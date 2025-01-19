«Появились новые тренды»: список вещей, которые вы без проблем продадите на «Авито»

Аналитики рассказали, какие вещи в тренде на «Авито» Источник: avito.ru











Аналитики «Авито» изучили товары, которые жители Ярославля искали на платформе в 2024 году и выяснили, какие тенденции родились в ушедшем году и что вновь стало популярным. Оказывается, прошлый год возродил любовь к винтажной фотографии, мебели и посуде. Итак, что вошло в топ самых популярных запросов.

Дубайский шоколад

Ярославцы продают аналоги знаменитой шоколадки, сделанные своими руками Источник: avito.ru

Во второй половине года в Сети завирусился так называемый дубайский шоколад. Люди искали, где его купить. На «Авито» появились предложения от кондитеров по изготовлению аналога.

— Пользователи искали дубайский шоколад на площадке более 200 тысяч раз, — сообщили порталу 76.RU в «Авито».

В Ярославле купить внезапно ставший популярным десерт можно от 400 рублей за 40 граммов.

Дубайский шоколад — это темный или молочный шоколад с хрустящей начинкой из обжаренного теста катаифи, фисташковой пасты и кунжутной пасты тахини. Десерт появился в 2021 году в кондитерской Fix Dessert Chocolatier в Дубае — отсюда и его название. Дубайский шоколад стал популярен благодаря тому, что с ним начали активно выкладывать ролики блогеры.

Обвесы

Такие плетеные совы продаются за 107 рублей Источник: avito.ru

Еще одним хитом 2024 года стали обвесы — в моду вошло украшать сумки и одежду шнурками, бусами, брелками, кисточками и прочими деталями: чем больше, ярче и разнообразнее, тем лучше. Многие начали делать их своими руками — спрос на украшения ручной работы в 2024 году вырос в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. В Ярославле купить самодельные брелоки можно от 107 рублей за штуку.

Таба-лапки

Таба-лапки стали трендом 2024 года Источник: avito.ru











Крупным трендом прошлого года также стали таба-лапки — это липкие сквиши в форме лапки. Их можно мять, подбрасывать и прилеплять куда угодно. Дети были без ума от этих игрушек. По данным «Авито», сквиш-лапки искали в прошлом году более 20 тысяч раз.

Купить такие игрушки в Ярославле с рук можно за 107 рублей и дороже.

Фотоаппараты

Пленочный фотоаппарат Кodak продавали в Ярославле за 1500 рублей Источник: avito.ru











По информации «Авито», за год на 80% вырос спрос на цифровые фотоаппараты — вопреки прогнозам, что их заменят камеры смартфонов. Всё больше фотографов, блогеров, инфлюэнсеров и просто любителей фотографии вновь начинают покупать профессиональную технику. Также на 28% вырос спрос на фотоаппараты моментальной печати и на 13% — на пленочные.

Винтажная мебель и посуда

Такую советскую тумбу продают в Ярославле за 10 тысяч рублей Источник: avito.ru











За прошлый год на 33% вырос спрос на винтажную мебель.

— Коллекционеры и любители необычных вещей активно ищут на «Авито» хорошо сохранившиеся экземпляры. Популярностью пользуются комоды, стеллажи, столы, кресла и другая мебель. Также на площадке активно ищут винтажную посуду — хрусталь, фарфор, керамику. Вошла в моду посуда из металла, — констатировали аналитики.

Винтаж — направление в моде, особенно в одежде и предметах домашнего обихода, ориентирующееся на возрождение модных направлений прошлых поколений, эпох.

«Сумерки»

Шоппер с героем фильма «Сумерки» продают за 500 рублей Источник: avito.ru

Неожиданно из недалекого прошлого вернулся тренд на фильм «Сумерки» (18+). Осенью Интернет заполнили атмосферные ролики под мотив hoa hoa hoa из саундтрека (18+) к первому фильму. Так, в 2024 году пользователи на 16% чаще искали книги, мерч, одежду и прочие вещи, посвященные саге.

Напомним, мы писали, какие знаковые вещи из 90-х продаются на «Авито» и сколько они стоят.