравлических испытаний и последующего ремонта тепловых сетей горячее водоснабжение у потребителей будет отсутствовать», — добавили в ТГК-2.