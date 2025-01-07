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Экономика В 2025 году на пенсию никто не выйдет: почему так вышло и есть ли исключения

В 2025 году на пенсию никто не выйдет: почему так вышло и есть ли исключения

Зато размеры выплат подрастут

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27 комментариев

Многодетные мамы и сотрудники вредных производств могут выйти на пенсию раньше

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Пенсионная реформа в России стартовала в 2019 году. Она предусматривает постепенный подъем возраста выхода на заслуженный отдых — с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин к 2028 году. До 2019 года выйти на пенсию они могли в 55 и 60 лет соответственно. Расскажем, как новые правила повлияли на пенсию в 2025 году и кто получит статус пенсионера.

Что изменила пенсионная реформа

Пожалуй, стоит начать с самого важного. В 2025 году никто не выйдет на пенсию на общих основаниях. Такая же ситуация сложилась в 2023 году и ожидается в 2027 году. Это связано с тем, что пенсионный возраст, начиная с 2023 года, увеличивается на один год раз в два года. До этого переход был более плавный, и повышение происходило раз в год на шесть месяцев.

Переходный период пенсионной реформы завершится в 2028 году

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Реформа при этом заключается не только в повышении возраста. Чтобы получить страховую пенсию, нужно с каждым годом накопить всё больше пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов — ИПК).

Страховая пенсия по старости — это пожизненные выплаты для россиян, которые достигли пенсионного возраста и имеют минимальный страховой стаж и минимальное количество ИПК.

Также пенсионная реформа предполагает и другие изменения — льготы по налогам, наследству, пособиям, алиментам для предпенсионеров с учетом возраста, а также рост средней пенсии по старости примерно на 1000 рублей ежегодно.

Кто все-таки сможет стать пенсионером в 2025 году

Однако это не значит, что совершенно никто не сможет выйти на заслуженный отдых. Есть несколько категорий граждан, для которых делают исключения. Расскажем подробнее про каждую в отдельности.

Многодетные матери. Возраст зависит от количества детей. Женщины с тремя детьми могут выйти на заслуженный отдых в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, а с пятью и более — в 50. При этом младшему ребенку должно быть больше 8 лет.

Люди, имеющие длительный трудовой стаж. Пенсия назначается на два года раньше — в 63 года для мужчин и 58 лет для женщин, если у них есть 42 и 37 лет стажа соответственно.

Предпенсионеры. Они должны быть безработными и два года состоять на учете в центре занятости. Важно также, чтобы работу они потеряли не по собственной вине, а, например, при сокращении штата или отказе продлевать срочный договор.

Работники вредных и опасных производств. Есть два списка профессий, работая в которых можно выйти на пенсию гораздо раньше положенного. По первому списку мужчины могут уйти на заслуженный отдых в 50, а женщины — в 45. Для этого им надо проработать, например, шахтером, газовщиком или бортпроводником в течение 7,5 года (для женщин) или 10 (для мужчин). Им также потребуется общий стаж: по 15 и 20 лет соответственно.

По второму списку уйти на пенсию придется чуть позже: в 55 лет мужчинам и в 50 — женщинам. Срок стажа в этих профессиях (например, асфальтобетонщик, аппаратчик по сушке торфа, слесарь-ремонтник металлургических производств) тоже больше: сильной половине человечества придется потрудиться 10 лет на вредном производстве, а в общей сложности — 20, девушкам нужно провести в профессии 12,5 года, а в целом поработать 25 лет.

Инвалиды войны. Мужчины могут выйти на пенсию в 55 лет, а женщины — в 50. Но важен стаж: 25 и 20 лет соответственно.

Жители Крайнего Севера. Они могут прекратить работать по старым правилам. В 60 лет мужчины и в 55 лет женщины. При этом у них должно быть 15 лет стажа в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях. В общей сложности нужно иметь больше 30 лет стажа для мужчин и 25 для женщин.

Работники культуры, образования и здравоохранения. После 25 лет работы они могут выйти на досрочную пенсию через три года после набора стажа.

Размер пенсии в 2025 году

Сколько будет получать каждый пенсионер — очень индивидуально. Размер выплат зависит от количества накопленных баллов и прав на дополнительные льготы. Средний размер пенсии по старости, как сообщил министр финансов Антон Силуанов, составит 24 тысячи рублей.

Прибавка к пенсии будет индивидуальной

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Для тех, кто уже вышел на пенсию, проведут индексацию в январе. Выплаты вырастут на 7,3%. В среднем по стране пенсии поднимут минимум на 1300 рублей, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова.

— Тем, кто получает пенсию до 12 января, выплаты будут произведены в конце декабря. Гражданам, получающим пенсию в другие даты, средства будут выплачены в соответствующие даты января 2025 года, — сказал глава Соцфонда Сергей Чирков.

Выплаты, которые получают люди с инвалидностью, и те, кто не получил права на страховую пенсию из-за отсутствия стажа, тоже вырастут в будущем году. Их проиндексируют в апреле на 14,75%. Средний размер социальной пенсии в итоге вырастет с 13 475,96 до 15 456,93 рубля.

ПО ТЕМЕ
Выплаты и пособия Пенсия Пенсионный возраст Пенсионная реформа Индексация
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Комментарии
27
MORFIN
14 ноября 2024, 23:21
сделают доплату в 233 рубля!
Гость
14 ноября 2024, 13:41
СТАЖ 44 ГОДА,А ПЕНСИЯ 19 ТЫСЯЧ, РАБОТА НА ЗАВОДЕ, И ЭТО ПРИ ТОМ , ЧТО ДВА РАЗА ДЕЛАЛА ПЕРЕРАСЧЁТ ,ВСЁ НЕ СПРАВЕДЛИВО
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