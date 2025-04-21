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Экономика Семьям в России вернут важную льготу. Она даст сэкономить сотни тысяч рублей

Семьям в России вернут важную льготу. Она даст сэкономить сотни тысяч рублей

Речь о льготных кредитах

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Мера поддержки коснется семей с детьми | Источник: Надежда Тихомирова / 45.RUМера поддержки коснется семей с детьми | Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

Мера поддержки коснется семей с детьми

Источник:

Надежда Тихомирова / 45.RU

Семьям с детьми снова дадут возможность оформить льготный кредит на покупку автомобиля. Об этом министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал изданию «Коммерсант». Власти рассчитывают, что это «несколько улучшит ситуацию на авторынке», на котором сейчас наблюдается спад продаж.

Министр рассказал о будущей льготе во время презентации новой модели Lada Iskra на заводе АвтоВАЗа в Тольятти. Именно АвтоВАЗ предложил правительству дать семьям право на льготный автокредит.

Дело в том, что программа этих кредитов уже существует. Однако семьи с детьми исключили из нее в 2023 году. Это сделали, чтобы добавить в список категории граждан, которые «наиболее остро нуждались в господдержке».

«Те категории, которые у нас были раньше — учителя, врачи, участники СВО и члены их семей, — во многом насыщены, воспользовались мерами. Будем расширять на семейный автомобиль», — объяснил Алиханов новое решение.

Сегодня для участия в программе льготного кредитования цена бензинового автомобиля не должна превышать 2 миллионов рублей. Производство авто должно быть значительно локализовано на территории России. Сейчас всем требованиям отвечают модели Lada, УАЗ, ГАЗ (полной массой до 3,5 тонны), а также «Москвич-3». Среди электромобилей это бренды «Москвич», Evolute, Voyah и модель «Амберавто А5».

Для бензиновых автомобилей базовая скидка по программе составляет 20% от стоимости машины (25% для жителей Дальнего Востока). Для электромобилей — 35%, но не более 925 тысяч рублей.

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Льготы Автокредит Кредит Автомобили
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