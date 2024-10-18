Может быть опасен: дубайский шоколад из «Тик-тока» покорил интернет — в чем фишка десерта и почему его все хотят

Так выглядит самый популярный в Сети десерт Источник: Ozon.ru











В Сети случился необъяснимый ажиотаж вокруг дубайского шоколада. Блогеры, инфлюенсеры и простые пользователи соцсетей выкладывают хвастливые видео с огромными плитками шоколада, театрально надламывают его, демонстрируя начинку, и с аппетитом откусывают кусочек. Наши коллеги из NGS.RU разбираются, что это за десерт и почему все резко его захотели.

Сладость для гурманов

Начнем с малого — расскажем, из чего состоит столь желанный десерт с восточным колоритом. Суть дубайского шоколада в начинке: обжаренное на масле тесто катаифи (тонкое, пресное, в виде вермишели), фисташковая и кунжутная паста.

Придумала рецепт основательница дубайской кондитерской Fix Сара Хамуда — идея пришла к ней во время беременности. Получается, больше ничего дубайского в шоколаде нет, ведь шоколад может быть любым — например, бельгийским.

Популярность десерту принес Tiktok. В 2021 (по другим данным — в 2023) году блогер Мария Вехера разместила видео, где она на камеру с удовольствием поедала большую плитку. Ролик завирусился на многомиллионное количество просмотров.

Непонятно, почему про шоколад вспомнили сейчас, но случилось так, как случилось. Люди резко захотели сладость. Возможно, привлекла необычная начинка, а может, сработал стадный инстинкт: все едят, мне тоже надо. К слову, антагонисты у дубайского шоколада тоже есть — отпугивает внешний вид начинки и концентрация орехов.

Полезно или вредно?

Нутрициолог и диетолог Виктория Полежаева предостерегает: популярный десерт может быть опасен для аллергиков, особенно для тех, кто имеет реакцию на орехи. В составе большая концентрация ореховой и кунжутной пасты.

— Кроме того, могут быть неприятные побочные эффекты по ЖКТ: вздутие живота или тяжесть. Орехи — пища тяжелая, долго усваивается, долго переваривается. В составе много жиров (тесто катаифи обжаривается на большом количестве сливочного масла — Прим. ред.), — объясняет диетолог.

Важно не злоупотреблять. Правило актуальное для любого десерта. Многие съедают дубайский шоколад полностью за один присест, кто-то съедает половину плитки, что провоцирует всплеск инсулина в организме. Как следствие — повышенное чувство голода, головная боль, сонливость.

— Оптимальная доза — 1–2 дольки, — говорит Виктория Полежаева.

Популярный десерт можно заказать на маркетплейсе Источник: Оzon.ru











Где купить и сколько стоит?

Сладость для гурманов: стоимость за плитку весом 130–150 граммов начинается минимум от 1000 рублей на маркетплейсах — Ozon или Wildberries. Причем быть уверенным в подлинности десерта невозможно, остается лишь надеяться на добросовестность продавцов.

Как сделать дубайский шоколад дома

Дубайский шоколад можно приготовить самостоятельно. Правда, чтобы купить тесто катаифи, придется пройти огонь и воду: разбирают моментально. В помощь всё те же маркетплейсы — упаковка 300 граммов обойдется вам примерно в 700–800 рублей.

Кроме теста, понадобится сам шоколад — 400 граммов, лучше использовать горький. Сливочное масло — 40 граммов, тесто катаифи — 150 граммов, 200 граммов фисташковой пасты (кто-то добавляет арахисовую и любые орехи).

Шоколад растопить на водяной бане, часть залить в форму, убрать в холодильник. На сковороде растопить сливочное масло, обжарить в нем тесто до золотистой корочки. Смешать катаифи с фисташковой пастой.

Достаньте форму с застывшим шоколадом. Покройте его получившейся смесью и залейте сверху оставшимся шоколадом. Снова уберите в холодильник на полчаса или час. После выньте из формы и наслаждайтесь получившимся десертом.

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