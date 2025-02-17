Хранить ли чеки из аптек? Как получить вычет на лекарства и лечение — разбираем с налоговой

Раз в год любой из нас может вернуть часть денег, потраченных на лечение и лекарства. Нужно лишь оформить налоговый вычет. Кому он полагается, какую сумму можно получить и как доказать расходы, наши коллеги из 59.RU разобрали с руководителем УФНС по Пермскому краю Натальей Гуровой.
- Кому полагается вычет на лекарства и лечение?
- Какую максимальную сумму можно вернуть?
- Сумма вычета общая или лекарства с лечением считают отдельно?
- Какие документы подготовить, чтобы получить вычет на лечение?
- Какие документы подготовить, чтобы получить вычет на лекарства?
- Подойдут ли рецепты и справки от врачей из частных клиник?
- Можно ли получить вычет за лекарства, назначенные больше года назад?
- Можно ли получить вычет за контактные линзы, очки, компрессионные чулки и костыли?
- Надо ли хранить чеки в бумажном виде или достаточно копий в цифровом виде?
- Из-за чего могут не дать вычет на лекарства или лечение?
Кому полагается вычет на лекарства и лечение?
Вы можете получить налоговый вычет, если оплатили медицинские услуги, оказанные:
вам;
вашему мужу или жене;
вашим детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет (или до 24 лет, если они учатся очно);
вашим родителям;
вашим подопечным в возрасте до 18 лет (или до 24 лет, если они учатся очно).
Также вычет полагается за покупку назначенных врачом лекарств, в том числе для перечисленных выше членов семьи.
Какую максимальную сумму можно вернуть?
С 1 января 2024 года максимальная сумма, с которой можно получить социальный вычет, — 150 000 рублей. Вернуть вы можете НДФЛ — 13%, то есть 19 500 рублей.
Сумма вычета общая или лекарства с лечением считают отдельно?
Вычет предоставляют по фактическим расходам, и он общий. То есть нельзя получить 19,5 тысячи за лечение и еще столько же за лекарства. Вернут максимум 19 500 рублей.
Исключение — дорогостоящее лечение, оно учитывается отдельно, и можно получить вычет по всей потраченной сумме (если есть подтверждающие документы).
Какие документы подготовить, чтобы получить вычет на лечение?
С 2024 года требуют предоставить лишь один унифицированный документ — справку об оплате медицинских услуг. Она заменяет собой договор и платежные документы. Ее можно получить в клинике — и сразу, и, как правило, постфактум.
Форма такой справки утверждена приказом ФНС России от 08.11.2023 № ЕА-7-11/824@.
Если вы оплачивали лечение до 2024 года и сейчас хотите получить налоговый вычет, то нужно подготовить справку об оплате медицинских услуг (это указано в приказе Минздрава России и МНС России от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256).
Важно: оплачивали лечение членов семьи и хотите получить вычет? Приготовьте документы, подтверждающие ваше родство: свидетельство о рождении, свидетельство о браке.
Какие документы подготовить, чтобы получить вычет на лекарства?
Чтобы вернуть часть денег, потраченных на медикаменты, предоставьте:
рецепты, оформленные медиками;
чеки с прописанными названиями лекарств и их стоимостью.
Если рецепт не сохранился, можно предоставить сведения из медицинской документации пациента, например выписку из истории болезни. Но обязательно на бланке медучреждения и официально заверенную печатью.
Вычет полагается только за официально назначенные лекарства. Траты на покупку медикаментов, не прописанных врачом, не учитываются, даже если они указаны в том же чеке.
Важно: если вы хотите вернуть налог за лекарства, купленные членам семьи, то понадобится еще документ, подтверждающий степень родства (свидетельство о рождении, свидетельство о браке).
Подойдут ли рецепты и справки от врачей из частных клиник?
Да, но они должны быть официально оформлены. Если вы подтверждаете необходимость вычета выпиской из карточки пациента или истории болезни, их необходимо подготовить на официальном бланке и заверить печатью больницы (или поликлиники).
Можно ли получить вычет за лекарства, назначенные больше года назад?
Вычет дается по фактическим расходам на лекарства и лечение в период действия рецепта. Узнать срок действия (например, 6 месяцев или 1 год) можно из отметки внизу самого рецепта.
Если вы укладываетесь в этот период, то вычет предоставят, даже если фактически рецепт был выписан, допустим, в декабре, а лекарство вы купили в январе.
Обратите внимание: если срок действия рецепта завершился до окончания курса приема лекарств, то нужно оформить новый и тоже приложить в качестве подтверждающего документа.
Можно ли получить вычет за контактные линзы, очки, компрессионные чулки и костыли?
Здесь, к сожалению, придется огорчить налогоплательщиков. Есть перечни медпрепаратов и медуслуг, по которым предоставляется вычет. В эти списки не входят ни контактные линзы, ни очки, ни костыли, ни компрессионные чулки. То есть получить вычет за их покупку нельзя.
Надо ли хранить чеки в бумажном виде или достаточно копий в цифровом виде?
Чеки необходимо хранить в бумажном виде во время камеральной налоговой проверки: она длится три месяца со дня предоставления декларации в налоговую. В этот период налоговая может проверить достоверность чеков, после чего хранить их не нужно.
Прикладывать сами бумажные чеки к декларации необязательно: достаточно электронной копии (если вы подаете декларацию онлайн).
Уточнение: если вы оплачивали лекарства безналичным способом и получили чек только в электронном виде, то он имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.
Из-за чего могут не дать вычет на лекарства или лечение?
Возможно несколько ситуаций, из-за которых откажут в вычете:
представлены не все необходимые подтверждающие документы (например, чеки есть, а рецепта нет);
за год не было доходов, облагаемых по основной ставке. Если человек не платил налог на доход физических лиц, то и возвращать деньги не с чего. К примеру, неработающий пенсионер и самозанятый без дополнительных доходов не смогут оформить вычет;
оплачены лекарство или лечение человека, который не является вашим близким родственником (вычет полагается только за детей, подопечных, родителей и супругов);
рецепт выдан уже после того, как вы купили лекарства;
деньги потратил не сам налогоплательщик, подавший документы на вычет, а, к примеру, его работодатель или близкий родственник.
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