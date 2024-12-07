Возможно, они пылятся у вас на полке: сколько сейчас стоят знаковые вещи из 90-х

Вещи из 90-х можно купить и сейчас Источник: Аvito.ru











90-е стали знаковым временем для многих — годы, когда яркие неоновые образы смешивались с мелодиями из кассетных плееров, а жевательные резинки и игрушки из «Киндера» приобрели особую ценность. В этой подборке эксперты «Авито» собрали товары, которые вернут вас в это незабываемое время. А заодно вы узнаете, за сколько сейчас можно купить и продать предметы той эпохи в Ярославле.

Пленочные фотоаппараты

Пленочные фотоаппараты — знаковый гаджет 90-х годов. Все щелкались на память, но не знали, что в конечном итоге получится. Увидеть снимок можно было только после того, как вся пленка заполнится кадрами. Ее проявляли самостоятельно или отдавали в фотосалоны, где это делали специалисты. В Ярославле на «Авито» пленочный фотоаппарат Кodak продают за 1500 рублей.

Помните, как пользовались пленочными фотоаппаратами? Источник: Аvito.ru











Виниловые пластинки

В 90-е еще были в ходу виниловые пластинки, хотя к тому времени уже начали активно распространяться и аудиокассеты. Многие артисты выпускали свои альбомы на обоих носителях. Правда, постепенно кассеты взяли верх. А пластинки остались этаким раритетом. Сейчас они продаются в среднем от 50 рублей за штуку.

Классика попсы 90-х на виниле Источник: Аvito.ru











Аудиокассеты

Аудиокассеты с музыкой 90-х тоже выставляют на продажу. Если они студийные, лицeнзиoнные, то продают их в среднем за 200–300 рублей.

90-е были расцветом аудиокассет Источник: Аvito.ru











Спортивный костюм Adidas

Спортивные костюмы из 90-х — это не просто одежда, а настоящая легенда уличной культуры и активного образа жизни. Яркие цвета, характерные полоски и свободный крой создали стиль, который не подвластен времени. Каждый костюм напоминает о любимых моментах, будь то прогулки по городу, занятия спортом или встречи с друзьями. В Ярославле на «Авито» костюмы можно приобрести за 7000 рублей.

Легендарный Adidas Источник: Аvito.ru











Игрушки из Kinder

Мини-игрушки из «Киндер сюрприза» были настоящим сокровищем для детей в 90-х. Если в юности вам так и не удалось собрать все фигурки, не переживайте — вы можете приобрести их на «Авито» от 40 рублей за штуку.

Игрушки из «Киндера» — мечта всех детей из 90-х Источник: Аvito.ru









