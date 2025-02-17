Хранить ли чеки из аптек? Как получить вычет на лекарства и лечение — разбираем с налоговой

Вычет предоставляют по фактическим расходам, и он общий. То есть нельзя получить 19,5 тысячи за лечение и еще столько же за лекарства. Вернут максимум 19 500 рублей.

Исключение — дорогостоящее лечение, оно учитывается отдельно, и можно получить вычет по всей потраченной сумме (если есть подтверждающие документы).